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Δύο ακόμη μήνες χωρίς πρόσθετα λιμενικά τέλη για τα πλοία που συνδέονται με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφώνησαν να παρατείνουν έως τις 10 Ιανουαρίου 2027 την αναστολή των επιβαρύνσεων που είχαν επιβάλει στο πλαίσιο της εμπορικής τους αντιπαράθεσης, προσφέροντας προσωρινή ανάσα στη διεθνή ναυτιλία.

Η απόφαση απομακρύνει, τουλάχιστον για το επόμενο δίμηνο, τον κίνδυνο αύξησης του κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Ωστόσο, η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ δημιουργεί νέα δεδομένα στις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με το Lloyd’s List, το υπουργείο Μεταφορών της Κίνας ανακοίνωσε στις 9 Νοεμβρίου ότι παρατείνει την αναστολή των πρόσθετων χρεώσεων στα πλοία αμερικανικών συμφερόντων που προσεγγίζουν κινεζικά λιμάνια. Αντίστοιχα, η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να διατηρήσει σε αναστολή τα ειδικά τέλη που είχαν σχεδιαστεί για πλοία συνδεδεμένα με την Κίνα, καθώς και τους πρόσθετους δασμούς σε κινεζικούς γερανούς και εξοπλισμό φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν οι ΗΠΑ κατηγόρησαν την Κίνα ότι, μέσω κρατικών ενισχύσεων και άλλων πολιτικών, απέκτησε αθέμιτο πλεονέκτημα στη ναυπηγική βιομηχανία και στις θαλάσσιες μεταφορές.

Η Ουάσιγκτον επιδίωξε να περιορίσει την εξάρτησή της από τα κινεζικά ναυπηγεία και τον λιμενικό εξοπλισμό, επιβάλλοντας πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις. Το Πεκίνο απάντησε με αντίστοιχα μέτρα σε πλοία αμερικανικών συμφερόντων.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι επιχειρήσεις που εισάγουν και εξάγουν προϊόντα είχαν προειδοποιήσει ότι αυτές οι χρεώσεις θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά το κόστος μεταφοράς, με πιθανές επιπτώσεις στις τιμές των προϊόντων.

Η πρώτη αναστολή συμφωνήθηκε μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, τον Οκτώβριο του 2025. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για μια οριστική συμφωνία ενδέχεται πλέον να βρίσκεται στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Η ενίσχυση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, που θα αναλάβει καθήκοντα στις 3 Ιανουαρίου 2027, μπορεί να περιορίσει τα περιθώρια ελιγμών του Ντόναλντ Τραμπ στις διαπραγματεύσεις με την Κίνα. Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος διαθέτει σημαντικές εξουσίες στην εμπορική πολιτική, το Κογκρέσο μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια σε συμφωνίες που θεωρεί ότι υπονομεύουν την αμερικανική βιομηχανία ή την εθνική ασφάλεια.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το νομοσχέδιο SHIPS for America Act, το οποίο προβλέπει μέτρα για την αναζωογόνηση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας και τη μείωση της εξάρτησης από ξένα ναυπηγεία. Το πρόβλημα είναι ότι τα λιμενικά τέλη δεν αποτελούν μόνο εμπορικό ζήτημα. Συνδέονται και με τη στρατηγική επιδίωξη των ΗΠΑ να ενισχύσουν τη δική τους ναυτιλιακή και ναυπηγική παρουσία.

Οι δύο πλευρές αναμένεται να συνεχίσουν τις συνομιλίες στις διεθνείς συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί, μεταξύ άλλων στη σύνοδο APEC στη Σενζέν και στη σύνοδο G20 στο Μαϊάμι.

Στο τραπέζι βρίσκονται ευρύτερα ζητήματα, όπως οι αμερικανικοί δασμοί, η πρόσβαση των επιχειρήσεων στις δύο αγορές και οι κινεζικές εισαγωγές αμερικανικών αγροτικών και ενεργειακών προϊόντων. Για τη ναυτιλία, η παράταση σημαίνει ότι τα πλοία δεν θα επιβαρύνονται με τα συγκεκριμένα πρόσθετα τέλη όσο διαρκεί η αναστολή. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις αποκτούν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στον προγραμματισμό των μεταφορών τους.

Η 10η Ιανουαρίου 2027 αποτελεί πλέον το επόμενο ορόσημο. Μέχρι τότε, ΗΠΑ και Κίνα θα πρέπει να αποφασίσουν εάν θα παρατείνουν εκ νέου την ανακωχή, θα καταλήξουν σε μια πιο μόνιμη συμφωνία ή θα επαναφέρουν τις χρεώσεις.

Για τη διεθνή ναυτιλία, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να αποφευχθούν τα πρόσθετα τέλη για άλλους δύο μήνες, αλλά να υπάρξει σταθερότητα σε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά δρομολόγια του πλανήτη.