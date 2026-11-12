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Σε συνέχεια της πληρωμής της 31ης Οκτωβρίου 2026 και πιστή στις δεσμεύσεις της, η ΑΑΔΕ ολοκλήρωσε εχθές, 11/11/2026, την καταβολή προκαταβολής ύψους 70% της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης της ΕΑΕ 2026 στους κτηνοτρόφους με αίτημα κατανομής βοσκοτόπων, που υπέβαλαν αίτηση ΕΑΕ έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα:

έλαβαν προκαταβολή συνολικά 3.171 παραγωγοί : 3.103 κτηνοτρόφοι και 68 γεωργοί

: 3.103 κτηνοτρόφοι και 68 γεωργοί πιστώθηκε συνολικό ποσό 5.708.466,85 ευρώ προ συμψηφισμών και καταβλήθηκε συνολικό ποσό 5.696.840,74 ευρώ, μετά τους προβλεπόμενους συμψηφισμούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής, τα ποσά πιστώθηκαν στον λογαριασμό IBAN που έχει δηλωθεί από κάθε δικαιούχο στην ΑΑΔΕ, μέσω της εφαρμογής «Μητρώο & Επικοινωνία / Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ» στο myAADE, και έχει προσυμπληρωθεί στην ΕΑΕ 2026.

Επισημαίνεται ότι στην πληρωμή της 31ης Οκτωβρίου 2026 περιλήφθηκε η προκαταβολή σε 92 κτηνοτρόφους που είχαν δηλώσει αποκλειστικά ιδιωτικό βοσκότοπο.

Συνολικά, μέχρι σήμερα, έχει καταβληθεί προκαταβολή σε 23.024 παραγωγούς, συνολικού ύψους 13.547.050,44 ευρώ προ συμψηφισμών.

Από την αίτηση στην πληρωμή

Έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 υποβλήθηκαν 3.655 αιτήσεις ΕΑΕ 2026 με αίτημα κατανομής βοσκοτόπων.

Συνολικά 552 κτηνοτρόφοι δεν περιλαμβάνονται στην πληρωμή αυτή, καθώς για την περίπτωσή τους συντρέχει ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους.

Ειδικότερα, οι λόγοι αυτοί αφορούν:

Τη μη δήλωση ζωικού κεφαλαίου λόγω επιζωοτιών, στο πλαίσιο περιπτώσεων ανωτέρας βίας.

Την ιδιότητα του αποδέκτη ή του μεταβιβαστή δικαιωμάτων.

Τον προσδιορισμό συνολικού ποσού άμεσων ενισχύσεων κάτω των 150 ευρώ.

Την εκκρεμότητα ελέγχου ως προς την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.

Οι παραπάνω περιπτώσεις εξετάζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια και τις διαδικασίες ελέγχου για την καταβολή των ενισχύσεων και θα ενταχθούν στην πληρωμή της εκκαθάρισης εφόσον επιβεβαιωθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Επόμενη πληρωμή: τι πρέπει να γνωρίζουν οι παραγωγοί

Η επόμενη καταβολή προκαταβολής της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης θα πραγματοποιηθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Για να μπορούν να συμπεριληφθούν στην πληρωμή, οι παραγωγοί θα πρέπει:

να έχουν οριστικοποιήσει την ΕΑΕ 2026 έως τις 17 Νοεμβρίου 2026 και

και να πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για την καταβολή της ενίσχυσης.

Ειδικά για τη Βιολογική Γεωργία και τις Αυτόχθονες Φυλές, τα απαιτούμενα δεδομένα θα πρέπει να έχουν καταχωριστεί έως τις 16 Νοεμβρίου 2026, ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να συμπεριληφθούν στην καταβολή της προκαταβολής της 30ής Νοεμβρίου.

Όλες οι πληρωμές ενισχύσεων του 2026 συγκεντρωμένες στο myAGRO

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ ενισχύει την άμεση και διαφανή ενημέρωση των παραγωγών.

Στην εφαρμογή myAGRO προστέθηκε νέα δυνατότητα, μέσω της οποίας κάθε παραγωγός μπορεί πλέον να βλέπει συγκεντρωμένες σε ένα σημείο τις καταβολές ενισχύσεων που έχει λάβει μέσα στο 2026, αποκτώντας σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα των πληρωμών του.