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Στις διεθνείς συζητήσεις που καθορίζουν το μέλλον της ναυτικής πρακτόρευσης και της ναυλομεσιτείας έχει ενεργό συμμετοχή η Ελλάδα, με τον πρόεδρο της Διεθνούς Ναυτιλιακής Ένωσης εν Ελλάδι (ΔΝΕ), Αντώνη Βενιέρη, να κατέχει τρεις σημαντικές θεσμικές θέσεις στην παγκόσμια ομοσπονδία FONASBA. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, που πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου 2026, ο Έλληνας εκπρόσωπος βρέθηκε στο επίκεντρο των εργασιών για την αναβάθμιση του επαγγέλματος, την εκπαίδευση της νέας γενιάς στελεχών και την εφαρμογή διεθνών προτύπων ποιότητας. Ιδιαίτερη σημασία είχε η συζήτηση για την αξιοποίηση επιτυχημένων πρακτικών από μεγάλες ναυτιλιακές αγορές, όπως η Σιγκαπούρη, με στόχο την προσαρμογή τους και στην ελληνική πραγματικότητα.

Ο Αντώνης Βενιέρης συμμετείχε στη διοργάνωση ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο της FONASBA, το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της Ομοσπονδίας, ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που καθορίζει τη στρατηγική της και ως πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ποιότητας.

Η τριπλή αυτή παρουσία δίνει στην ελληνική πλευρά τη δυνατότητα να συμμετέχει στη διαμόρφωση των επαγγελματικών προδιαγραφών που επηρεάζουν τη λειτουργία των ναυτικών πρακτορείων και των ναυλομεσιτικών επιχειρήσεων διεθνώς.

Η FONASBA (Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents), με έδρα το Λονδίνο και ιστορία από το 1969, αποτελεί τον διεθνή φορέα εκπροσώπησης των ναυτικών πρακτόρων και των ναυλομεσιτών μέσω των εθνικών τους ενώσεων. Η ΔΝΕ είναι το πλήρες μέλος της Ομοσπονδίας για την Ελλάδα.

Μεταξύ των βασικών δραστηριοτήτων της FONASBA είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή του FONASBA Quality Standard, ενός διεθνούς προτύπου ποιότητας που εφαρμόζεται σε περισσότερες από 50 χώρες. Το συγκεκριμένο πρότυπο αποσκοπεί στην ενίσχυση της αξιοπιστίας, της επαγγελματικής επάρκειας και της οικονομικής φερεγγυότητας των εταιρειών ναυτικής πρακτόρευσης.

Αναφερόμενος στη σημασία της ελληνικής συμμετοχής, ο πρόεδρος της ΔΝΕ, Αντώνης Βενιέρης, δήλωσε:

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι η πρώτη ναυτιλιακή δύναμη του κόσμου και να απουσιάζει από εκεί όπου γράφονται τα πρότυπα του επαγγέλματος του ναυτικού πράκτορα και του ναυλομεσίτη. Η συμμετοχή μας στην Εκτελεστική Επιτροπή της FONASBA και η προεδρία της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ποιότητας μάς δίνουν τη δυνατότητα να επηρεάζουμε τις εξελίξεις και, ταυτόχρονα, να φέρνουμε στην Ελλάδα την καλύτερη διεθνή πρακτική, από την Ιαπωνία έως τη Σιγκαπούρη».

Σημαντικό μέρος των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί πράκτορες και οι ναυλομεσίτες εξαιτίας των τεχνολογικών εξελίξεων, των νέων περιβαλλοντικών απαιτήσεων και της ανάγκης συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης.

Στις 12 Οκτωβρίου, ο Αντώνης Βενιέρης άνοιξε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ποιότητας, η οποία έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, την προώθηση προτύπων ποιότητας και την προσέλκυση νέων επαγγελματιών στον κλάδο.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε το βραβείο Young Ship Agent or Ship Broker Award (YABA) 2026, το οποίο απονεμήθηκε στην Gizem Kandemir, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενίσχυσης της νέας γενιάς στελεχών της ναυτιλίας.

