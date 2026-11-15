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Ο εφοπλιστής και αρχιπλοίαρχος επί τιμή Ευάγγελος Αγγελάκος και τα παιδιά του, Στέφανος, Άννα Μαρία, Δημήτρης και Γιάννης Αγγελάκος, παρέστησαν στα εγκαίνια της νέας Μονάδας Παραγωγής Ιατρικού Οξυγόνου του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Τα παιδιά του δωρητή έκοψαν την κορδέλα των εγκαινίων, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Ο Στέφανος Αγγελάκος είναι πλοίαρχος και διευθύνων σύμβουλος της Angelakos (Hellas) S.A., ο Δημήτρης Αγγελάκος είναι διευθύνων σύμβουλος της Angel Yachts και ο Γιάννης Αγγελάκος είναι στέλεχος της Angelakos (Hellas) S.A. Την Άννα Μαρία Αγγελάκου συνόδευσε ο σύζυγός της, Αντώνης Ψύρης, γενικός διευθυντής Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτηρίων Δούκα.

Η νέα μονάδα είναι η τρίτη δωρεά προς το Πολεμικό Ναυτικό στο πλαίσιο της ίδιας προσφοράς, η οποία περιλαμβάνει επίσης έναν τομογράφο και έναν ψυκτικό θάλαμο. Στον χαιρετισμό του, ο διοικητής του νοσοκομείου, αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Γεώργιος Κατσιμαγκλής ΠΝ, αναφέρθηκε στη σημασία της μονάδας και του εξοπλισμού που έχει παραχωρηθεί στο νοσοκομείο.

Ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε την οικογένεια Αγγελάκου και υπογράμμισε τη σημασία της επιτόπιας παραγωγής ιατρικού οξυγόνου σε περιόδους κρίσης. Από την πλευρά του, ο Ευάγγελος Αγγελάκος μίλησε για το χρέος προς την πατρίδα και τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς, εκφράζοντας τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του προς τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Νότης Μηταράκης, ο βουλευτής και πρώην υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο γενικός γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών Αθανάσιος Μπαλέρμπας και ο πρώην υπουργός Ανάπτυξης Χρήστος Φώλιας.

Το παρών έδωσαν ακόμη ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, εκπρόσωποι των αρχηγών ΓΕΣ και ΓΕΑ και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και προσωπικό του νοσοκομείου.