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Η Euronext ανακοίνωσε σήμερα ότι συγχαίρει την Capital Maritime Finance Corp., κορυφαία ναυτιλιακή εταιρεία στον κλάδο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, για την αρχική δημόσια προσφορά και την εισαγωγή της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens, με κωδικό διαπραγμάτευσης CMFC.

Η εισαγωγή αποτελεί την πρώτη στην ιστορία πρωτογενή εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας αποκλειστικά στην Euronext Athens και τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά μετοχών ναυτιλιακής εταιρείας στην Ελλάδα. Η εισαγωγή της Capital Maritime Finance Corp. είναι η τρίτη διαδοχική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στην Euronext Athens το 2026.

Η Capital Maritime Finance Corp. είναι διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ιδιοκτησία, εκμετάλλευση και διαχείριση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, παρέχοντας υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών σε διεθνείς εταιρείες τακτικών ναυτιλιακών γραμμών μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων ναύλωσης. Σήμερα, ο εν λειτουργία στόλος της εταιρείας αποτελείται από 13 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 27.891 TEU (μονάδες ισοδύναμες με εμπορευματοκιβώτιο μήκους 20 ποδών). Η εταιρεία διαθέτει επιπλέον 23 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό ναυπήγηση, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 120.874 TEU. Με την ολοκλήρωση της παράδοσης όλων των πλοίων, ο στόλος της εταιρείας θα αποτελείται από 36 πλήρως ιδιόκτητα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία θα καλύπτονται στο σύνολό τους από μακροχρόνιες συμβάσεις χρονοναύλωσης με διάρκεια έως το 2038.

Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το οποίο αποτελείται από 140.000.000 μετοχές, εκ των οποίων 100.000.000 υφιστάμενες μετοχές και 40.000.000 νέες μετοχές που εκδόθηκαν μετά την ολοκλήρωση της αρχικής δημόσιας προσφοράς, έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Euronext Athens.

Μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς αντλήθηκαν συνολικά 300 εκατ. ευρώ, με ισχυρή ζήτηση από διεθνείς και εγχώριους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Η προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 4,34 φορές, με τιμή διάθεσης 7,50 ευρώ ανά μετοχή. Η χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση της εταιρείας κατά την ημέρα εισαγωγής της ανήλθε σε 1,05 δισ. ευρώ.

Ο Γεράσιμος Καλογηράτος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Capital Maritime Finance Corp., δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τους νέους μετόχους μας και ξεκινάμε την πορεία μας ως εισηγμένη εταιρεία στην Euronext Athens. Η ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε για τη δημόσια προσφορά μας αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο πειθαρχημένο επιχειρηματικό μοντέλο της Capital Maritime Finance Corp.: έναν σύγχρονο στόλο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, υψηλών προδιαγραφών και ενεργειακής αποδοτικότητας, ο οποίος καλύπτεται πλήρως από μακροχρόνιες συμβάσεις ναύλωσης με κορυφαίες εταιρείες τακτικών ναυτιλιακών γραμμών, καθώς και μια σαφή πορεία ανάπτυξης, με επιπλέον 23 πλοία υπό παραγγελία. Η εισαγωγή αυτή ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως παγκόσμιου ναυτιλιακού κόμβου και μας προσφέρει την πλατφόρμα για να υλοποιήσουμε τη στρατηγική μας, με τη στήριξη της διεθνούς και εγχώριας επενδυτικής κοινότητας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επενδυτές μας, τους αναδόχους και τους συμβούλους μας, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, φυσικά, τους συνεργάτες μας στην Euronext, καθώς και όλους τους ανθρώπους της Capital που συνέβαλαν ώστε να γίνει πραγματικότητα η σημερινή ημέρα».