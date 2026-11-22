Χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας για την αρχική κατάθεση των δικαιολογητικών, οι δημόσιοι υπάλληλοι αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να ξεκινούν τη διαδικασία συνταξιοδότησής τους από τον υπολογιστή τους. Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ αλλάζει τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, περιορίζοντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και διευκολύνοντας τη διαχείριση των συνταξιοδοτικών φακέλων.

Η ψηφιοποίηση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα παροχών, καθώς οι ασφαλισμένοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήματα για κύρια και επικουρική σύνταξη, εφάπαξ παροχή, καθώς και για τις παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), στις περιπτώσεις όπου προβλέπονται.

Η λειτουργία της νέας εφαρμογής ξεκίνησε πιλοτικά στις 2 Νοεμβρίου 2026, αρχικά για τις συντάξεις γήρατος. Από τις 9 Νοεμβρίου, η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής επεκτάθηκε και στις αιτήσεις για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου ασφαλισμένου.

Ωστόσο, η ψηφιακή υποβολή δεν σημαίνει ότι η σύνταξη εγκρίνεται αυτομάτως ή ότι παρακάμπτονται οι απαραίτητοι διοικητικοί έλεγχοι. Η έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης εξακολουθεί να προϋποθέτει την εξέταση των ασφαλιστικών δεδομένων, των δικαιολογητικών και της υπηρεσιακής κατάστασης του ενδιαφερομένου.

Οι προϋποθέσεις πριν από την ηλεκτρονική αίτηση

Το πρώτο βήμα για τους δημοσίους υπαλλήλους που προετοιμάζονται να συνταξιοδοτηθούν είναι η επιβεβαίωση ότι έχουν θεμελιώσει το σχετικό δικαίωμα.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πληρούνται τόσο οι προϋποθέσεις που αφορούν στο όριο ηλικίας όσο και εκείνες που συνδέονται με τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία και τα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης.

Παράλληλα, καθοριστική προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι η προηγούμενη λύση της υπαλληλικής σχέσης, είτε κατόπιν παραίτησης είτε για διαφορετικό λόγο αποχώρησης που προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο έγκαιρος έλεγχος των προσωπικών και ασφαλιστικών δεδομένων, καθώς τυχόν ανακρίβειες ενδέχεται να δημιουργήσουν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του φακέλου.

Η διαδικασία υποβολής μέσω e-ΕΦΚΑ

Η αίτηση πραγματοποιείται μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Ο ασφαλισμένος επιλέγει την υπηρεσία που αφορά στη συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων και προχωρά στη συμπλήρωση και στον έλεγχο των απαιτούμενων στοιχείων.

Πριν από την οριστική καταχώριση, πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται στο σύστημα είναι σωστά και επικαιροποιημένα.

Εφόσον διαπιστωθούν ασυμφωνίες, απαιτείται προηγουμένως διόρθωση ή επικαιροποίηση των πληροφοριών στο Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Για περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται υποστήριξη ή διευθέτηση ζητημάτων σχετικά με τα στοιχεία της αίτησης, προβλέπεται δυνατότητα προσέλευσης στην αρμόδια τοπική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ εντός 15 ημερών, με την προεπισκόπηση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Η προσεκτική συμπλήρωση των δεδομένων αποτελεί βασικό παράγοντα για την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας, καθώς ακόμη και μια ασυμφωνία στα προσωπικά στοιχεία μπορεί να απαιτήσει πρόσθετες διοικητικές ενέργειες.

Ο ρόλος της υπηρεσίας Προσωπικού και το ΔΑΥΚ

Η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης δεν σηματοδοτεί και το τέλος των υποχρεώσεων του ασφαλισμένου.

Μετά την οριστική υποβολή, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εκτυπώσει το αποδεικτικό της αίτησης και να το παραδώσει χωρίς καθυστέρηση στη Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί.

Από το σημείο αυτό ενεργοποιείται η διαδικασία συγκέντρωσης και διαβίβασης των υπηρεσιακών πληροφοριών.

Η αρμόδια διοικητική μονάδα αναλαμβάνει να συμπληρώσει το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ ή e-ΔΑΥΚ) ή, ανάλογα με την περίπτωση, το αντίστοιχο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

Στα συγκεκριμένα έγγραφα αποτυπώνονται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εξέταση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Στη συνέχεια, ο πλήρης φάκελος αποστέλλεται στον e-ΕΦΚΑ και, όπου απαιτείται, στο ΜΤΠΥ, ώστε να ακολουθήσει ο τελικός διοικητικός και ασφαλιστικός έλεγχος.

Μόνο μετά την ολοκλήρωση αυτών των σταδίων μπορεί να εκδοθεί η συνταξιοδοτική απόφαση.

Επομένως, η συνεργασία του ασφαλισμένου με την υπηρεσία Προσωπικού παραμένει καθοριστική, παρά τη μετάβαση στην ψηφιακή διαδικασία.

Οι παγίδες που μπορεί να καθυστερήσουν τη σύνταξη

Ορισμένα σημεία απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλή επεξεργασία της αίτησης.

Πρώτο και βασικό είναι η σωστή ημερομηνία αποχώρησης από την υπηρεσία, η οποία πρέπει να συμφωνεί με τα επίσημα υπηρεσιακά δεδομένα.

Εξίσου σημαντικός είναι ο έλεγχος του συνολικού χρόνου ασφάλισης, ειδικά όταν ο εργαζόμενος έχει ασφαλιστεί κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού του βίου σε περισσότερους από έναν φορείς.

Οι περίοδοι διαδοχικής ασφάλισης πρέπει να έχουν αποτυπωθεί με ακρίβεια, ώστε να μην προκύψουν εκκρεμότητες κατά την εξέταση του συνταξιοδοτικού φακέλου.

Παράλληλα, οι ασφαλισμένοι χρειάζεται να βεβαιώνονται ότι η Διεύθυνση Προσωπικού έχει παραλάβει το αποδεικτικό υποβολής και έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες συγκέντρωσης και αποστολής των απαραίτητων εγγράφων.

Μία ακόμη κρίσιμη λεπτομέρεια αφορά στις διαφορετικές συνταξιοδοτικές παροχές.

Η υποβολή ή ακόμη και η έγκριση της κύριας σύνταξης δεν συνεπάγεται αυτόματα την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την επικουρική σύνταξη, το εφάπαξ ή τις παροχές του ΜΤΠΥ.

Κάθε παροχή εξετάζεται με βάση τις δικές της προϋποθέσεις και μπορεί να απαιτεί ξεχωριστό έλεγχο.

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία περιορίζει την ανάγκη φυσικής παρουσίας και απλοποιεί την αρχική κατάθεση των αιτημάτων, χωρίς όμως να καταργεί τις διαδικασίες ελέγχου που προηγούνται της απονομής της σύνταξης.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους που βρίσκονται κοντά στην αποχώρηση, η έγκαιρη επιβεβαίωση των ασφαλιστικών στοιχείων, η σωστή υποβολή της αίτησης και η παρακολούθηση της πορείας του φακέλου παραμένουν απαραίτητες ενέργειες για την αποφυγή καθυστερήσεων.