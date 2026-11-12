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Καθαρά κέρδη 31,7 εκατ. δολαρίων στο εννεάμηνο και ισχυρή ρευστότητα, που φτάνει τα 358,2 εκατ. δολάρια, ανακοίνωσε η Costamare Bulkers Holdings, συμφερόντων του Κωστή Κωνσταντακόπουλου, παρουσιάζοντας τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και το εννεάμηνο του 2026.

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE: CMDB) εταιρεία εμφάνισε καθαρά κέρδη 16,6 εκατ. δολαρίων στο τρίτο τρίμηνο, που αντιστοιχούν σε 0,68 δολάρια ανά μετοχή. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 12,4 εκατ. δολάρια.

Στο σύνολο του εννεαμήνου, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 31,7 εκατ. δολάρια, ενώ τα προσαρμοσμένα έφτασαν τα 34,6 εκατ. δολάρια.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας, καθώς τα διαθέσιμα και οι σχετικές καταθέσεις υπερβαίνουν τον συνολικό δανεισμό κατά 141,7 εκατ. δολάρια. Παράλληλα, η συνολική ρευστότητα ανέρχεται σε 358,2 εκατ. δολάρια, προσφέροντας σημαντικά περιθώρια για νέες επενδύσεις.

Η Costamare Bulkers έχει ήδη εξασφαλίσει δεσμεύσεις για νέα δάνεια συνολικού ύψους 133 εκατ. δολαρίων, με εξασφάλιση 18 πλοία του στόλου της. Μέσω της αναχρηματοδότησης αναμένεται να μειωθεί το κόστος δανεισμού και να μεταφερθούν οι λήξεις των υποχρεώσεων από το 2029 στην περίοδο 2031-2032.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο αριθμός των πλοίων που δεν βαρύνονται με τραπεζικές εξασφαλίσεις αναμένεται να αυξηθεί από τρία σε έντεκα.

Ο ιδιόκτητος στόλος της εταιρείας αριθμεί 29 φορτηγά πλοία συνολικής χωρητικότητας 2,6 εκατ. τόνων dwt, εκ των οποίων τα 24 απασχολούνται με συμβάσεις χρονοναύλωσης.

Με βάση τις υφιστάμενες συμφωνίες, εκτιμάται ότι περίπου το 80% των διαθέσιμων ημερών απασχόλησης του στόλου για το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και το 52% για το πρώτο τρίμηνο του 2027 θα καλύπτονται από ναυλώσεις με σταθερό ημερήσιο ναύλο.

Παράλληλα, η εμπορική πλατφόρμα CBI διαχειρίζεται 32 επιπλέον ναυλωμένα φορτηγά πλοία, κυρίως κατηγοριών Kamsarmax και Panamax, με έμφαση σε βραχυχρόνιες συμφωνίες που επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Στο πλαίσιο της ανανέωσης του στόλου, η εταιρεία ολοκλήρωσε κατά το τρίτο τρίμηνο την πώληση του Supramax Bermondi, κατασκευής 2009, καταγράφοντας κέρδος περίπου 2,5 εκατ. δολαρίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Costamare Bulkers, Γρηγόρης Ζήκος, υπογράμμισε ότι η ισχυρή ταμειακή θέση δημιουργεί προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις, ιδιαίτερα σε περιόδους κατά τις οποίες οι αξίες των πλοίων υποχωρούν.

Όπως επισήμανε, μετά τη μεταφορά του προηγούμενου χαρτοφυλακίου εμπορικών δραστηριοτήτων στην Cargill, η εταιρεία επικεντρώνεται πλέον σε μια πλατφόρμα με βασικό άξονα τα πλοία Kamsarmax.

Αναφερόμενος στην αγορά ξηρού φορτίου, σημείωσε ότι το τρίτο τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από έντονες διακυμάνσεις στους ναύλους. Οι καθυστερήσεις πλοίων και η συμφόρηση στα κινεζικά λιμάνια, λόγω της περιόδου των τυφώνων, περιόρισαν την προσφορά διαθέσιμων πλοίων, στηρίζοντας τους ναύλους των Capesize.

Θετική επίδραση είχαν επίσης οι ισχυρές εξαγωγές βωξίτη από τη Γουινέα, ενώ η αγορά των Panamax διατηρήθηκε σε σχετικά υψηλά επίπεδα, παρά τις προσωρινές διορθώσεις και τις διαταραχές στις μεταφορές σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα.

Η στρατηγική της Costamare Bulkers επικεντρώνεται πλέον στη διατήρηση υψηλής ρευστότητας, στη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και στην αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά μεταφοράς ξηρού φορτίου.