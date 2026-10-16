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Μια βόμβα μήκους εννέα μέτρων, βάρους σχεδόν δέκα τόνων και με εκρηκτική γόμωση ικανή να προκαλέσει καταστροφές σε τεράστια έκταση βρίσκεται στο επίκεντρο των νέων αμερικανικών στρατιωτικών σχεδίων για το Ιράν. Πρόκειται για τη διαβόητη GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), γνωστή παγκοσμίως ως «Μητέρα όλων των βομβών», ένα όπλο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη και μοναδική φορά σε πολεμική επιχείρηση το 2017, στο Αφγανιστάν.

Σχεδόν μία δεκαετία αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να το επαναφέρει στο πεδίο της μάχης, αυτή τη φορά εναντίον ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με αποκαλύψεις του CNN, ο αμερικανικός στρατός έχει καταρτίσει σχέδια που περιλαμβάνουν τη χρήση της MOAB εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, εφόσον ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφασίσει την επανέναρξη εκτεταμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η απειλή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο πόλεμος, που διαρκεί ήδη περισσότερο από έξι μήνες, δεν έχει οδηγήσει σε οριστική διπλωματική συμφωνία, ενώ η Ουάσιγκτον αναζητεί έναν τρόπο να τερματίσει τη σύγκρουση χωρίς να εμφανιστεί ότι υποχωρεί.

Το παράδοξο είναι ότι, παρά την τεράστια καταστροφική ισχύ του όπλου, Αμερικανοί αξιωματούχοι και στρατιωτικοί αναλυτές αμφισβητούν εάν η χρήση του θα μπορούσε πράγματι να εξουδετερώσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ή να επιβάλει μια στρατηγική ήττα στην Τεχεράνη.

Τραμπ: «Είναι σαν μια μικρή πυρηνική βόμβα, αλλά δεν είναι πυρηνική»

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε ανοιχτά στο συγκεκριμένο όπλο κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, την Πέμπτη.

«Δεν είναι καθόλου πυρηνική. Είναι απλώς μια εξαιρετικά μεγάλη βόμβα. Είναι σαν μια μικρή πυρηνική βόμβα. Αλλά η “Μητέρα όλων των βομβών” είναι μια τεράστια βόμβα, όχι όμως πυρηνική», δήλωσε.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Δεν θα χρησιμοποιούσα πυρηνικά όπλα. Δεν χρειάζεται».

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά τις πληροφορίες ότι το Πεντάγωνο έχει επεξεργαστεί νέα πακέτα αεροπορικών επιθέσεων, τα οποία θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν πριν ή μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει δημοσίως ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε νέες στρατιωτικές ενέργειες πριν από τις εκλογές. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, ορισμένοι σύμβουλοί του δεν θεωρούν βέβαιο ότι η δέσμευση αυτή θα παραμείνει αμετάβλητη.

Στο παρασκήνιο, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει διαφορετικά σενάρια για την επόμενη φάση του πολέμου, με τον Πρόεδρο να επιδιώκει ένα αποτέλεσμα που θα μπορεί να παρουσιαστεί ως οριστική νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τι είναι η «Μητέρα όλων των βομβών»

Η GBU-43/B MOAB αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, κατά την περίοδο προετοιμασίας του πολέμου στο Ιράκ, και αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα συμβατικά όπλα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το συνολικό βάρος της φτάνει περίπου τα 9.800 κιλά, ενώ περιέχει περίπου 8.500 κιλά εκρηκτικού υλικού, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Al Jazeera.

Με μήκος λίγο μεγαλύτερο από εννέα μέτρα, η βόμβα έχει διαστάσεις που θυμίζουν μικρό σκάφος και βάρος αντίστοιχο με εκείνο περίπου τεσσάρων επιβατικών αυτοκινήτων.

Η MOAB είναι σχεδιασμένη ώστε να εκρήγνυται λίγο πριν φτάσει στο έδαφος, δημιουργώντας ένα τεράστιο ωστικό κύμα που εξαπλώνεται στην επιφάνεια και προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές.

Σε αντίθεση με τις συμβατικές βόμβες που πλήττουν έναν περιορισμένο στόχο, η συγκεκριμένη έχει σχεδιαστεί για να πλήττει μεγάλες συγκεντρώσεις στρατευμάτων, εξοπλισμού, οχυρωμένων θέσεων και εγκαταστάσεων στην επιφάνεια του εδάφους.

