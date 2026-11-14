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Λάθη που παραμένουν για χρόνια στις δηλώσεις ακίνητης περιουσίας μπορούν να διορθωθούν χωρίς να δημιουργήσουν νέες αναδρομικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Αυτή είναι η βασική πρόβλεψη της νέας ρύθμισης για το Ε9, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την τακτοποίηση ανακριβειών και παραλείψεων που αφορούν σε 13 φορολογικά έτη, από το 2014 έως και το 2026.

Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για χιλιάδες ιδιοκτήτες που έχουν δηλώσει λανθασμένα τετραγωνικά μέτρα, ποσοστά συνιδιοκτησίας ή εμπράγματα δικαιώματα, καθώς προβλέπει απαλλαγή από τον πρόσθετο ΕΝΦΙΑ, τους τόκους και τα πρόστιμα που κανονικά θα προέκυπταν από τις διορθώσεις.

Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο άρθρο 51 νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή και συνδέεται με τη δημιουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).

Το νέο ψηφιακό μητρώο της ΑΑΔΕ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Δεκέμβριο, με στόχο την ακριβέστερη καταγραφή της ακίνητης περιουσίας. Η επιδίωξη είναι τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν να ανταποκρίνονται στην πραγματική και νομική κατάσταση κάθε ακινήτου, περιορίζοντας τις αποκλίσεις μεταξύ των διαφορετικών καταχωρίσεων.

Τα λάθη στο Ε9 που μπορούν να διορθωθούν

Η προτεινόμενη ρύθμιση καλύπτει ανακρίβειες που έχουν καταχωριστεί σε προηγούμενες δηλώσεις και δεν αποτυπώνουν σωστά τα χαρακτηριστικά ή το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός ακινήτου.

Μεταξύ των περιπτώσεων που μπορούν να τακτοποιηθούν περιλαμβάνονται λανθασμένα τετραγωνικά μέτρα σε διαμερίσματα, κατοικίες και οικόπεδα, αλλά και παραλείψεις στην καταγραφή κτισμάτων ή άλλων ιδιοκτησιών.

Δυνατότητα διόρθωσης προβλέπεται επίσης για εσφαλμένα ποσοστά συνιδιοκτησίας και ανακριβείς καταχωρίσεις εμπράγματων δικαιωμάτων, όπως η πλήρης κυριότητα, η ψιλή κυριότητα και η επικαρπία.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται λάθη που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, στη χρήση ή στην πραγματική κατάσταση των ακινήτων.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα διαμερίσματος που έχει καταχωριστεί στο Ε9 με επιφάνεια 80 τετραγωνικών μέτρων, ενώ στην πραγματικότητα είναι 100 τ.μ.. Με τη νέα πρόβλεψη, ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να διορθώσει την επιφάνεια για τα έτη που καλύπτει η ρύθμιση, χωρίς να επιβαρυνθεί με τον πρόσθετο ΕΝΦΙΑ που θα προέκυπτε αναδρομικά.

Αντίστοιχη αντιμετώπιση προβλέπεται όταν έχει παραλειφθεί κάποιο ακίνητο ή όταν δεν έχει δηλωθεί σωστά συγκεκριμένο εμπράγματο δικαίωμα.

Η απαλλαγή από φόρους και πρόστιμα – Τι δεν διαγράφεται

Το σημαντικότερο όφελος για τους φορολογουμένους είναι ότι οι διορθωτικές δηλώσεις δεν θα συνοδεύονται από πρόσθετες αναδρομικές χρεώσεις, ακόμη και όταν αυξάνουν τη φορολογητέα αξία της περιουσίας.

Επομένως, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ρύθμισης, δεν θα καταλογίζονται ο επιπλέον φόρος, οι τόκοι και τα σχετικά πρόστιμα για τα προηγούμενα έτη που αφορά η μεταβολή.

Ωστόσο, η απαλλαγή έχει συγκεκριμένα όρια. Η πρόβλεψη αφορά στις χρεωστικές δηλώσεις και δεν συνεπάγεται αυτόματη επιστροφή χρημάτων όταν μια διόρθωση οδηγεί σε χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας σχετικά με την παραγραφή και τις επιστροφές φόρων.

