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Πριν από 15 χρόνια έφυγε από την Ελλάδα, εν μέσω οικονομικής κρίσης, αναζητώντας στο εξωτερικό τις επαγγελματικές ευκαιρίες που δεν μπορούσε να βρει στην πατρίδα του. Σήμερα, ο Διονύσης Χιώνης είναι ο πρώτος Ελληνας που περιλαμβάνεται στη λίστα «40 under 40» του περιοδικού «Nuclear News» της American Nuclear Society για το 2026, η οποία αναδεικνύει τους 40 πιο επιδραστικούς επαγγελματίες κάτω των 40 ετών της παγκόσμιας πυρηνικής βιομηχανίας.

Από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έως το ETH της Ζυρίχης, ένα από τα κορυφαία τεχνολογικά πανεπιστήμια διεθνώς, και στο κορυφαίο ελβετικό πανεπιστήμιο με έμφαση στην επιστήμη και την τεχνολογία, το EPFL της Λοζάνης, η επιστημονική του πορεία τον οδήγησε στην ελβετική Axpo, όπου ηγείται ομάδας πυρηνικών φυσικών τριών αντιδραστήρων. Παράλληλα, μαζί με τον Στάθη Βλασσόπουλο ίδρυσε την Athlos Energy, με στόχο να ανοίξει στην Ελλάδα μια επιστημονικά τεκμηριωμένη συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια.

Μιλώντας στο «business stories», επισημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει την οργανωμένη διερεύνηση αυτής της ενεργειακής επιλογής, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η κατασκευή ενός σταθμού παραμένει μακρινή προοπτική.

ΜΗΝΑΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είστε ο πρώτος Ελληνας που περιλαμβάνεται στη λίστα «40 under 40» της American Nuclear Society. Τι σημαίνει αυτή η διάκριση;

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΙΩΝΗΣ: Η επιλογή μου στη λίστα του περιοδικού «Nuclear News» για το 2026 με γεμίζει χαρά και συγκίνηση. Είναι μια αναγνώριση της δουλειάς και της αφοσίωσής μου από μια επιστημονική κοινότητα με υψηλές απαιτήσεις. Το γεγονός ότι είμαι ο πρώτος Ελληνας κάνει την τιμή ακόμη μεγαλύτερη. Αισθάνομαι ευγνωμοσύνη για όσους με δίδαξαν, με εμπιστεύτηκαν και στάθηκαν δίπλα μου.

Μ.ΤΣ.: Πριν από 15 χρόνια φύγατε από την Ελλάδα. Πώς εξελίχθηκε η επαγγελματική σας διαδρομή;

Δ.Χ.: Εφυγα στις αρχές της οικονομικής κρίσης, γνωρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε τότε να μου προσφέρει την επαγγελματική προοπτική που αναζητούσα στην πυρηνική ενέργεια. Ηθελα να μάθω, να εργαστώ και να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου. Αρχισα από το εργαστήριο πυρηνικής τεχνολογίας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, όπου διδάχθηκα τις αρχές της Πυρηνικής Φυσικής. Συνέχισα στο ETH της Ζυρίχης και στο EPFL της Λοζάνης. Σήμερα εργάζομαι στην ελβετική πυρηνική βιομηχανία και στην Axpo ηγούμαι της ομάδας πυρηνικών φυσικών τριών αντιδραστήρων, έχοντας την ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία του πυρηνικού καυσίμου. Είναι μια θέση μεγάλης ευθύνης που μου δίνει καθημερινά την ευκαιρία να συνεργάζομαι με εξαιρετικούς επαγγελματίες και να αποκτώ νέες γνώσεις.

Μ.ΤΣ.: Πώς γεννήθηκε η Athlos Energy και ποιος είναι ο στόχος της;

Δ.Χ.: Με τον Στάθη Βλασσόπουλο γνωριζόμαστε από το Πολυτεχνείο και μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη για την πυρηνική τεχνολογία. Ιδρύσαμε την Athlos Energy πιστεύοντας ότι η Ελλάδα αξίζει να εξετάσει σοβαρά αυτή την επιλογή. Αρχίσαμε να συζητούμε για την πυρηνική ενέργεια όταν το θέμα απουσίαζε εντελώς από τον δημόσιο διάλογο. Συγκεντρώσαμε επιστημονικά τεκμηριωμένα επιχειρήματα, αναπτύξαμε συνεργασίες και προσπαθήσαμε να ανοίξουμε τη συζήτηση. Σήμερα συναντούμε ανθρώπους πρόθυμους να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.