Η έκρηξη μπορεί να καταστρέψει κτίρια, εισόδους σηράγγων και άλλες εκτεθειμένες κατασκευές, ενώ το ωστικό κύμα μπορεί να προκαλέσει καταστροφές και σε υπόγειες κοιλότητες.

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό αναλυτή Νιντάλ Αμπού Ζέιντ, η καταστροφική επίδραση του όπλου μπορεί να εκτείνεται σε ακτίνα περίπου ενός χιλιομέτρου, ανάλογα με τις συνθήκες.

Ωστόσο, η πραγματική έκταση των καταστροφών εξαρτάται από τη μορφολογία του εδάφους, τη φύση των εγκαταστάσεων και την εγγύτητα κατοικημένων περιοχών.

Παρά την παρομοίωση που χρησιμοποίησε ο Τραμπ, η MOAB δεν είναι πυρηνικό όπλο. Η καταστροφική της ισχύς προέρχεται αποκλειστικά από συμβατικά εκρηκτικά και δεν συνοδεύεται από πυρηνική αντίδραση ή ραδιενεργό έκλυση.

Γιατί δεν μπορεί να μεταφερθεί από τα αμερικανικά stealth βομβαρδιστικά

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της MOAB είναι ότι, λόγω των τεράστιων διαστάσεών της, δεν μπορεί να μεταφερθεί στο εσωτερικό των αμερικανικών stealth βομβαρδιστικών.

Για τη μεταφορά και τη ρίψη της χρησιμοποιείται συνήθως στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος της οικογένειας Lockheed C-130 Hercules.

Η επιχειρησιακή αυτή ιδιαιτερότητα αποκτά μεγάλη σημασία στην περίπτωση του Ιράν.

Σε αντίθεση με τα βομβαρδιστικά χαμηλής παρατηρησιμότητας, τα μεταγωγικά αεροσκάφη είναι περισσότερο εκτεθειμένα σε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, γεγονός που μπορεί να δυσχεράνει την προσέγγιση στόχων σε περιοχές με ισχυρή στρατιωτική προστασία.

Ο στρατιωτικός αναλυτής Ελάιτζα Μανιέ επισήμανε στο Al Jazeera ότι η μεταφορά της MOAB σε ορισμένες περιοχές όπου βρίσκονται οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις ενδέχεται να παρουσιάζει σημαντικές επιχειρησιακές δυσκολίες.

Αυτό σημαίνει ότι η ισχύς της βόμβας δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση επιτυχίας μιας στρατιωτικής επιχείρησης.

Το μεγάλο πρόβλημα: Δεν είναι σχεδιασμένη για να καταστρέφει βαθιά υπόγεια καταφύγια

Παρά τη φήμη της ως ενός από τα πιο τρομακτικά συμβατικά όπλα, η MOAB διαθέτει έναν κρίσιμο περιορισμό: δεν έχει σχεδιαστεί για να διαπερνά μεγάλα στρώματα βράχου και ενισχυμένου σκυροδέματος.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση του Ιράν, όπου ορισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις βρίσκονται βαθιά κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Στο επίκεντρο των αμερικανικών σχεδίων βρίσκεται, σύμφωνα με το CNN, η εγκατάσταση που είναι γνωστή ως Pickaxe Mountain, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θεωρούν πιθανό χώρο αποθήκευσης στοιχείων του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Ανησυχίες υπάρχουν επίσης για εγκαταστάσεις όπως το Φορντό, οι οποίες προστατεύονται από ισχυρές οχυρώσεις και μεγάλο βάθος.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το CNN, η MOAB μπορεί να προκαλέσει καταστροφές σε έκταση αντίστοιχη με περίπου εννέα οικοδομικά τετράγωνα, αλλά δεν διαθέτει κατ’ ανάγκην τη δυνατότητα να διαπεράσει το απαιτούμενο βάθος ώστε να καταστρέψει εγκαταστάσεις προστατευμένες από μεγάλα στρώματα γρανίτη.

«Η MOAB είναι ένα όπλο που προσφέρεται για τεράστιες επιχειρήσεις εκκαθάρισης περιοχών και για επικοινωνιακό αντίκτυπο, αλλά όχι για πολλά περισσότερα», ανέφερε πηγή με γνώση των στρατιωτικών σχεδιασμών.

