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Επίθεση δέχθηκε στη Μαύρη Θάλασσα το δεξαμενόπλοιο Skiros, ελληνικών συμφερόντων, λίγο μετά την αναχώρησή του από το Νοβοροσίσκ, όπου είχε ολοκληρώσει τη φόρτωση πετρελαίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Skiros φέρει σημαία Λιβερίας και δεν υπήρχαν Έλληνες στο πλήρωμά του. Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση.

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