Παράλληλα, δεν διαγράφονται παλαιές οφειλές που έχουν ήδη βεβαιωθεί, ενώ οι ιδιοκτήτες εξακολουθούν να υποχρεούνται στην καταβολή του ΕΝΦΙΑ για τα επόμενα φορολογικά έτη.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι κάθε διόρθωση να αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση του ακινήτου κατά το αντίστοιχο έτος. Οι αλλαγές θα πρέπει συνεπώς να μπορούν να υποστηριχθούν με τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία για τις διορθωτικές δηλώσεις

Η δυνατότητα υποβολής αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 δεν θα παραμείνει ανοικτή επ’ αόριστον.

Σύμφωνα με το άρθρο 51, η διαδικασία θα μπορεί να ολοκληρωθεί έως το τέλος του τέταρτου μήνα από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΜΙΔΑ.

Επομένως, η τελική ημερομηνία δεν έχει ακόμη καθοριστεί, καθώς εξαρτάται από το πότε θα ενεργοποιηθεί επίσημα το νέο μητρώο.

Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του διοικητή της ΑΑΔΕ.

Μέχρι να οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα, οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να προετοιμάσουν τον έλεγχο των στοιχείων τους, συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα έγγραφα και εντοπίζοντας πιθανές αποκλίσεις.

Η διαδικασία διόρθωσης μέσω myAADE

Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης και η υποβολή των δηλώσεων πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής Ε9 στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να συγκρίνουν τις καταχωρίσεις προηγούμενων ετών με συμβόλαια, πράξεις αποδοχής κληρονομιάς, οικοδομικές άδειες και στοιχεία του Κτηματολογίου, προκειμένου να διαπιστώσουν αν απαιτούνται μεταβολές.

Αρχικά επιλέγεται το φορολογικό έτος στο οποίο εντοπίζεται η ανακρίβεια. Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης προσδιορίζει εάν χρειάζεται εισαγωγή νέου ακινήτου, μεταβολή υπάρχουσας καταχώρισης ή διαγραφή.

Ο Πίνακας 1 της δήλωσης περιλαμβάνει τα κτίσματα και τα οικόπεδα, ενώ ο Πίνακας 2 αφορά στα γήπεδα.

Στο επόμενο στάδιο συμπληρώνονται τα σωστά στοιχεία στα πεδία που απαιτούν αλλαγές. Αυτά μπορεί να αφορούν στην επιφάνεια, στα ποσοστά ιδιοκτησίας, στο είδος του εμπράγματου δικαιώματος ή σε άλλα χαρακτηριστικά.

Όπου είναι απαραίτητο, καταχωρίζονται επιπλέον πληροφορίες, όπως στοιχεία συμβολαίων και συμβολαιογράφων, δεδομένα κληρονομικής διαδοχής και αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Πριν από την οριστική υποβολή, ο φορολογούμενος πρέπει να ελέγξει την προεπισκόπηση της περιουσιακής του κατάστασης, ώστε να επιβεβαιώσει ότι οι διορθώσεις έχουν αποτυπωθεί σωστά.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο γεγονός ότι η προσωρινή αποθήκευση δεν ισοδυναμεί με οριστική υποβολή της δήλωσης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, πρέπει επίσης να ελεγχθεί εάν οι αλλαγές έχουν μεταφερθεί στις δηλώσεις των επόμενων ετών και να αποθηκευτούν τα σχετικά αποδεικτικά.

Μέσα από την ίδια ηλεκτρονική εφαρμογή παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης των πράξεων προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ, ώστε ο ιδιοκτήτης να διαθέτει ολοκληρωμένη εικόνα των φορολογικών του στοιχείων.

Η νέα παρέμβαση συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια δημιουργίας ενιαίας και αξιόπιστης ψηφιακής εικόνας της ακίνητης περιουσίας. Η ορθή καταχώριση των στοιχείων δεν επηρεάζει μόνο τον υπολογισμό του φόρου, αλλά και την ακρίβεια των πληροφοριών που θα συγκεντρώνονται στο ΜΙΔΑ.

Για τους ιδιοκτήτες, η δυνατότητα διόρθωσης παλαιών λαθών χωρίς πρόσθετες αναδρομικές χρεώσεις αποτελεί ουσιαστικό κίνητρο τακτοποίησης των δηλώσεών τους, πριν από την πλήρη ενεργοποίηση του νέου συστήματος καταγραφής ακινήτων.