Όπως πρόσθεσε, «σίγουρα δεν έχει σχεδιαστεί ως όπλο βαθιάς διείσδυσης».

Ο Μανιέ υποστηρίζει επίσης ότι η χρήση της εναντίον βαθιά θαμμένων πυρηνικών εγκαταστάσεων δεν εγγυάται την καταστροφή τους.

Το γεγονός ότι η βόμβα μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στην επιφάνεια δεν σημαίνει ότι μπορεί να εξουδετερώσει κάθε είδους υπόγεια στρατιωτική εγκατάσταση.

MOAB εναντίον GBU-57: Ποια είναι η διαφορά με τις βόμβες που διαπερνούν βουνά

Για την καταστροφή βαθιά οχυρωμένων εγκαταστάσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ένα διαφορετικό όπλο: την GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Πρόκειται για μια βόμβα ειδικά σχεδιασμένη ώστε να διαπερνά μεγάλα στρώματα εδάφους, βράχου και ενισχυμένου σκυροδέματος προτού εκραγεί.

Η GBU-57 ζυγίζει περίπου 13,6 τόνους, ενώ διαθέτει εκρηκτική γόμωση περίπου 2,7 τόνων.

Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που παρατίθενται στα δημοσιεύματα, έχει σχεδιαστεί για διείσδυση που μπορεί να φτάσει έως περίπου 61 μέτρα, ανάλογα με το υλικό και τις συνθήκες του στόχου.

Η διαφορά είναι ουσιαστική.

Η MOAB έχει σχεδιαστεί για να προκαλεί τεράστιο ωστικό κύμα σε μεγάλη επιφάνεια.

Η GBU-57, αντίθετα, αξιοποιεί την ιδιαίτερα ανθεκτική κατασκευή της ώστε να διεισδύει στο έδαφος και να εκρήγνυται σε βάθος.

Επομένως, παρότι η MOAB διαθέτει μεγαλύτερη εκρηκτική γόμωση, δεν αποτελεί αυτομάτως το καταλληλότερο όπλο για κάθε στρατιωτικό στόχο.

Η πρώτη χρήση στο Αφγανιστάν και το μήνυμα του 2017

Η πρώτη και μέχρι σήμερα μοναδική επιβεβαιωμένη πολεμική χρήση της MOAB πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2017, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Τότε, οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν τη βόμβα εναντίον ενός συγκροτήματος σηράγγων και οχυρωμένων θέσεων που χρησιμοποιούσε το Ισλαμικό Κράτος στην επαρχία Νανγκαρχάρ του Αφγανιστάν.

Η επιχείρηση είχε στόχο την καταστροφή ενός δικτύου υπόγειων διαδρόμων, από το οποίο οι μαχητές της οργάνωσης πραγματοποιούσαν επιθέσεις εναντίον κυβερνητικών δυνάμεων.

Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών διέφεραν.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το CNN, οι αφγανικές αρχές είχαν αρχικά αναφέρει 36 νεκρούς μαχητές, ενώ μεταγενέστερες αναφορές που παραθέτει το Al Jazeera έκαναν λόγο για 94 νεκρούς.

Οι αμερικανικές και αφγανικές αρχές είχαν υποστηρίξει ότι δεν υπήρξαν απώλειες αμάχων. Ωστόσο, τοπικές μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες έκαναν λόγο για θύματα μεταξύ των πολιτών και καταστροφές κατοικιών.

Η επίθεση προκάλεσε διεθνή συζήτηση σχετικά με την αναγκαιότητα χρήσης ενός τόσο ισχυρού όπλου για τον συγκεκριμένο στόχο.

Παράλληλα, αποτέλεσε ένα ισχυρό μήνυμα της κυβέρνησης Τραμπ ότι ήταν διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει ακραία συμβατική στρατιωτική ισχύ.

Ένα όπλο που σχεδιάστηκε και για ψυχολογικό πόλεμο

Η ιστορία της MOAB δεν συνδέεται αποκλειστικά με την καταστροφή στρατιωτικών στόχων.

Κατά τη φάση ανάπτυξής της, το 2003, Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι είχαν εξηγήσει ότι το όπλο προοριζόταν και για ψυχολογικές επιχειρήσεις.

