Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με περισσότερα από 5.100 εμπορικά πλοία και μεταφορική ικανότητα που προσεγγίζει τα 400 εκατ. dwt, η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να κρατά τα σκήπτρα της παγκόσμιας πλοιοκτησίας, παρά τον ισχυρό ανταγωνισμό από την Κίνα και την αυξανόμενη παρουσία των ασιατικών ναυτιλιακών δυνάμεων.

Τα στοιχεία της νέας έκθεσης «Review of Maritime Transport 2026» της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) αποτυπώνουν τις ισορροπίες ισχύος στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία, με την Ελλάδα να προηγείται της Κίνας κατά 20,02 εκατ. dwt.

Την 1η Ιανουαρίου του 2026, οι Έλληνες πλοιοκτήτες ήλεγχαν 5.168 πλοία, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 397,07 εκατ. dwt, έναντι 377,05 εκατ. dwt του κινεζικού στόλου. Το ελληνικό μερίδιο στην παγκόσμια αγορά διαμορφώθηκε στο 15,8% και το κινεζικό στο 15%.

Η απόσταση από τις υπόλοιπες ναυτιλιακές δυνάμεις είναι σημαντική. Η Ιαπωνία καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 243,17 εκατ. dwt και ποσοστό 9,7%, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Σιγκαπούρη με 182,42 εκατ. dwt και μερίδιο 7,3% και το Χονγκ Κονγκ με 122,79 εκατ. dwt και ποσοστό 4,9%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας μεταφορικής ικανότητας, συγκεκριμένα το 52,7%, βρίσκεται στα χέρια πλοιοκτητών από αυτές τις πέντε οικονομίες.

Η μάχη της αξίας

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζει η κατάταξη όταν το κριτήριο δεν είναι η μεταφορική ικανότητα αλλά η εμπορική αξία των πλοίων.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία η Κίνα προηγείται με ποσοστό 12,6% επί της συνολικής αξίας του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, με την Ελλάδα να ακολουθεί στο 11%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ιαπωνία με 9,6%, στην τέταρτη η Σιγκαπούρη με 6,9% και στην πέμπτη οι Ηνωμένες Πολιτείες με 6,8%.

Η συγκεκριμένη αποτίμηση της UNCTAD αφορά πλοία ολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 1.000 gt. Οι διαφορές στην κατάταξη συνδέονται με τη σύνθεση των στόλων, καθώς ο τύπος, η ηλικία και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των πλοίων επηρεάζουν την εμπορική τους αξία.

Ενδεικτικό της συγκέντρωσης κεφαλαίων στον κλάδο είναι το γεγονός ότι οι 20 μεγαλύτερες πλοιοκτητικές οικονομίες συγκεντρώνουν το 84,3% της αξίας του παγκόσμιου στόλου.

Ένα ακόμη στοιχείο που αναδεικνύει η έκθεση είναι η απόσταση μεταξύ ελληνικής πλοιοκτησίας και εθνικού νηολογίου.

Μόλις 553 πλοία καταγράφονται υπό ελληνική σημαία. Με βάση τη μεταφορική ικανότητα, το 88,3% του ελληνόκτητου στόλου βρίσκεται υπό ξένες σημαίες.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τον διεθνοποιημένο χαρακτήρα της ελληνικής ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας, αλλά και τη μεγάλη διαφορά μεταξύ της ισχύος της ελληνικής πλοιοκτησίας και του μεγέθους του εθνικού νηολογίου.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές συγκρούσεις αναδιαμορφώνουν τις θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές και η ενεργειακή μετάβαση δημιουργεί νέες επενδυτικές απαιτήσεις, η Ελλάδα παραμένει η μεγαλύτερη πλοιοκτητική δύναμη του πλανήτη σε όρους μεταφορικής ικανότητας, με την Κίνα να αποτελεί τον βασικό ανταγωνιστή της.