Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την άμεση κινητοποίηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας στη Μαύρη Θάλασσα ζητά η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ), προειδοποιώντας ότι η κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων απειλεί όχι μόνο την ασφάλεια των ναυτικών, αλλά και τη μεταφορά κρίσιμων φορτίων προς την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική.

Με επείγον υπόμνημα προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η Ένωση καταθέτει συγκεκριμένο σχέδιο τεσσάρων παρεμβάσεων, με στόχο την ενίσχυση της επιτήρησης, την έγκαιρη προειδοποίηση των πλοίων και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των αρμόδιων αρχών.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πολλαπλασιάζονται τα επικίνδυνα περιστατικά στη Μαύρη Θάλασσα, με επιθέσεις από μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη (drones) και απειλές από παρασυρόμενες ή πλωτές νάρκες. Οι εξελίξεις προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στις ναυτιλιακές εταιρείες μικρών αποστάσεων, μέλη της ΕΕΝΜΑ, καθώς σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς τους επικεντρώνεται στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

Σύμφωνα με την Ένωση, οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, επιβαρύνουν σημαντικά τις συνθήκες εργασίας των πληρωμάτων και καθιστούν ολοένα πιο επισφαλή τη συνέχιση των εμπορικών μεταφορών. Υπενθυμίζεται ότι οι επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων έχουν ήδη καταδικαστεί επισήμως από την ελληνική κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις πιθανές επιπτώσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα και την επισιτιστική ασφάλεια. Η ΕΕΝΜΑ επισημαίνει ότι ενδεχόμενη διακοπή ή σοβαρή διατάραξη της λειτουργίας του ειδικού θαλάσσιου διαδρόμου που συνδέει τα ουκρανικά λιμάνια με την υπόλοιπη Ευρώπη και τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, κυρίως την Αίγυπτο, την Αλγερία και την Τυνησία, θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στον εφοδιασμό με σιτηρά.

Οι ουκρανικοί λιμένες της Μαύρης Θάλασσας αποτελούν τη βασική πύλη εξαγωγής των αγροτικών προϊόντων της χώρας, με δυνατότητα διακίνησης έως και 40 εκατομμυρίων τόνων σιτηρών ανά εμπορική περίοδο. Πρόκειται για ποσότητες που, όπως τονίζεται στο υπόμνημα, δεν μπορούν να μεταφερθούν εναλλακτικά μέσω των υφιστάμενων σιδηροδρομικών δικτύων.

Αυτό σημαίνει ότι μια σοβαρή διατάραξη της θαλάσσιας κυκλοφορίας δεν θα περιοριζόταν στις ναυτιλιακές εταιρείες, αλλά θα μπορούσε να επηρεάσει ευρύτερα την τροφοδοσία αγορών που εξαρτώνται από τις ουκρανικές εξαγωγές.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΝΜΑ θεωρεί απαραίτητη τη συντονισμένη κινητοποίηση τόσο των εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών όσο και των αρμόδιων διεθνών θεσμικών οργάνων, προτείνοντας τέσσερις συγκεκριμένες ενέργειες.

Πρώτον, ζητά διπλωματική πρωτοβουλία στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των εμπορικών πλοίων και ιδιαίτερα εκείνων που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία μικρών αποστάσεων. Η πρωτοβουλία θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη, κυρίως τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, που διαθέτουν ακτές στη Μαύρη Θάλασσα.

Δεύτερον, εισηγείται την ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως θαλάσσιες νάρκες και μη επανδρωμένα συστήματα που ενδέχεται να απειλήσουν τα πλοία στις καθιερωμένες εμπορικές διαδρομές.

Τρίτον, προτείνει θεσμικό συντονισμό των αρμόδιων ελληνικών φορέων με την επιχειρησιακή ομάδα Mine Countermeasures Black Sea Task Group (MCM Black Sea). Πρόκειται για τριμερή συνεργασία Τουρκίας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, η οποία έχει συγκροτηθεί για την αντιμετώπιση των κινδύνων από θαλάσσιες νάρκες στη δυτική Μαύρη Θάλασσα, ως συνέπεια του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η ΕΕΝΜΑ εισηγείται το Υπουργείο Ναυτιλίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να επιδιώξει επίσημη και τακτική ροή επιχειρησιακών πληροφοριών από την ομάδα MCM Black Sea, ώστε οι ελληνικές αρχές να διαθέτουν πληρέστερη εικόνα των κινδύνων στην περιοχή.

Τέταρτον, προτείνει τη δημιουργία ειδικού διαύλου ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο (real-time), μέσω του οποίου τα δεδομένα εντοπισμού ναρκών από τις στρατιωτικές δυνάμεις της τριμερούς συνεργασίας θα διαβιβάζονται άμεσα στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Από εκεί, οι σχετικές πληροφορίες θα μπορούν να προωθούνται στις διαχειρίστριες ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Μαύρη Θάλασσα, επιτρέποντάς τους να ενημερώνουν εγκαίρως τα πλοία τους και να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας.

Η συγκεκριμένη πρόταση αποσκοπεί στη δημιουργία μιας σταθερής γραμμής επικοινωνίας μεταξύ στρατιωτικών αρχών, ελληνικών υπηρεσιών και εμπορικής ναυτιλίας, ώστε να περιοριστεί ο χρόνος που μεσολαβεί από τον εντοπισμό μιας απειλής μέχρι την ενημέρωση των πλοίων.

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση των κινδύνων δεν μπορεί να περιοριστεί σε αποσπασματικές ενέργειες, αλλά απαιτεί οργανωμένη συνεργασία σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με βασική προτεραιότητα τη διατήρηση της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, δηλώνει ότι είναι διατεθειμένη να συνδράμει ενεργά σε κάθε πρωτοβουλία που θα συμβάλει στην αποτροπή νέων προβλημάτων στις εμπορευματικές ροές. Στο πλαίσιο αυτό, δεσμεύεται να συνεχίσει την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων για κάθε σχετικό περιστατικό ή πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση της.

Το μήνυμα της παρέμβασης είναι ότι η προστασία των εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά ζήτημα ναυτιλιακής ασφάλειας. Συνδέεται άμεσα με την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, τη συνέχιση του διεθνούς εμπορίου και την ομαλή τροφοδοσία σημαντικών αγορών με βασικά αγροτικά προϊόντα.