Η λογική ήταν ότι μια έκρηξη τέτοιας ισχύος θα μπορούσε να τρομοκρατήσει τις αντίπαλες δυνάμεις και να τις ωθήσει σε παράδοση, ακόμη και χωρίς να απαιτηθούν εκτεταμένες χερσαίες επιχειρήσεις.

Η ίδια η ονομασία της παραπέμπει στη φράση «μητέρα όλων των μαχών», την οποία είχε χρησιμοποιήσει ο Σαντάμ Χουσεΐν κατά τον Πόλεμο του Κόλπου το 1991.

Στην περίπτωση του Ιράν, ο ψυχολογικός παράγοντας φαίνεται να αποτελεί βασικό μέρος της συζήτησης στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με το CNN, ορισμένοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι μια επίθεση με MOAB θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό στρατιωτικό γεγονός, το οποίο ο Τραμπ θα παρουσίαζε ως απόδειξη αμερικανικής ισχύος.

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι κατά πόσο μια τέτοια επίδειξη θα μπορούσε να οδηγήσει την Τεχεράνη σε υποχωρήσεις.

Ο Μανιέ θέτει το ζήτημα με ιδιαίτερα σαφή τρόπο: «Τι θα πετύχει αυτό το όπλο που δεν μπορεί να πετύχει κάποιο άλλο διαθέσιμο όπλο και πώς θα συμβάλει το αποτέλεσμα σε μια εφικτή πολιτική συμφωνία;»

Όπως επισημαίνει, εάν η απάντηση επικεντρώνεται κυρίως στο θέαμα της έκρηξης, τότε η πρόταση έχει μεγαλύτερη αξία ως πολιτικό θέατρο παρά ως στρατιωτική στρατηγική.

Το σχέδιο για ένα τελευταίο ισχυρό χτύπημα πριν από την αποχώρηση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του CNN, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει σενάρια που θα επέτρεπαν στον Τραμπ να παρουσιάσει ένα αποφασιστικό στρατιωτικό αποτέλεσμα και στη συνέχεια να προχωρήσει σε περιορισμό της αμερικανικής παρουσίας στην περιοχή.

Μία από τις πηγές του αμερικανικού δικτύου ανέφερε ότι τα νέα σχέδια περιλαμβάνουν πλήγματα εναντίον μεγάλου αριθμού ενεργειακών υποδομών του Ιράν, καθώς και το ενδεχόμενο χρήσης της MOAB.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο σχεδιασμός συνδέεται με το ενδεχόμενο πραγματοποίησης των επιθέσεων πριν από την αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή ευθύνης της CENTCOM.

Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να επιτρέψει στον Λευκό Οίκο να επιχειρήσει την παρουσίαση μιας στρατιωτικής νίκης και στη συνέχεια να μειώσει την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο.

Ωστόσο, αρκετοί αξιωματούχοι αμφισβητούν εάν μια εντυπωσιακή αεροπορική επιχείρηση θα μπορούσε να οδηγήσει στην επίτευξη των αρχικών αμερικανικών στόχων.

Μάλιστα, πηγή με γνώση των συζητήσεων στο Πεντάγωνο περιέγραψε ορισμένες από τις εξεταζόμενες επιλογές ως «σόου πυροτεχνημάτων», με βασικό στόχο να δημιουργηθεί μια πολιτικά αξιοποιήσιμη διέξοδος από τη σύγκρουση.

Το πρόβλημα είναι ότι ένα τέτοιο πλήγμα θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές χωρίς να εξασφαλίσει ούτε τον τερματισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος ούτε μια βιώσιμη συμφωνία.

Πώς θα μπορούσε να απαντήσει το Ιράν

Η χρήση της MOAB εναντίον ιρανικών στόχων θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα και σοβαρότερη κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με αναλυτές που επικαλείται το Al Jazeera, η Τεχεράνη ενδέχεται να απαντήσει με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων ή συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι ενδεχόμενες νέες αμερικανικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντίποινα σε γειτονικές χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις.

Ο σύμβουλος ασφαλείας των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Μοχαμάντ Ρεζά Ναγκντί, προειδοποίησε την Τρίτη ότι το Ιράν θα μπορούσε να αιχμαλωτίσει Αμερικανούς στρατιώτες σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης.