Παράλληλα, ο Yoni Essakow, αντιπρόεδρος Εκπαίδευσης της Επιτροπής, συζήτησε με τον Lakhbir Singh, αντιπρόεδρο της Singapore Shipping Association και πρόεδρο της Επιτροπής Υπηρεσιών της, για τις σύγχρονες ανάγκες εκπαίδευσης και την προσαρμογή των επαγγελματιών στις απαιτήσεις της αγοράς.

Στο πρόγραμμα περιλαμβανόταν επίσης ειδικό εργαστήριο του διεθνούς αλληλασφαλιστικού οργανισμού ITIC, με τη συμμετοχή των Mark Brattman και Robert Hodge, για τη διαχείριση κινδύνων στο επάγγελμα του ναυτικού πράκτορα.

Η συζήτηση ανέδειξε την ανάγκη η διαχείριση επαγγελματικών κινδύνων να αποτελεί βασικό στοιχείο της κατάρτισης, καθώς οι ναυτικοί πράκτορες καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν σύνθετες διαδικασίες που συνδέονται με τη λειτουργία των πλοίων, τις λιμενικές αρχές και τις υποχρεώσεις των πελατών τους.

Την επόμενη ημέρα, 13 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε το κεντρικό πάνελ της Επιτροπής με τίτλο «From Competence to Confidence: Talent, Training & Trust in a Disrupted World», με αντικείμενο τη σύνδεση της επαγγελματικής επάρκειας με την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Τη συζήτηση συντόνισε η Δρ. Akanksha Batura Pai από τη Σιγκαπούρη, με τη συμμετοχή των Lakhbir Singh από τη Σιγκαπούρη, Δρ. Dureid Mahasneh από την Ιορδανία, Antonio Belmar da Costa από την Πορτογαλία, Ahmed Mouselhy από την Αίγυπτο και Ricardo von Sohsten από τη Βραζιλία.

Ακολούθησε πάνελ της Επιτροπής Πρακτόρευσης με θέμα «The Future of the Ship Agent», το οποίο εξέτασε τον ρόλο του ναυτικού πράκτορα σε ένα περιβάλλον όπου οι ψηφιακές εφαρμογές και οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Therry van Vreden, αναπληρωτής περιφερειακός αντιπρόεδρος της FONASBA για την Ασία, με ομιλητές τους Julio Delfino από την Αργεντινή, Δρ. Akanksha Batura Pai από τη Σιγκαπούρη, Mohamed El Mezouar από το Μαρόκο και Marco Tak από την Ολλανδία.

Από τις συζητήσεις προέκυψε ότι η τεχνολογική εξέλιξη δεν περιορίζει την ανάγκη για εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αντίθετα, όσο περισσότερες διαδικασίες ψηφιοποιούνται, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτούν η ανθρώπινη κρίση, η εμπειρία και η δυνατότητα αντιμετώπισης απρόβλεπτων καταστάσεων.

Ο ναυτικός πράκτορας καλείται πλέον να συνδυάζει την παραδοσιακή γνώση του αντικειμένου με τη χρήση νέων τεχνολογιών, την κατανόηση των περιβαλλοντικών κανονισμών και τη συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών στο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πιστοποίηση των επαγγελματικών υπηρεσιών, καθώς η εφαρμογή αναγνωρισμένων προτύπων ποιότητας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κριτήριο επιλογής συνεργατών από πλοιοκτήτες και ναυλωτές.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον για την ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε το εκπαιδευτικό μοντέλο της Σιγκαπούρης, το οποίο στηρίζεται στη σύνδεση της θεωρητικής κατάρτισης με την πρακτική εμπειρία.

