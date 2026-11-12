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Πάνω από 14.500 αιτήσεις την ώρα, κατά μέσο όρο, κατατέθηκαν στο myΘέρμανση από το άνοιγμα της πλατφόρμας έως το απόγευμα της Τετάρτης. Σε λιγότερο από ένα 24ωρο, η ΑΑΔΕ είχε καταγράψει 349.157 αποδεκτές αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης. Από αυτές, 225.374 αφορούσαν το πετρέλαιο θέρμανσης και τα λοιπά επιδοτούμενα καύσιμα και 123.783 το ηλεκτρικό ρεύμα.

Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή έως τις 4 Δεκεμβρίου. Η αίτηση αφορά την κύρια κατοικία και ένα μόνο είδος θέρμανσης. Πριν από την οριστική υποβολή, ο αιτών πρέπει να έχει δηλώσει στο myAADE λογαριασμό IBAN στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Η πρώτη πληρωμή θα γίνει έως τις 23 Δεκεμβρίου, με ελάχιστη προκαταβολή 80 ευρώ. Όσοι είχαν πάρει επίδομα τον χειμώνα 2025–2026 θα λάβουν το 60% του ποσού που τους καταβλήθηκε τότε. Για όσους δεν ήταν δικαιούχοι πέρυσι, η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 50% του ποσού που υπολογίζεται για τον σκοπό αυτό με βάση τους φετινούς κανόνες.

Οι υπόλοιπες δόσεις θα καταβληθούν έως τις 28 Μαΐου 2027. Αν το τελικό ποσό είναι ίσο ή μικρότερο από την προκαταβολή, δεν προκύπτει νέα πίστωση. Για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα προβλέπεται επιπλέον πληρωμή έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο ΑΦΜ και ο αριθμός παροχής ρεύματος στο παραστατικό πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία της αίτησης ή, στην περίπτωση κοινού καυστήρα, με τα στοιχεία του προφίλ της πολυκατοικίας. Για τα υπόλοιπα καύσιμα, με εξαίρεση το ηλεκτρικό ρεύμα, οι δικαιούχοι καταχωρίζουν τις αποδείξεις στην εφαρμογή «Τα παραστατικά μου».

Οι 24 ερωτήσεις και απαντήσεις της ΑΑΔΕ

1. Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην εφαρμογή ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ για το επίδομα θέρμανσης;

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής «mγΘέρμανση» στην ψηφιακή πύλη myAADE χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

2. Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην εφαρμογή ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ για καταχώριση αποδείξεων αγοράς ειδών καυσίμων;

Αποκλειστικά και μόνο χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

3. Μέχρι πότε έχω προθεσμία υποβολής αίτησης για το επίδομα θέρμανσης;

Μέχρι και την 4η Δεκεμβρίου 2026.

4. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση χωρίς να έχω δηλώσει αριθμό λογαριασμού IBAN;

Όχι. Σύμφωνα με την σχετική Απόφαση, πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, θα πρέπει ο δικαιούχος να έχει δηλώσει στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της Α.Α.Δ.Ε έναν αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ, στον οποίο είναι κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος και στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος θέρμανσης.

5. Η πίστωση του λογαριασμού μου δεν πραγματοποιείται λόγω δήλωσης ανενεργού IBAN. Πώς μπορώ να τον διορθώσω;

Ο νέος αριθμός λογαριασμού IBAN θα δηλωθεί μέσω της πλατφόρμας myAADE. Στο myAADE επιλέγετε «ΜΗΤΡΩΟ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ » και συνδέεστε με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Αφού συνδεθείτε, συμπληρώνετε στο πεδίο «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» τον νέο αριθμό λογαριασμού.

6. Ποιες αγορές καυσίμων θέρμανσης θα συμμετέχουν στο επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026 – 2027;

Οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως και την 31η Μαρτίου 2027 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από την 15η Οκτωβρίου 2026, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του.

Κατ ’εξαίρεση για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2026 έως και την 31η Μαρτίου 2027.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης.

7. Μέσω της εφαρμογής ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ για ποια είδη καυσίμων θέρμανσης πρέπει να καταχωρίσω αποδείξεις;

Για όλα τα είδη καυσίμων θέρμανσης, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας.

8. Μέχρι πότε έχω προθεσμία καταχώρισης αποδείξεων αγοράς λοιπών καυσίμων (εκτός του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας);

Για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1 η Οκτωβρίου 2026 και ειδικά για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ) από 1η Ιουνίου 2026 έως και 31η Μαρτίου 2027 και των οποίων τα παραστατικά έχουν εκδοθεί μέχρι την 15η Απριλίου 2027, η προθεσμία καταχώρισης είναι έως και την 29η Απριλίου 2027.

Ειδικά για το φυσικό αέριο και την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, η προθεσμία καταχώρησης είναι έως την 15η Ιουλίου 2027 για παραστατικά με ημερομηνία έκδοσης έως την 30η Ιουνίου 2027.

