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Με πρόεδρο τη Βασιλική Βλαχαντώνη και βασική επιδίωξη την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της πανεπιστημιακής κοινότητας και της ναυτιλιακής βιομηχανίας, συγκροτήθηκε το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Maris Piraei Alumni Society, του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η νέα διοίκηση αναδείχθηκε έπειτα από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 21 Οκτωβρίου 2026, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και θέτει ως προτεραιότητες τη διεύρυνση της συμμετοχής των αποφοίτων, την ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις της ναυτιλιακής αγοράς και τη δημιουργία ευκαιριών επαγγελματικής δικτύωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη νεότερη γενιά στελεχών.

Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυτιλιακή βιομηχανία αναζητεί στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις, προσαρμοστικότητα και δυνατότητα ανταπόκρισης στις τεχνολογικές, περιβαλλοντικές και επιχειρησιακές αλλαγές του κλάδου.

Στόχος του Συλλόγου είναι να αξιοποιήσει την κοινή ακαδημαϊκή αφετηρία των μελών του, δημιουργώντας ένα δίκτυο επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ αποφοίτων διαφορετικών γενεών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ή επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν στον ευρύτερο ναυτιλιακό τομέα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται ως εξής:

Πρόεδρος: Βασιλική Βλαχαντώνη

Αντιπρόεδρος και Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων: Σπυρίδων Ζώρζος

Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Στρίντζης

Ταμίας: Σωτήριος Σπανός Πετρουνέας

Μέλη: Αναστασία Γέρου, Αικατερίνη Γιαννάκη και Αναστασία Χριστοδούλου

Η νέα διοίκηση καλείται να οργανώσει τις επόμενες πρωτοβουλίες του Συλλόγου, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή των μελών και στη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου επικοινωνίας με την επαγγελματική κοινότητα της ναυτιλίας.

Στον σχεδιασμό του Maris Piraei Alumni Society περιλαμβάνεται η ανάπτυξη συνεργασιών με ναυτιλιακές εταιρείες, επαγγελματικούς φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα, ώστε η σχέση των αποφοίτων με το Πανεπιστήμιο να αποκτήσει συνέχεια και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Ιδιαίτερο βάρος προβλέπεται να δοθεί στη διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων και επιμορφωτικών δράσεων, μέσα από τις οποίες οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ανταλλάσσουν γνώσεις, εμπειρίες και απόψεις για τις εξελίξεις της αγοράς.

Η επιδίωξη αυτή συνδέεται με την ανάγκη διαρκούς επιμόρφωσης των στελεχών της ναυτιλίας, καθώς οι απαιτήσεις σε τομείς όπως η διαχείριση πλοίων, η χρηματοδότηση, η κανονιστική συμμόρφωση και η περιβαλλοντική μετάβαση μεταβάλλονται συνεχώς.

Παράλληλα, η επαφή των νεότερων αποφοίτων με επαγγελματίες που διαθέτουν πολυετή παρουσία στον κλάδο μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετες δυνατότητες ενημέρωσης, καθοδήγησης και επαγγελματικής εξέλιξης.

Η κατεύθυνση που περιγράφει η νέα διοίκηση δεν περιορίζεται στην πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Περιλαμβάνει τη διαμόρφωση ενός δικτύου μέσα από το οποίο η εμπειρία της ναυτιλιακής αγοράς θα μπορεί να συναντά την ακαδημαϊκή γνώση, ενισχύοντας την επικοινωνία μεταξύ πανεπιστημίου και επιχειρήσεων.

Η πρόεδρος του Συλλόγου, Βασιλική Βλαχαντώνη, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των αποφοίτων και στην αξιοποίηση της κοινής τους εκπαιδευτικής διαδρομής ως αφετηρίας για νέες συνεργασίες.

Όπως επισημαίνει, η δημιουργία του Maris Piraei προσφέρει τη δυνατότητα επανασύνδεσης παλαιών συμφοιτητών, αλλά και γνωριμίας μεταξύ αποφοίτων διαφορετικών γενεών, οι οποίοι έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών.

Ευχαριστώντας τα μέλη για την εμπιστοσύνη τους, υπογραμμίζει ότι επιδίωξη της διοίκησης είναι ένας Σύλλογος ανοιχτός στη συμμετοχή, ο οποίος θα προσφέρει ουσιαστικές δυνατότητες επικοινωνίας, ανταλλαγής γνώσεων και συνεργασίας.

Ιδιαίτερη θέση στον σχεδιασμό κατέχουν οι νέοι απόφοιτοι και η επαφή τους με την επαγγελματική κοινότητα της ναυτιλίας, ώστε να ενισχυθεί η διασύνδεσή τους με τον χώρο στον οποίο επιδιώκουν να σταδιοδρομήσουν.

Η ίδια απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους αποφοίτους να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Συλλόγου, να καταθέσουν προτάσεις και να συμβάλλουν στον καθορισμό των επόμενων πρωτοβουλιών.

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ιδρύθηκε το 1989 και έχει διαμορφώσει μια μακρά παρουσία στην εκπαίδευση στελεχών που προορίζονται για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τις συναφείς δραστηριότητες.

Η πορεία αυτή αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία επιχειρεί να αναπτυχθεί το Maris Piraei Alumni Society, αξιοποιώντας τους δεσμούς που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των αποφοίτων και του ακαδημαϊκού ιδρύματος.

Για τη ναυτιλιακή αγορά, η ύπαρξη οργανωμένων δικτύων αποφοίτων μπορεί να αποτελέσει πρόσθετο δίαυλο επικοινωνίας με την πανεπιστημιακή κοινότητα, ιδιαίτερα σε ζητήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, εξειδίκευσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Το επόμενο βήμα για τη νέα διοίκηση θα είναι η μετατροπή των προτεραιοτήτων αυτών σε συγκεκριμένες δράσεις, με τη συμμετοχή των αποφοίτων και τη συνεργασία φορέων της ναυτιλίας.

Η επιτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα του Συλλόγου να διατηρήσει ενεργή αυτή τη σχέση σε βάθος χρόνου και να δημιουργήσει πρακτικές ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών γενεών ναυτιλιακών στελεχών.