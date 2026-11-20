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Με σαφές μήνυμα προς την ελληνική πλοιοκτητική κοινότητα ότι η Κύπρος επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο, η υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, ανέδειξε στην Αθήνα τη στρατηγική σημασία των ελληνοκυπριακών ναυτιλιακών σχέσεων, θέτοντας στο επίκεντρο την ανταγωνιστικότητα του κυπριακού νηολογίου, την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού πλαισίου για την απανθρακοποίηση του κλάδου.

Μιλώντας σε ειδική εκδήλωση προς την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», παρουσία του πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Σταύρου Αυγουστίδη, υπογράμμισε ότι η ελληνική πλοιοκτησία έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη διεθνή αναγνώριση της κυπριακής ναυτιλίας.

Η τοποθέτησή της είχε ιδιαίτερη επιχειρηματική και πολιτική βαρύτητα, καθώς η Λευκωσία επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς της με τις ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς κανονιστικές απαιτήσεις, το κόστος της ενεργειακής μετάβασης και οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν τις αποφάσεις των πλοιοκτητών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαχρονική συμβολή των Ελλήνων εφοπλιστών στην ανάπτυξη της κυπριακής σημαίας και του ευρύτερου ναυτιλιακού οικοσυστήματος της χώρας. Η υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι η σχέση Κύπρου και ελληνικής πλοιοκτησίας δεν περιορίζεται σε μια τυπική θεσμική συνεργασία, αλλά στηρίζεται σε δεκαετίες κοινής επιχειρηματικής δραστηριότητας, εμπιστοσύνης και αμοιβαίων συμφερόντων. «Η ελληνική πλοιοκτησία έχει διαδραματίσει και εξακολουθεί να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη διεθνή ενίσχυση της κυπριακής ναυτιλίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η επιλογή ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων να δραστηριοποιούνται μέσω της Κύπρου και να εγγράφουν πλοία στο κυπριακό νηολόγιο δημιουργεί αυξημένες υποχρεώσεις για την κυπριακή διοίκηση. «Η επιλογή σας να εμπιστεύεστε την Κύπρο, να δραστηριοποιείστε μέσα από το κυπριακό ναυτιλιακό οικοσύστημα και να συμβάλλετε στην περαιτέρω ενδυνάμωση της σημαίας μας, αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη αναγνώριση, αλλά και ευθύνη», σημείωσε.

Πίσω από αυτή την αναφορά βρίσκεται μια συγκεκριμένη επιχειρηματική επιδίωξη: η διατήρηση και διεύρυνση της παρουσίας ελληνικών συμφερόντων στο κυπριακό ναυτιλιακό σύστημα.

Για την Κύπρο, η ελληνική πλοιοκτησία αποτελεί σημαντική πηγή δραστηριότητας όχι μόνο για το νηολόγιο, αλλά και για το σύνολο των υπηρεσιών που συνδέονται με τη διαχείριση πλοίων, τη ναυτιλιακή διοίκηση και την υποστήριξη της διεθνούς ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού νηολογίου αποτελεί βασικό άξονα της ναυτιλιακής πολιτικής της Λευκωσίας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η υφυπουργός, η στρατηγική της κυπριακής κυβέρνησης στηρίζεται σε τρεις βασικές κατευθύνσεις: την περαιτέρω ενίσχυση του νηολογίου, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη συνεχή ανάπτυξη του ναυτιλιακού οικοσυστήματος.

Η προσέγγιση αυτή συνδέεται άμεσα με την ανάγκη διατήρησης της ελκυστικότητας της Κύπρου απέναντι σε άλλα διεθνή ναυτιλιακά κέντρα και νηολόγια που διεκδικούν την εμπιστοσύνη των πλοιοκτητών. Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στη συνεργασία της δημόσιας διοίκησης με τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματικότητα ενός σύγχρονου ναυτιλιακού κράτους εξαρτάται από την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. «Ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό ναυτιλιακό κράτος δεν μπορεί να λειτουργεί αποκομμένο από την ίδια τη βιομηχανία», τόνισε.

Όπως εξήγησε, βασική επιδίωξη της πολιτικής ηγεσίας είναι η διατήρηση ανοικτού διαύλου επικοινωνίας με τους πλοιοκτήτες και τους εκπροσώπους της ναυτιλιακής βιομηχανίας, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως αδυναμίες, διοικητικές δυσλειτουργίες και πεδία που απαιτούν ταχύτερες παρεμβάσεις. Η τοποθέτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια αγορά όπου η ποιότητα των υπηρεσιών, η ταχύτητα εξυπηρέτησης και η προβλεψιμότητα του κανονιστικού περιβάλλοντος αποτελούν σημαντικά κριτήρια για τις επιχειρηματικές επιλογές των ναυτιλιακών εταιρειών.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στη συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας, Μάλτας και Ιταλίας, η οποία αποκτά αυξημένη σημασία ενόψει των μεγάλων αλλαγών στο ευρωπαϊκό και διεθνές κανονιστικό περιβάλλον.

Η υφυπουργός αποκάλυψε ότι, με πρωτοβουλία του κυπριακού Υφυπουργείου Ναυτιλίας, οι τέσσερις χώρες επαναβεβαίωσαν πρόσφατα, στο πλαίσιο της συνεργασίας «3+1», την κοινή τους προσέγγιση σε τέσσερις κρίσιμους τομείς:

Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Την απανθρακοποίηση και την ενεργειακή μετάβαση.

