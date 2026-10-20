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Με αύξηση της συνολικής αξίας των ναυλώσεων, ισχυρή παρουσία των Αμερικανών πελατών και ενίσχυση της ζήτησης για πολυτελή σκάφη ολοκληρώθηκε η θερινή τουριστική περίοδος του 2026 για το ελληνικό yachting. Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των ναυλώσεων παρέμεινε περίπου στα επίπεδα του 2025, η αγορά κατάφερε να κινηθεί ανοδικά σε όρους αξίας, επιβεβαιώνοντας τη στροφή προς υπηρεσίες υψηλότερης οικονομικής απόδοσης.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για έναν κλάδο που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού (ΕΣΘΤ), κατέχει μερίδιο άνω του 20% στη διεθνή αγορά και αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για την ελληνική οικονομία.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία που συγκεντρώνει ο Σύνδεσμος αποτυπώνουν μια αγορά δύο ταχυτήτων. Από τη μία πλευρά, τα μεγάλα και ακριβότερα σκάφη προσελκύουν αυξανόμενο ενδιαφέρον από πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Από την άλλη, η μεσαία κατηγορία εμφανίζει σημάδια συγκράτησης της ζήτησης, ενώ τα οικονομικότερα σκάφη διατηρούν θετική, αλλά περιορισμένη δυναμική. Η διαφοροποίηση αυτή δείχνει ότι η ανάπτυξη του ελληνικού yachting δεν στηρίζεται πλέον αποκλειστικά στην αύξηση του αριθμού των ναυλώσεων, αλλά και στην ενίσχυση της αξίας κάθε συμφωνίας.

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της φετινής περιόδου ήταν η άνοδος της ζήτησης στην υψηλότερη κατηγορία ναύλων, όπου δραστηριοποιούνται κυρίως τα μεγάλα και πολυτελή επαγγελματικά σκάφη αναψυχής. Σύμφωνα με τον ΕΣΘΤ, το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς κατέγραψε σημαντική αύξηση, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της συνολικής αξίας των ναυλώσεων, παρά τη σταθεροποίηση του αριθμού τους.

Αντίθετα, στη μεσαία κατηγορία σημειώθηκε οριακή υποχώρηση, ενώ στα χαμηλότερα επίπεδα ναύλων παρατηρήθηκε μικρή αύξηση.

Η εικόνα αυτή υποδηλώνει μετατόπιση της ζήτησης προς ακριβότερες υπηρεσίες, εξέλιξη που ενισχύει την εμπορική σημασία του premium και luxury yachting για την Ελλάδα.

Παράλληλα, αναδεικνύει την ανάγκη διαφοροποίησης της στρατηγικής των επιχειρήσεων ανάλογα με την κατηγορία σκαφών στην οποία δραστηριοποιούνται.

Πρέπει, πάντως, να επισημανθεί ότι τα στοιχεία του Συνδέσμου είναι ακόμη προκαταρκτικά και δεν συνοδεύονται από αναλυτικά ποσοστά μεταβολής ή από συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη για τη συνολική αξία των ναυλώσεων. Επομένως, η θετική εικόνα αφορά την κατεύθυνση της αγοράς και όχι ακόμη έναν οριστικό οικονομικό απολογισμό.

Καθοριστική για την πορεία της φετινής σεζόν αποδείχθηκε η αμερικανική αγορά, η οποία παρουσίασε αύξηση σε σύγκριση με το 2025. Οι τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ομάδες πελατών για τα πολυτελή επαγγελματικά σκάφη, καθώς χαρακτηρίζονται από υψηλή ταξιδιωτική δαπάνη και αυξημένο ενδιαφέρον για εξατομικευμένες υπηρεσίες. Η ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς συμπίπτει με την άνοδο των ναυλώσεων υψηλής αξίας, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ανώτερο τμήμα της αγοράς.

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν σε γενικές γραμμές σταθεροποιητικά. Η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ελβετία διατήρησαν την παρουσία τους στο ελληνικό yachting, χωρίς να καταγράφονται σημαντικές μεταβολές στη συνολική εικόνα της ζήτησης.