9. Πότε θα καταβληθεί το ποσό του επιδόματος θέρμανσης στον τραπεζικό λογαριασμό μου;

Το ποσό του επιδόματος θέρμανσης καταβάλλεται ως προκαταβολή και σε επόμενες δόσεις.

Για αίτηση που θα υποβληθεί από αιτούντα στον οποίο είχε καταβληθεί το επίδομα και κατά τη χειμερινή περίοδο 2025-2026, λαμβάνει έως την 23η Δεκεμβρίου 2026 ως προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού ποσού του επιδόματος που του έχει καταβληθεί κατά τη χειμερινή περίοδο 2025-2026. Για αιτούντα που δεν ήταν δικαιούχος της υπό στοιχεία (Β’ 6249) ΚΥΑ, όπως ισχύει, η προκαταβολή ορίζεται σε πενήντα τις εκατό (50%) του ποσού που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 της Α. 1230/2026 (Β’ 6569/30.10.2026).

Σε κάθε περίπτωση το ποσό της προκαταβολής δεν δύναται να υπολείπεται των ογδόντα (80) ευρώ.

Το ποσό των υπόλοιπων δόσεων καταβάλλεται έως και την 28η Μαΐου 2027, διαμορφώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες για το διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2026 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2027 και υπολογίζεται, όπως εξειδικεύεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της Α.1230/2026 (Β’ 6569/30.10.2026), αφαιρούμενης της προκαταβολής και λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό επίδομα δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) των τιμολογηθέντων αγορών της αντίστοιχης περιόδου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα πληρωμών της παρ. 2 του άρθρου 5 της Α.1230/2026 (Β’ 6569/30.10.2026) και δεν δύναται να υπολείπεται των εκατό (100) ευρώ. Σε περίπτωση που το ποσό των υπόλοιπων δόσεων μετά την αφαίρεση της προκαταβολής είναι αρνητικό, τότε αυτό θεωρείται μηδενικό και δεν καταβάλλεται επιπλέον ποσό πέραν της προκαταβολής.

Ειδικά για το φυσικό αέριο, για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης καθώς και ηλεκτρικής ενέργειας, πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 30η Ιουλίου 2027.

10. Τι θα πρέπει να κάνω ώστε να διασταυρωθεί η απόδειξη αγοράς πετρελαίου θέρμανσης;

Θα πρέπει να δώσετε στον προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης τα σωστά στοιχεία, ΑΦΜ και ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, για να εκδώσει το παραστατικό αγοράς. Τα σωστά στοιχεία είναι εκείνα με τα οποία υποβάλατε ή θα υποβάλετε αίτηση και αναγράφονται στο αποδεικτικό υποβολής, το οποίο εμφανίζεται στη λίστα με τις αιτήσεις σας όταν πατήσετε το μπλε εικονίδιο με την ένδειξη PDF.

Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί στον ΑΦΜ του αιτούντος, δηλαδή στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στους TAXISnet κωδικούς με τους οποίους υποβλήθηκε ή θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση.

Στην περίπτωση πολυκατοικίας το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί είτε στον ΑΦΜ της πολυκατοικίας εάν αυτός υφίσταται είτε στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στους TAXISnet κωδικούς με τους οποίους δημιουργήθηκε το προφίλ της πολυκατοικίας και στον οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση (δείτε σχετική ερώτηση 16). Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να αναγράφει τον σωστό αριθμό παροχής ρεύματος της μονοκατοικίας και στην περίπτωση πολυκατοικίας τον σωστό αριθμό παροχής ρεύματος που δηλώθηκε ως κοινόχρηστος στο προφίλ.

11. Τι θα πρέπει να κάνω ώστε να διασταυρωθεί η απόδειξη αγοράς όταν το είδος του καυσίμου θέρμανσης είναι κάποιο από τα λοιπά καύσιμα, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας;

Θα πρέπει απλά να καταχωρίσετε στην εφαρμογή ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ τις αγορές σας.

Τα στοιχεία που απαιτούνται είναι:

• ο αριθμός της απόδειξης αγοράς ειδών καυσίμων ή κατανάλωσης θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης

• το ποσό/αξία της συναλλαγής

• ο ΑΦΜ της επιχείρησης-πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης

• η επωνυμία της επιχείρησης-πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι καταβάλλουν τη δαπάνη θέρμανσης μέσω κοινοχρήστων, τότε καταχωρούνται, επιπρόσθετα των ανωτέρω και τα εξής:

• ο αριθμός της απόδειξης εξόφλησης κοινοχρήστων ή εναλλακτικά ο αριθμός που φέρει το ειδοποιητήριο πληρωμής αυτών (αν δεν έχει ήδη εκδοθεί κατά την υποβολή της αίτησης απόδειξη εξόφλησης)

• ο ΑΦΜ του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας

• το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο.