Τη ναυτική ασφάλεια και την προστασία της ναυσιπλοΐας.

Την ευημερία και τις συνθήκες εργασίας των ναυτικών.

Η πρωτοβουλία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δημιουργεί πεδίο συντονισμού μεταξύ τεσσάρων χωρών με ισχυρά ναυτιλιακά συμφέροντα, οι οποίες επιδιώκουν να επηρεάσουν τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών για τον κλάδο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λαμβάνουν υπόψη τον παγκόσμιο χαρακτήρα της ναυτιλιακής δραστηριότητας και τις συνθήκες διεθνούς ανταγωνισμού. Η κυπριακή πλευρά υποστηρίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή ναυτιλιακή βιομηχανία, ικανή να διατηρήσει τη διεθνή παρουσία της, χωρίς να επιβαρύνεται από ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν την ανταγωνιστική της θέση.

Ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα της ομιλίας αφορούσε την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας και την ανάγκη οι περιβαλλοντικές πολιτικές να συνδυάζονται με τις πραγματικές επιχειρησιακές και οικονομικές δυνατότητες του κλάδου. Η υφυπουργός υπογράμμισε ότι η μετάβαση σε μια περισσότερο βιώσιμη ναυτιλία είναι αναγκαία, ωστόσο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς πρακτικά εφαρμόσιμες λύσεις και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Επανέλαβε μάλιστα τη θέση που είχε διατυπώσει πρόσφατα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά το δείπνο της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών.

Βασική θέση η οποία είναι ότι η πράσινη μετάβαση πρέπει να προχωρήσει σταδιακά, με ρεαλιστικό σχεδιασμό και με τρόπο που δεν θα υπονομεύει την οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια προσέγγιση που συνδέεται με τον ευρύτερο προβληματισμό της ναυτιλιακής αγοράς γύρω από το κόστος των νέων τεχνολογιών, την επιλογή εναλλακτικών καυσίμων, τις επενδύσεις σε νέους στόλους και την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το μελλοντικό ενεργειακό μοντέλο της ναυτιλίας. Για τους πλοιοκτήτες, οι αποφάσεις αυτές συνεπάγονται σημαντικές κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις, οι οποίες πρέπει να συνδυάζονται με τη μακροχρόνια οικονομική απόδοση των πλοίων. Η Κύπρος επιδιώκει, επομένως, να διαμορφώσει μαζί με την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές ναυτιλιακές χώρες ένα πλαίσιο πολιτικών που θα εξυπηρετεί τους περιβαλλοντικούς στόχους, χωρίς να δημιουργεί δυσανάλογα ανταγωνιστικά μειονεκτήματα για την ευρωπαϊκή ναυτιλία.

Στην ομιλία καταγράφηκε επίσης η αυξανόμενη ανησυχία για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών. Η κυπριακή πλευρά αναγνωρίζει ότι η διεθνής ναυτιλία καλείται να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον όπου οι κίνδυνοι για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας συνυπάρχουν με τις τεχνολογικές αλλαγές και τις αυξανόμενες κανονιστικές απαιτήσεις. Η ναυτική ασφάλεια αποτελεί, άλλωστε, έναν από τους τέσσερις βασικούς τομείς της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας και Ιταλίας. Η σημασία της συγκεκριμένης προτεραιότητας είναι άμεση για την ελληνική και την κυπριακή ναυτιλία, καθώς η προστασία των πλοίων και των πληρωμάτων, η διατήρηση ανοικτών θαλάσσιων εμπορικών οδών και η ασφάλεια των μεταφορών επηρεάζουν το λειτουργικό κόστος, την ασφαλιστική κάλυψη και τον εμπορικό σχεδιασμό των εταιρειών.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή της, η υφυπουργός επέστρεψε στο ζήτημα της εμπιστοσύνης της ελληνικής πλοιοκτησίας προς την Κύπρο, επιδιώκοντας να δώσει σαφές μήνυμα συνέχειας και ενίσχυσης της συνεργασίας. Ευχαρίστησε προσωπικά τους Έλληνες πλοιοκτήτες για τη διαχρονική στήριξή τους στην κυπριακή σημαία και διαβεβαίωσε ότι η κυπριακή κυβέρνηση θα συνεχίσει να επιδιώκει ένα περισσότερο ανταγωνιστικό, αξιόπιστο και φιλικό προς τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα περιβάλλον.

«Η Κύπρος θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σας, με ανοικτές πόρτες, ουσιαστική συνεργασία και σταθερή προσήλωση στη δημιουργία ενός ακόμη πιο ανταγωνιστικού και αξιόπιστου ναυτιλιακού περιβάλλοντος», ανέφερε. Η παρέμβαση στην Αθήνα αποτυπώνει τη διπλή στόχευση της κυπριακής ναυτιλιακής πολιτικής: αφενός την προσέλκυση και διατήρηση ναυτιλιακής δραστηριότητας μέσω της ενίσχυσης του νηολογίου και των υπηρεσιών της χώρας και αφετέρου τη στενότερη συνεργασία με την Ελλάδα για τη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών που θα προστατεύουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Το επιχειρηματικό διακύβευμα είναι σαφές. Η Κύπρος θέλει να διατηρήσει και να ενισχύσει τη θέση της στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη, έχοντας την ελληνική πλοιοκτησία ως στρατηγικό εταίρο. Και όπως χαρακτηριστικά επισήμανε η υφυπουργός, «το μέλλον της ναυτιλίας μας δεν μπορεί παρά να είναι ένα κοινό μέλλον».