Διαφορετική ήταν η κατάσταση σε άλλες γεωγραφικές περιοχές. Η Μέση Ανατολή, η Αυστραλία και η Ασία παρουσίασαν μειωμένη ζήτηση, ενώ από τη Νότια Αμερική καταγράφηκε αυξημένο ενδιαφέρον. Η γεωγραφική αυτή διαφοροποίηση αναδεικνύει τη σημασία της διεθνούς πελατειακής βάσης για τον κλάδο, αλλά και την ανάγκη περιορισμού της εξάρτησης από συγκεκριμένες αγορές.

Η μάχη της Μεσογείου και οι ανταγωνιστές της Ελλάδας

Η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους προορισμούς ναύλωσης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής στη Μεσόγειο, έχοντας απέναντί της παραδοσιακές δυνάμεις του θαλάσσιου τουρισμού, αλλά και χώρες που επενδύουν συστηματικά στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου προϊόντος. Η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία αποτελούν τους βασικούς ανταγωνιστές στη Δυτική Μεσόγειο, ενώ στην ανατολική πλευρά του ανταγωνισμού βρίσκονται η Κροατία, το Μαυροβούνιο και η Τουρκία.

Σύμφωνα με την αποτίμηση του ΕΣΘΤ, η δραστηριότητα της μεσογειακής αγοράς charter κατανέμεται σχετικά ισόρροπα μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Μεσογείου. Η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή παρουσία σε διαφορετικές κατηγορίες επαγγελματικών σκαφών, από μηχανοκίνητα πολυτελή yachts μέχρι ιστιοπλοϊκά και καταμαράν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Κροατίας, η οποία διαθέτει εκτεταμένο στόλο μικρότερων ιστιοπλοϊκών σκαφών και αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστή στις αντίστοιχες ναυλώσεις. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, ενισχύει την ελκυστικότητά της και στην αγορά μεγαλύτερων σκαφών. Η Τουρκία, από την πλευρά της, εμφανίζει ενδείξεις σταδιακής ανάκαμψης, αν και ο Ελληνικός Σύνδεσμος Θαλάσσιου Τουρισμού εκτιμά ότι η αγορά της εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας δεν περιορίζεται στον αριθμό των νησιών ή στο εύρος των διαθέσιμων προορισμών. Συνδέεται επίσης με την ποιότητα των επαγγελματικών σκαφών, την εμπειρία των πληρωμάτων, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης απαιτητικών πελατών.

Το ζητούμενο για τα επόμενα χρόνια είναι η χώρα να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της όχι μόνο ως προς τον όγκο της δραστηριότητας, αλλά κυρίως ως προς την οικονομική αξία που δημιουργεί κάθε ναύλωση.

Μία από τις σημαντικότερες μεταβολές που καταγράφηκαν το 2026 αφορά τον χρόνο πραγματοποίησης των κρατήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου, αυξήθηκαν οι ναυλώσεις που συμφωνήθηκαν λίγο πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Η τάση αυτή μεταβάλλει τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς, καθώς οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν μεγαλύτερη αβεβαιότητα σχετικά με τη ζήτηση και τη διαθεσιμότητα των σκαφών. Για τους διαχειριστές στόλων και τους ναυλομεσίτες, η αύξηση των κρατήσεων τελευταίας στιγμής δημιουργεί νέες απαιτήσεις στον εμπορικό προγραμματισμό.

Η έγκαιρη κατανομή των σκαφών, η οργάνωση των πληρωμάτων, ο προγραμματισμός της τροφοδοσίας και η εξυπηρέτηση των πελατών πρέπει πλέον να προσαρμόζονται σε συντομότερα χρονικά περιθώρια. Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη τάση καθιστά σημαντικότερη την ευελιξία στην εμπορική πολιτική, καθώς οι εταιρείες χρειάζεται να ανταποκρίνονται ταχύτερα στις αλλαγές της ζήτησης.