«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν χερσαία επίθεση, θα αιχμαλωτιστούν τόσοι πολλοί στρατιώτες τους ώστε θα αναγκαστούν να υψώσουν λευκή σημαία», δήλωσε.

Παράλληλα, η ιρανική ηγεσία έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιθέσεων εναντίον κρίσιμων υποδομών στην ευρύτερη περιοχή.

Ο επικεφαλής του ιρανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Μοχσέν Ρεζαΐ, απείλησε ότι σε περίπτωση επανέναρξης των αμερικανικών πληγμάτων, η Τεχεράνη θα μπορούσε να στοχοποιήσει καλώδια επικοινωνιών, κέντρα δεδομένων και εγκαταστάσεις Τεχνητής Νοημοσύνης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σε άλλες χώρες.

Οι απειλές αυτές διευρύνουν το πεδίο των πιθανών αντιποίνων πέρα από τις παραδοσιακές στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ο κίνδυνος για τους αμάχους και τις ενεργειακές υποδομές

Η χρήση ενός όπλου τόσο μεγάλης καταστροφικής ισχύος εγείρει και σοβαρά ερωτήματα για τις συνέπειες στον άμαχο πληθυσμό.

Σύμφωνα με τις πηγές του CNN, η MOAB θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστιες καταστροφές σε επιφανειακές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα εάν χρησιμοποιηθεί εναντίον ενεργειακών υποδομών.

Ωστόσο, η μεγάλη ακτίνα της έκρηξης αυξάνει τον κίνδυνο απωλειών αμάχων, κυρίως εάν οι στόχοι βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Επιπλέον, η καταστροφή ενεργειακών υποδομών θα μπορούσε να επιδεινώσει την ήδη εύθραυστη κατάσταση στον Περσικό Κόλπο, όπου ο πόλεμος έχει προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η διεθνής αγορά ενέργειας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς νέα πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ή εξαγωγής θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω τις πιέσεις στις τιμές.

Το πραγματικό δίλημμα του Τραμπ: Στρατιωτική νίκη ή πολιτική διέξοδος;

Παρά τη στρατιωτική υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξεύρεση μιας συμφωνίας που θα επέτρεπε τον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ εμφανίζεται απρόθυμος να διατάξει μεγάλης κλίμακας χερσαία εισβολή στο Ιράν, καθώς μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε χιλιάδες αμερικανικές απώλειες.

Ταυτόχρονα, όμως, δεν επιθυμεί να αποσύρει απλώς τις αμερικανικές δυνάμεις χωρίς ένα αποτέλεσμα που θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως νίκη.

Αυτό το πολιτικό και στρατιωτικό δίλημμα εξηγεί γιατί εξετάζονται επιλογές που συνδυάζουν μεγάλη καταστροφική ισχύ και ισχυρό συμβολισμό.

Ορισμένοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μια επίθεση με MOAB θα μπορούσε να ασκήσει ψυχολογική πίεση στην ιρανική ηγεσία, χωρίς να απαιτείται άμεση επανέναρξη εκτεταμένων επιχειρήσεων.

Άλλοι, ωστόσο, προειδοποιούν ότι ένα τέτοιο πλήγμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέους κύκλους αντιποίνων, χωρίς να μεταβάλει ουσιαστικά τη στρατηγική ισορροπία.

Ο Λευκός Οίκος, ερωτηθείς από το CNN για τα συγκεκριμένα σχέδια, απέφυγε να σχολιάσει ευαίσθητους στρατιωτικούς σχεδιασμούς, επισημαίνοντας ότι ο Πρόεδρος Τραμπ διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Το Πεντάγωνο, από την πλευρά του, υπογράμμισε ότι εξετάζει ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών σεναρίων, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αποφάσεις της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Η «Μητέρα όλων των βομβών» παραμένει έτσι ένα από τα πιο εντυπωσιακά όπλα που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, η τεράστια ισχύς της δεν απαντά στο βασικό ερώτημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ουάσιγκτον: Μπορεί μια ακόμη μεγαλύτερη έκρηξη να οδηγήσει σε μια πραγματική στρατηγική νίκη ή απλώς να ανοίξει τον δρόμο για έναν ακόμη πιο επικίνδυνο πόλεμο;

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