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Οι εξελίξεις στο διεθνές πλαίσιο για τη μείωση των εκπομπών της ναυτιλίας και η αναθεώρηση του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών βρέθηκαν στο επίκεντρο της 40ής συνάντησης της Ελληνικής Ναυτιλιακής Τεχνικής Επιτροπής της Bureau Veritas. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μελών της επιτροπής και ειδικών του νηογνώμονα.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της Bureau Veritas, η πρωινή συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξελίξεις μετά τις συνεδριάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο τραπέζι βρέθηκαν το πλαίσιο Net-Zero του IMO, που αφορά την πορεία της ναυτιλίας προς μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, και η αναθεώρηση του EU ETS, του ευρωπαϊκού συστήματος στο οποίο εντάσσονται και εκπομπές από τη ναυτιλία.

Η συζήτηση κάλυψε επίσης την επέκταση της Κίνας στη ναυπήγηση πλοίων και τις επιπτώσεις της στις βασικές κατηγορίες του εμπορικού στόλου. Ξεχωριστή αναφορά έγινε στην κυβερνοασφάλεια, καθώς τα ψηφιακά συστήματα αποκτούν μεγαλύτερο ρόλο στη λειτουργία των πλοίων και στη διαχείριση των στόλων.

Ψηφιακοί έλεγχοι και τεχνικές εφαρμογές στα πλοία

Το απόγευμα, οι παρουσιάσεις πέρασαν από τους κανονισμούς στην καθημερινή λειτουργία των πλοίων. Οι ειδικοί της Bureau Veritas παρουσίασαν μεθόδους εξ αποστάσεως επιθεώρησης και ψηφιακά εργαλεία για τη διενέργεια ελέγχων. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν επίσης οι εξελίξεις στην ευθυγράμμιση του άξονα πρόωσης, ο οποίος μεταφέρει την κίνηση στην έλικα και οι νεότερες ενημερώσεις για το εργαλείο VeriSTAR Green.

Τη συνάντηση άνοιξε με χαιρετισμό ο Γιώργος Σαρρής, πρόεδρος της Enterprises Shipping & Trading S.A. Ακολούθησε ομιλία του Γιώργου Ανδρεάδη, διευθυντή του ναυτιλιακού τομέα της Bureau Veritas για την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Κύπρο. Στην εναρκτήρια συνεδρίαση εξελέγησαν νέα μέλη της επιτροπής, ενώ στη διάρκεια της ημέρας τα μέλη είχαν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα στους εισηγητές.