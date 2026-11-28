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Περίπου 322 μετανάστες διασώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε τέσσερις επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και πλησίον της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε τέσσερις λέμβους, από τις οποίες περιπολικά σκάφη του Λιμενικού περισυνέλεξαν συνολικά περίπου 286 αλλοδαπούς.

Στην πρώτη επιχείρηση διασώθηκαν περίπου 104 άτομα από δύο λέμβους νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Ακολούθησε η περισυλλογή περίπου 80 ατόμων σε απόσταση 24 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της περιοχής και ακόμη 102 από τέταρτη λέμβο νοτίως των Καλών Λιμένων. Προορισμός των διασωθέντων ήταν το ομώνυμο λιμάνι.

Στο νεότερο περιστατικό, σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή πλησίον της Γαύδου, με αποτέλεσμα την περισυλλογή περίπου 36 αλλοδαπών, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι Καραβέ του νησιού.

Και οι τέσσερις επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.