Οι πρώτες ενδείξεις για την επόμενη τουριστική περίοδο δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία στον κλάδο. Με βάση τα αιτήματα ναύλωσης που έχουν ήδη καταγραφεί, τις αρχικές κρατήσεις και το ενδιαφέρον από τις διεθνείς αγορές, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Θαλάσσιου Τουρισμού εκτιμά ότι το 2027 υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Ωστόσο, πρόκειται για πρώιμη εκτίμηση, καθώς η τελική πορεία της αγοράς θα εξαρτηθεί τόσο από τη διεθνή ταξιδιωτική ζήτηση όσο και από τις οικονομικές συνθήκες που θα διαμορφωθούν τους επόμενους μήνες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι παράγοντες που επηρεάζουν το λειτουργικό κόστος και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Ο Σύνδεσμος επισημαίνει την ανάγκη διατήρησης ενός σταθερού φορολογικού και θεσμικού περιβάλλοντος, καθώς και την αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων και των μαρίνων. Η επάρκεια θέσεων ελλιμενισμού, η ποιότητα των υποδομών και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγαλύτερων και τεχνολογικά προηγμένων σκαφών αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για τη διατήρηση της θέσης της Ελλάδας στον διεθνή ανταγωνισμό.

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού, Ιωάννης Κουρούνης, επισημαίνει ότι η φετινή περίοδος ανέδειξε τις αλλαγές που συντελούνται στη διεθνή αγορά, κυρίως ως προς τη συμπεριφορά των πελατών. Όπως τονίζει, η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία εκτείνονται από το φυσικό περιβάλλον και την ποικιλία των προορισμών μέχρι την ποιότητα του επαγγελματικού στόλου και των υπηρεσιών.

«Στόχος για τα επόμενα χρόνια πρέπει να είναι η περαιτέρω ενίσχυση αυτής της θέσης, με όρους ανταγωνιστικότητας, ποιότητας και βιώσιμης ανάπτυξης», αναφέρει χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου, το οποίο εκτιμά ότι μπορεί να συμβάλει στη συστηματική συγκέντρωση επίσημων στατιστικών στοιχείων. Πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα, καθώς η έλλειψη πλήρων και συγκρίσιμων δεδομένων δυσχεραίνει την ακριβή αποτύπωση της οικονομικής δραστηριότητας του κλάδου. Η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου θα μπορούσε να προσφέρει πληρέστερη εικόνα για τον αριθμό των ναυλώσεων, την αξία τους και τις μεταβολές της αγοράς, εφόσον εξασφαλιστεί η κατάλληλη συλλογή και επεξεργασία των σχετικών πληροφοριών. Η σημασία του yachting για την ελληνική οικονομία δεν εξαντλείται στα έσοδα των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται επαγγελματικά σκάφη αναψυχής.

Κάθε ναύλωση ενεργοποιεί ένα ευρύ δίκτυο οικονομικών δραστηριοτήτων, από την απασχόληση των πληρωμάτων και τις υπηρεσίες ελλιμενισμού μέχρι τις επισκευές, την τεχνική υποστήριξη, την τροφοδοσία και τις μεταφορές. Παράλληλα, οι επισκέψεις των σκαφών σε νησιωτικούς και παράκτιους προορισμούς δημιουργούν πρόσθετη κατανάλωση σε εστιατόρια, καταστήματα και τοπικές επιχειρήσεις.

Η οικονομική αυτή διάσταση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για περιοχές στις οποίες η δραστηριότητα των επαγγελματικών σκαφών αποτελεί πηγή εισοδήματος και απασχόλησης πέρα από τις παραδοσιακές μορφές τουρισμού. Η ενίσχυση των ναυλώσεων υψηλής αξίας μπορεί να αυξήσει το οικονομικό αποτύπωμα του κλάδου χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη αύξηση στον αριθμό των σκαφών ή των επισκεπτών.

Για το 2027, το στοίχημα δεν είναι μόνο να διατηρηθεί αυτή η δυναμική, αλλά να μετατραπεί σε μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μέσα από επενδύσεις σε υποδομές, ποιοτικές υπηρεσίες και ένα σταθερό περιβάλλον λειτουργίας για τις επιχειρήσεις του θαλάσσιου τουρισμού.