Η Singapore Shipping Association έχει αναπτύξει ένα σύστημα εκπαίδευσης που περιλαμβάνει πραγματικά επιχειρησιακά σενάρια, επισκέψεις σε λιμενικές εγκαταστάσεις, χρήση ψηφιακών εργαλείων και οργανωμένα προγράμματα καθοδήγησης νεότερων στελεχών από έμπειρους επαγγελματίες. Παράλληλα, η Ένωση διατηρεί συστηματική επικοινωνία με τις επιχειρήσεις και τις αρμόδιες αρχές, ώστε να εντοπίζονται οι ανάγκες της αγοράς και να προσαρμόζονται ανάλογα τα προγράμματα εκπαίδευσης.

Το συγκεκριμένο μοντέλο θεωρείται από τη ΔΝΕ ότι περιλαμβάνει πρακτικές που μπορούν να αξιοποιηθούν και στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, η ελληνική Ένωση προτίθεται να εξετάσει τη δυνατότητα μεταφοράς αντίστοιχων πρωτοβουλιών στα μέλη της.

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ποιότητας της FONASBA συγκροτήθηκε το 2024, έπειτα από τη συγχώνευση τριών προϋπαρχουσών επιτροπών που ασχολούνταν με την εκπαίδευση, τις βέλτιστες πρακτικές των εθνικών ενώσεων και την προσέλκυση νέων ανθρώπων στο επάγγελμα.

Η προεδρία της ανατέθηκε στον Αντώνη Βενιέρη, ενώ στη σύνθεσή της συμμετέχουν ο Yoni Essakow από το Ισραήλ ως αντιπρόεδρος Εκπαίδευσης, ο Stefan Stanoykov από τη Βουλγαρία ως αντιπρόεδρος Ποιότητας, η Δρ. Akanksha Batura Pai από τη Σιγκαπούρη, ο Δρ. Alfonso Jozami από την Αργεντινή, ο Marko Škraljsky από την Κροατία, η Pamela Godnig από την Ιταλία και ο Mustafa Öztaşkın από την Τουρκία, ο οποίος είχε αναδειχθεί νικητής του βραβείου YABA το 2024.

Η συμμετοχή στελεχών από διαφορετικές ναυτιλιακές αγορές επιτρέπει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαμόρφωση κοινών προσεγγίσεων σε ζητήματα επαγγελματικής κατάρτισης και ποιότητας υπηρεσιών.

Ο Αντώνης Βενιέρης, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του για τα αποτελέσματα της συνάντησης στο Τόκιο, υπογράμμισε:

«Το Τόκιο επιβεβαίωσε ότι η κατάρτιση και η ποιότητα δεν είναι κόστος αλλά επένδυση, και αυτή είναι η ατζέντα που θα υπηρετήσει η Ένωση και στη χώρα μας». Η φετινή Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Grand Nikko Tokyo Daiba, με οικοδεσπότη την Ιαπωνική Ένωση Ναυτικών Πρακτόρων Εξωτερικού Εμπορίου (JAFSA).

Στη διοργάνωση συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, ο Takazo Iigaki, περιφερειακός αντιπρόεδρος της FONASBA για την Ασία, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Fulvio Carlini και η γενική διευθύντρια Eleonora Modde, ενώ στις εργασίες παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό ο Gen Nakatani.

Η επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση της FONASBA θα πραγματοποιηθεί το 2027 στη Γένοβα της Ιταλίας, ενώ η διοργάνωση του 2028 προβλέπεται να φιλοξενηθεί στη Χιλή. Για την ελληνική πλευρά, η συμμετοχή στα όργανα της FONASBA αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ναυτιλία αναζητεί νέες δεξιότητες και υψηλότερα επίπεδα ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η πρόκληση για τη ΔΝΕ είναι να αξιοποιήσει την παρουσία της στα διεθνή κέντρα αποφάσεων, μεταφέροντας στην ελληνική αγορά τεχνογνωσία και πρακτικές που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των ναυτικών πρακτορείων και των ναυλομεσιτικών επιχειρήσεων.