Μ.ΤΣ.: Πόσο κοντά βρίσκεται η Ελλάδα στην κατασκευή του πρώτου πυρηνικού σταθμού;

Δ.Χ.: Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί πλέον σοβαρό ερώτημα για το ενεργειακό μέλλον της χώρας. Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει την οργανωμένη διερεύνηση του ρόλου της στο ενεργειακό μας σύστημα, κάτι που με κάνει αισιόδοξο. Ωστόσο, η απόφαση για την κατασκευή ενός σταθμού βρίσκεται ακόμη αρκετά μακριά και απαιτεί σοβαρή, δομημένη προετοιμασία. Το σημαντικό είναι ότι μπορούμε πλέον να συζητούμε ουσιαστικά αυτή την προοπτική.

Μ.ΤΣ.: Η πυρηνική ενέργεια εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχίες. Τι απαντάτε στους πολίτες;

Δ.Χ.: Κατανοώ απολύτως τις ανησυχίες. Οι πολίτες δικαιούνται σαφείς απαντήσεις για την ασφάλεια, τη διαχείριση των αποβλήτων, το κόστος και τη σεισμικότητα. Οφείλουμε να εξηγούμε με κατανοητό τρόπο όσα γνωρίζουμε, αλλά και όσα απαιτούν περαιτέρω μελέτη. Η εμπιστοσύνη οικοδομείται με διαφάνεια, συνέπεια και ουσιαστικό διάλογο. Πιστεύω βαθιά στα πλεονεκτήματα της πυρηνικής ενέργειας, χωρίς να παραγνωρίζω τις σημαντικές προκλήσεις της.

Μ.ΤΣ.: Τι μπορεί να προσφέρει η πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα πέρα από την ηλεκτροπαραγωγή;

Δ.Χ.: Δεν πρόκειται μόνο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι ένας επιστημονικός και τεχνολογικός κλάδος που μπορεί να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Μπορεί να δημιουργήσει νέες προοπτικές, να αναδείξει τις δυνατότητες της χώρας και να δώσει στους πολίτες λόγους να αισθάνονται υπερήφανοι για όσα μπορούμε να πετύχουμε.

Μ.ΤΣ.: Ποια είναι τα επόμενα βήματα της Athlos Energy;

Δ.Χ.: Επιδιώκουμε να προχωρήσουμε τις απαραίτητες μελέτες και να συγκροτήσουμε στρατηγικές συνεργασίες που θα μπορούσαν να στηρίξουν ένα πραγματικό έργο. Πρέπει να κατανοήσουμε ποια λύση ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Ελλάδας και να προετοιμάσουμε προσεκτικά κάθε επόμενο βήμα. Χρειάζονται επιμονή και άνθρωποι που μπορούν να συνεργαστούν για πολλά χρόνια. Οπως έχω πει, ένας πυρηνικός σταθμός θα είναι το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία της Ελλάδας.

Μ.ΤΣ.: Τι μήνυμα στέλνετε στους νέους Ελληνες επιστήμονες;

Δ.Χ.: Θέλω να τους ενθαρρύνω να γνωρίσουν τον πυρηνικό τομέα και τις δυνατότητές του. Εχω διαπιστώσει πόσο μπορεί να εξελιχθεί ένας νέος επιστήμονας όταν του προσφέρονται εμπιστοσύνη και πραγματικές ευκαιρίες. Ελπίζω η διάκρισή μου να αποτελέσει μια μικρή παρότρυνση. Κυρίως, θα ήθελα οι επόμενες γενιές να βρίσκουν περισσότερες επαγγελματικές δυνατότητες στην Ελλάδα.

Μ.ΤΣ.: Ποιο είναι το προσωπικό σας όραμα;

Δ.Χ.: Θέλω να συνεχίσω να εξελίσσομαι στην πυρηνική βιομηχανία και να μεταφέρω στην Ελλάδα όσα έμαθα στο εξωτερικό. Η χώρα μου με διαμόρφωσε και αισθάνομαι την ανάγκη να της επιστρέψω αυτή τη γνώση. Η μεγαλύτερη φιλοδοξία μου είναι να συμβάλω καθοριστικά στην υλοποίηση του πρώτου πυρηνικού αντιδραστήρα ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα. Γνωρίζω ότι ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος. Κάποτε έφυγα για να ακολουθήσω αυτό που αγαπώ. Σήμερα θέλω να βοηθήσω ώστε αυτό που αγαπώ να αποκτήσει θέση και στον τόπο μου. Θα είναι ένας αληθινός άθλος. Και πιστεύω ότι θα τον πετύχουμε.