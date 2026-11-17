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Τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας για τις αμερικανικές ναυτικές επιχειρήσεις στη Μεσόγειο ανέδειξε η επίσκεψη του USS Mount Whitney (LCC 20) στον Πειραιά. Η ναυαρχίδα του 6ου Στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών ολοκλήρωσε στις 15 Νοεμβρίου 2026 την προγραμματισμένη παρουσία της στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, με την αμερικανική πλευρά να στέλνει σαφές μήνυμα για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών και τον ρόλο της Ελλάδας στη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου.

Η παρουσία του αμερικανικού πολεμικού πλοίου στον Πειραιά αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της επιχειρησιακής αποστολής του. Το USS Mount Whitney δεν αποτελεί ένα συμβατικό πολεμικό πλοίο, αλλά ένα προηγμένο πλωτό κέντρο διοίκησης και ελέγχου, από το οποίο μπορούν να συντονίζονται σύνθετες ναυτικές επιχειρήσεις και πολυεθνικές αποστολές του ΝΑΤΟ.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει κοινές ασκήσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συνεχή επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των Πολεμικών Ναυτικών των δύο χωρών.

Ο Αντιναύαρχος Τζ. Τ. Άντερσον, διοικητής του 6ου Στόλου των ΗΠΑ και των Ναυτικών Δυνάμεων Κρούσης και Υποστήριξης του ΝΑΤΟ, υπογράμμισε τη σημασία της Ελλάδας για τη Συμμαχία.

«Η Ελλάδα αποτελεί έναν πολύτιμο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και έναν ιδιαίτερα σημαντικό εταίρο στον ναυτικό τομέα στη Μεσόγειο», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στις κοινές αξίες και στη μακροχρόνια συνεργασία για την περιφερειακή ασφάλεια.

Όπως ανέφερε, επισκέψεις αυτού του είδους ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ των δύο ναυτικών δυνάμεων και επιβεβαιώνουν την κοινή δέσμευση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ.

Στο υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων αναφέρθηκε και ο Τζος Χακ, επιτετραμμένος της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα βασικό παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η επίσκεψη του USS Mount Whitney στον Πειραιά αναδεικνύει την ισχύ της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βρίσκεται σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ», δήλωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στη συνεργασία με την Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της κοινής ασφάλειας και ευημερίας.

Η επιλογή του Πειραιά για την επίσκεψη της ναυαρχίδας του 6ου Στόλου αναδεικνύει τη θέση του ελληνικού λιμανιού στον χάρτη των ναυτικών επαφών των δύο χωρών, σε μια περιοχή με ιδιαίτερη γεωπολιτική και επιχειρησιακή σημασία.

Το πλωτό στρατηγείο του 6ου Στόλου

Το USS Mount Whitney ανήκει στην κλάση Blue Ridge και διαθέτει προηγμένα συστήματα επικοινωνιών, διοίκησης και ελέγχου, τα οποία επιτρέπουν τον συντονισμό ναυτικών δυνάμεων σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές.

Παράλληλα με τον ρόλο του ως ναυαρχίδας του 6ου Στόλου, λειτουργεί ως πλωτό κέντρο διοίκησης των Ναυτικών Δυνάμεων Κρούσης και Υποστήριξης του ΝΑΤΟ, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Το πλοίο έχει ως βάση τη Γκαέτα της Ιταλίας και διαθέτει μικτό πλήρωμα, αποτελούμενο από στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και πολιτικούς ναυτικούς της Διοίκησης Στρατιωτικών Θαλάσσιων Μεταφορών (Military Sealift Command).

Κατά την παραμονή του στον Πειραιά, τα μέλη του πληρώματος είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και να έρθουν σε επαφή με την τοπική κοινωνία.

Ο κυβερνήτης του πλοίου, Πλοίαρχος Χάρι Κ. Έβανς Γ΄, στάθηκε ιδιαίτερα στη φιλοξενία που δέχθηκε το πλήρωμα, επισημαίνοντας ότι οι προσωπικές επαφές μεταξύ των ναυτικών των δύο χωρών αποτελούν σημαντικό στοιχείο της διμερούς συνεργασίας.

«Τέτοιες επαφές καλλιεργούν την αμοιβαία κατανόηση και μας υπενθυμίζουν ότι στο επίκεντρο κάθε επιτυχημένης συνεργασίας βρίσκονται οι άνθρωποι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 6ος Στόλος των ΗΠΑ, με έδρα τη Νάπολη, έχει την ευθύνη ενός ευρέος φάσματος ναυτικών και διακλαδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη και την Αφρική. Η δράση του περιλαμβάνει συνεργασία με συμμαχικές δυνάμεις, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της θαλάσσιας ασφάλειας και της περιφερειακής σταθερότητας.