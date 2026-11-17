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Συναγερμός έχει σημάνει στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα μετά τη βύθιση του δεξαμενόπλοιου μεταφοράς υγραερίου (LPG) «Gas Husky», συμφερόντων της Stealth Maritime του ομίλου Βαφειά, στη Μαύρη Θάλασσα, ανοικτά των βουλγαρικών ακτών. Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη συγκυρία για την εμπορική ναυτιλία, καθώς μόλις μία ημέρα νωρίτερα είχε βυθιστεί στην ίδια θαλάσσια περιοχή φορτηγό πλοίο που μετέφερε σιτηρά.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Βουλγαρίας, το υπό σημαία Λιβερίας «Gas Husky» βυθίστηκε περίπου 50 ναυτικά μίλια ανατολικά της παραθαλάσσιας πόλης Μπιάλα, εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της χώρας.

Οι βουλγαρικές αρχές κινητοποίησαν αεροπορικά μέσα για τον εντοπισμό και τη διάσωση των ναυτικών. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο στρατιωτικά αεροσκάφη Su-25 και ελικόπτερο Cougar, ενώ κατά την εναέρια έρευνα εντοπίστηκε σωστική σχεδία με ανθρώπους. Μέχρι τις πρώτες επίσημες ανακοινώσεις δεν είχε διευκρινιστεί η τύχη του συνόλου του πληρώματος.

Το πλοίο είχε χαθεί από τα συστήματα παρακολούθησης λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ στις 08:02 το πρωί της Τρίτης 17 Νοεμβρίου ενεργοποιήθηκε ο αυτόματος ραδιοφάρος έκτακτης ανάγκης.

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνουν πληροφορίες που μεταδίδουν βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τη ρουμανική ναυτιλιακή αρχή, σύμφωνα με τις οποίες το «Gas Husky» δέχθηκε επίθεση από drones περίπου 55 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Βάρνας.

Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τις βουλγαρικές αρχές, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Επομένως, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν η βύθιση οφείλεται σε εχθρική ενέργεια ή σε άλλη αιτία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, το «Gas Husky», κατασκευής 2012, πραγματοποιούσε ταξίδι από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου προς το ρουμανικό λιμάνι Μίντια. Βουλγαρικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι μετέφερε περίπου 3.403 τόνους προπανίου και είχε πλήρωμα 19 Φιλιππινέζων ναυτικών.

Δεύτερη βύθιση μέσα σε δύο ημέρες

Η βύθιση του ελληνικών συμφερόντων LPG carrier έρχεται μόλις 24 ώρες μετά την απώλεια του φορτηγού πλοίου «Betul 8», το οποίο μετέφερε περίπου 3.000 τόνους σιταριού από τη Ρουμανία προς την Αίγυπτο. Το υπό σημαία Σομαλίας πλοίο βυθίστηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, περίπου 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του ακρωτηρίου Καλιάκρα. Σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές που επικαλείται το Reuters, είχε προηγηθεί πλήγμα από θαλάσσιο drone. Και τα 12 μέλη του πληρώματός του διασώθηκαν.

Η τελευταία γνωστή θέση του «Gas Husky» απείχε μόλις 14,5 ναυτικά μίλια από το σημείο του προηγούμενου περιστατικού, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Οι δύο διαδοχικές βυθίσεις αναδεικνύουν την αυξανόμενη έκθεση των εμπορικών πλοίων στους κινδύνους που συνδέονται με τη σύγκρουση Ρωσίας και Ουκρανίας. Η ανησυχία δεν περιορίζεται πλέον στις θαλάσσιες περιοχές κοντά στα εμπόλεμα λιμάνια, αλλά επεκτείνεται σε διαδρομές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ενέργειας και αγροτικών προϊόντων.

Για την ελληνική ναυτιλία, το περιστατικό με το «Gas Husky» αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αφορά πλοίο ελληνικών συμφερόντων και επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους για τα πληρώματα, τις ασφαλιστικές καλύψεις και τη συνέχιση των εμπορικών δρομολογίων στη Μαύρη Θάλασσα.