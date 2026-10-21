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Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυτιλία, στην ανάγκη διεθνών συνεργασιών και στις προϋποθέσεις για μια ρεαλιστική ενεργειακή μετάβαση αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, από το βήμα του North Bund Forum στη Σανγκάη, όπου συμμετείχε ως ένας εκ των κεντρικών ομιλητών.

«Χρειαζόμαστε μία εφικτή και βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας που να υποστηρίζεται από τεχνολογικη καινοτομία και επαρκείς υποδομές και επενδύσεις», τόνισε ο κ. Κικίλιας, ενώ αναφερόμενος στον διεθνή ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας, επισήμανε: «Για μια χώρα όπως η Ελλάδα , που ελέγχει σχεδόν το 20% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, οι θαλάσσιες μεταφορές δεν αποτελούν απλώς οικονομική δραστηριότητα αλλά στρατηγικό πυλώνα της διεθνούς ευημερίας , συνδεσιμότητας και οικονομικής ασφάλειας. Μέσα σ‘ένα περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας, η ναυτιλία μας διατηρεί τον ηγετικό της ρόλο και επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την ανθεκτικότητά της».

«Οι μεγάλες προκλήσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας σήμερα αντιμετωπίζονται μόνο με διεθνή συνεργασία, αλληλεγγύη και σεβασμό των διεθνών κανόνων. Υποστηρίζουμε σθεναρά το ρόλο του ΙΜΟ στην δημιουργία παγκόσμιου πλαισίου κανόνων», τόνισε ο κ. Κικίλιας, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «το μέλλον της ναυτιλίας δεν θα κριθεί μόνο από τις τεχνολογίες και τους κανόνες, αλλά από τις επιλογές που θα κάνουμε από κοινού. Ο ρυθμός των αποφάσεών μας πρέπει να είναι συμβατός με αυτό που μπορεί να αντέξει η κοινωνία».

Ο κ. Κικίλιας κατέληξε λέγοντας: «Επομένως ας εργασθούμε από κοινού για μια πιο ανθεκτική, βιώσιμη και ασφαλή παγκόσμια ναυτιλία. Η Ελλάδα και η κυβέρνησή μας είναι διατεθειμένη να τηρήσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της».

Στο συνέδριο συμμετείχαν επίσης ως κεντρικοί ομιλητές ο Υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας, Philippe Tabarot, η Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, Μαρίνα Χατζημανώλη, ο Γενικός Γραμματέας του IMO, Arsenio Dominguez και ο επικεφαλής της Ναυτιλιακής Διοίκησης της Λιβερίας, Lenn Eugene Nagbe, παρουσία του Γραμματέα της Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας στη Σανγκάη, Chen Jining, και του Δημάρχου της Σανγκάης, Zhu Zhongming.