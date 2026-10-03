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Ο Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς εκλέγει το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του, με στόχο την ενίσχυση της δικτύωσης και των δεσμών με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η ιδρυτική Γενική Συνέλευση της «Maris Piraei», του Συλλόγου Αποφοίτων Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και οι εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της.

Η διαδικασία θα διεξαχθεί από τις 17:30 έως τις 21:00, στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στη διεύθυνση Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, στον Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα παρουσιαστούν η μέχρι σήμερα πορεία της πρωτοβουλίας, οι βασικοί στόχοι του Συλλόγου και οι μελλοντικές δράσεις του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εκλογική διαδικασία, με την οποία θα συγκροτηθεί το πρώτο εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η «Maris Piraei» επιδιώκει τη δημιουργία ενός οργανωμένου και ενεργού δικτύου αποφοίτων, το οποίο θα ενισχύει την επικοινωνία, την ανταλλαγή γνώσεων και επαγγελματικών εμπειριών, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των μελών του. Παράλληλα, στόχος είναι η διατήρηση και η ενδυνάμωση των δεσμών των αποφοίτων με το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Με αποφοίτους του Τμήματος να δραστηριοποιούνται σε σημαντικούς τομείς της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας, ο Σύλλογος φιλοδοξεί να διαμορφώσει μια κοινότητα που θα συνδέει ανθρώπους, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες. Η ανάδειξη της πρώτης διοίκησης αποτελεί το επόμενο βήμα για την οργανωτική του συγκρότηση και τη διαμόρφωση της μελλοντικής του πορείας.

Την ανακοίνωση υπογράφει η Προσωρινή Επιτροπή του Συλλόγου, την οποία αποτελούν: