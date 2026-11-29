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Την πολυετή προσφορά της Χριστίνας Πάνου Λασκαρίδη στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης τίμησε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αναγορεύοντάς την σε επίτιμη διδάκτορα του Τμήματος Μαιευτικής.

Η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, με την ακαδημαϊκή κοινότητα να αναγνωρίζει τη συμβολή της στη βελτίωση της περιγεννητικής φροντίδας και στη στήριξη της νέας γενιάς επαγγελματιών υγείας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσφοράς της αποτελεί η πλήρης ανακαίνιση της Αίθουσας Τοκετών «Μαριλένα Λασκαρίδη» στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα». Το έργο υλοποιήθηκε από το Ίδρυμα και παραδόθηκε τον Ιούλιο του 2025.

Η νέα υποδομή αναβαθμίζει τις συνθήκες φροντίδας της μητέρας και του νεογνού, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα σύγχρονο περιβάλλον για την κλινική άσκηση και την επιστημονική κατάρτιση των μελλοντικών μαιών και των νέων επαγγελματιών υγείας. Παράλληλα, διευκολύνει το καθημερινό έργο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Η τιμητική διάκριση αναδεικνύει τη σημασία της επένδυσης στη δημόσια υγεία, στην εκπαίδευση και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας.