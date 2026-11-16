Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τη συγκράτηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, παρά τις διαδοχικές αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος, έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα το Μέγαρο Μαξίμου, διαμορφώνοντας από το 2025 ένα πλέγμα παρεμβάσεων σε συνεργασία με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Η κυβερνητική επιλογή στηρίζεται στην ελάφρυνση του λειτουργικού κόστους των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ώστε να περιορίζονται οι ανατιμήσεις και να διατηρούνται οι θαλάσσιες συνδέσεις των νησιών.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τρεις διαδοχικές κινήσεις, με διαφορετικό οικονομικό αντικείμενο αλλά κοινή στόχευση. Η αρχή έγινε την άνοιξη του 2025, όταν η κυβέρνηση προχώρησε στη μείωση των λιμενικών τελών κατά 50%, αποτρέποντας τις προαναγγελθείσες αυξήσεις 12%-15% που συνδέονταν με το κόστος εφαρμογής των νέων ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών απαιτήσεων.

Το 2026, με εισήγηση Κικίλια και απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προβλέφθηκαν έως 60 εκατ. ευρώ για την αποζημίωση των εταιρειών λόγω των υποχρεωτικών εκπτώσεων που παρέχουν σε φοιτητές, πολύτεκνους, άτομα με αναπηρία και άλλες κατηγορίες επιβατών. Η κίνηση αυτή συνέβαλε στη διατήρηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο, παρά τις πιέσεις από την ενεργειακή κρίση.

Το τρίτο σκέλος αφορά τη χειμερινή ακτοπλοΐα, με την ήδη ανακοινωμένη ενίσχυση των 32 εκατ. ευρώ για τα ναυτιλιακά καύσιμα. Προβλέπεται επιδότηση 0,16 ευρώ ανά λίτρο για προμήθειες από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, τόσο στις εμπορικές όσο και στις άγονες γραμμές. Η παρέμβαση αποσκοπεί στην αποτροπή περικοπών δρομολογίων, καθώς η εποχική μείωση της επιβατικής κίνησης περιορίζει τα έσοδα των εταιρειών.

Η υλοποίηση του τελευταίου μέτρου προϋποθέτει την απαιτούμενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων Ναυτιλίας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, επεξεργάζονται τη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης.

Το συνολικό ύψος των δύο χρηματοδοτικών μέτρων του 2026 φτάνει έως τα 92 εκατ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται η μείωση των λιμενικών τελών του προηγούμενου έτους.

Η οικονομική λογική των κυβερνητικών αποφάσεων είναι να καλύπτεται μέρος των επιβαρύνσεων των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων, αντί το σύνολό τους να μεταφέρεται στους επιβάτες. Παράλληλα, επιδιώκεται να προστατευθεί η λειτουργία του ακτοπλοϊκού δικτύου, ιδιαίτερα στα μικρότερα νησιά, όπου η τακτική σύνδεση με την ηπειρωτική χώρα είναι απαραίτητη για την τοπική οικονομία και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Για το Μέγαρο Μαξίμου και την ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας, το επόμενο ζητούμενο είναι η αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής σε συνθήκες παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης, με βασικά κριτήρια τη σταθερότητα των ναύλων και τη διατήρηση των δρομολογίων.