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Τον κίνδυνο να αναγκαστούν έως και 20 εκατομμύρια Ουκρανοί να εγκαταλείψουν τη χώρα τους και να αναζητήσουν καταφύγιο στην Ευρώπη, σε περίπτωση επικράτησης της Ρωσίας στον πόλεμο, επισήμανε σήμερα ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Ρωσία μάς σκοτώνει», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας ότι οι Ουκρανοί εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. «Μας ωθούν να φύγουμε από τη χώρα μας. Δεν θέλουν να σταματήσουν», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη Ρωσία.

Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια Ουκρανοί βρίσκονται ήδη στην ΕΕ

Κατά τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, προκαλώντας τη μεγαλύτερη και ταχύτερα εξελισσόμενη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σήμερα, περισσότεροι από 4 εκατομμύρια Ουκρανοί διαμένουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί Ουκρανών προσφύγων βρίσκονται στη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία.

Δύσκολος χειμώνας και οικονομική πίεση για το Κίεβο

Όπως σημειώνει το Politico, η προειδοποίηση του Ζελένσκι διατυπώνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ουκρανία προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον πέμπτο χειμώνα από την έναρξη του πολέμου, υπό τη συνεχιζόμενη απειλή των ρωσικών βομβαρδισμών.

Την ίδια στιγμή, το Κίεβο βρίσκεται αντιμέτωπο με σημαντικές δημοσιονομικές πιέσεις.

Σύμφωνα με προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), το δημοσιονομικό χρηματοδοτικό κενό της Ουκρανίας για το επόμενο έτος εκτιμάται σε 30 έως 35 εκατ. δολάρια, ακόμη και αν συνυπολογιστεί το δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ που συμφώνησαν να χορηγήσουν οι Βρυξέλλες την προηγούμενη χρονιά.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος μετέβη στις Βρυξέλλες προκειμένου να συναντηθεί με τους Ευρωπαίους ηγέτες και να εξασφαλίσει περαιτέρω οικονομική στήριξη για τη χώρα του. Παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο σημαντικότερος υποστηρικτής της Ουκρανίας, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα μια σειρά από πιεστικές προκλήσεις.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος, οι επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις, οι γεωπολιτικές κρίσεις και το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ύψους 2 τρισ. ευρώ.

Η προειδοποίηση του Ζελένσκι προσθέτει έτσι και τη διάσταση μιας ενδεχόμενης νέας, μεγάλης προσφυγικής κρίσης στις συζητήσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία.

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