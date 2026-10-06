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Με προορισμό την Ελευσίνα κατευθύνεται πλέον το «Blue Carrier 2», καθώς ξεκίνησε η ρυμούλκησή του από το ναυαγοσωστικό «Αιγαίον Πέλαγος», μετά την επιτυχή κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Το πλοίο αναμένεται να καταπλεύσει στις εγκαταστάσεις της ONEX το μεσημέρι της Τετάρτης (7/10), όπου θα πραγματοποιηθούν η εκφόρτωση του φορτίου του, καθώς και οι προβλεπόμενες εργασίες για τη διαχείριση και διάθεση των υγρών και στερεών αποβλήτων.
Η επιχείρηση ρυμούλκησης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες πλευρές να παρακολουθούν την πορεία του πλοίου μέχρι την ασφαλή άφιξή του στην Ελευσίνα.
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