12. Υπέβαλα την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης με τους προσωπικούς TAXISnet κωδικούς μου, αλλά τα παραστατικά αγοράς καυσίμων θέρμανσης αναγράφουν τον ΑΦΜ της συζύγου μου (ή το αντίστροφο). Θα υπάρξει πρόβλημα στην διασταύρωση των στοιχείων;

Θα υπάρξει πρόβλημα και δεν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των στοιχείων μόνο αν πρόκειται για παραστατικά που αφορούν αγορά πετρελαίου θέρμανσης, ενώ για τα λοιπά είδη καυσίμων θέρμανσης η διασταύρωση θα ολοκληρωθεί χωρίς πρόβλημα. Στην περίπτωση προβλήματος, για να λυθεί και να ολοκληρωθεί η διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει εγκαίρως να προβείτε σε μία μόνο από τις δύο παρακάτω ενέργειες:

α) πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (4 Δεκεμβρίου 2026), να κάνετε ανάκληση της αίτησης σας και να υποβάλει εκ νέου αίτηση η/ο σύζυγος σας με τους δικούς της/του TAXISnet κωδικούς.

β) αν δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης, μπορείτε να ζητήσετε από τον προμηθευτή σας (πρατηριούχο) να αλλάξει τον ΑΦΜ αγοραστή και να δηλώσει της/του συζύγου σας.

13. Πόσες αιτήσεις μπορώ να υποβάλω έως και την 4η Δεκεμβρίου 2026 για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026 – 2027;

Η εφαρμογή δεν έχει κάποιο όριο στο πλήθος των αιτήσεων που θα υποβάλετε, όμως για να υποβληθεί νέα αίτησή, πρέπει πρώτα να έχει ανακληθεί η προηγούμενη ενεργή αίτηση. Οι αιτήσεις πρέπει να αφορούν μόνο την κύρια κατοικία σας.

14. Κατά τη χειμερινή περίοδο 2025 – 2026, έχω προμηθευτεί περισσότερα του ενός είδη καυσίμων. Μπορώ να υποβάλλω πολλαπλές αιτήσεις, μία για κάθε είδος καυσίμου;

Όχι. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης.

15. Ως διαχειριστής πολυκατοικίας, απαιτείται να δημιουργήσω προφίλ πολυκατοικίας όταν η θέρμανση στην πολυκατοικία γίνεται με κάποιο από τα λοιπά είδη καυσίμων, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας;

Στην περίπτωση αυτή οι αιτήσεις όλων των δικαιούχων αρκεί να γίνουν ως σε μονοκατοικίες. Η εφαρμογή δεν σας εμποδίζει να δημιουργήσετε προφίλ πολυκατοικίας, αλλά δεν απαιτείται καθώς τα χιλιοστά θέρμανσης εμπεριέχονται στο ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο και θα καταχωρισθεί από τον ίδιο το δικαιούχο (όχι από τον διαχειριστή) μέσω της εφαρμογής ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ.

16. Ως διαχειριστής πολυκατοικίας στην οποία υπάρχει κοινός καυστήρας πετρελαίου θέρμανσης, τι πρέπει να κάνω όσον αφορά τα χιλιοστά θέρμανσης και τον ΑΦΜ πολυκατοικίας;

Ο διαχειριστής/εκπρόσωπος εισάγει τα στοιχεία των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας/ολιγοκατοικίας, καθώς και τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε ενός από αυτά στις δαπάνες θέρμανσης (χιλιοστά θέρμανσης). Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας για να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της. Θα πρέπει να συμφωνήσετε σε μία κατανομή που θα ισχύει για όλο το χρόνο. Το σύνολο των χιλιοστών των διαμερισμάτων πρέπει να είναι 1000 και να γίνει οριστική αποθήκευση του προφίλ της πολυκατοικίας, ώστε να είναι δυνατή η χρήση της πολυκατοικίας για την υποβολή αιτήσεων. Αν πρόκειται για αλλαγή διαχειριστή ενδιάμεσα της περιόδου του επιδόματος θέρμανσης δείτε σχετική ερώτηση. Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης τα στοιχεία ΑΦΜ και αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά τα οποία έχετε εισάγει στη Διαχείριση Χιλιοστών Θέρμανσης. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί ΑΦΜ για την πολυκατοικία και θέλετε τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης να εκδίδονται σε αυτόν, θα πρέπει να ορίσετε τον ΑΦΜ πολυκατοικίας στο προφίλ, επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο «Ορισμός ΑΦΜ».

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακόμη και στην περίπτωση που έχει οριστεί ΑΦΜ πολυκατοικίας, στις αιτήσεις των ενοίκων θα αναγράφεται ο ΑΦΜ διαχειριστή/εκπροσώπου.

17. Τι πρέπει να γίνει στην περίπτωση αλλαγής διαχειριστή;

Αν αλλάξει ο διαχειριστής πριν το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δεν έχουν εκδοθεί παραστατικά στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο προφίλ πολυκατοικίας από τον νέο διαχειριστή. Οι ένοικοι/ιδιοκτήτες θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο νέο προφίλ που δημιουργήθηκε με τον ΑΦΜ του νέου διαχειριστή. Ο νέος διαχειριστής θα πρέπει να προχωρήσει σε οριστική αποθήκευση του προφίλ της πολυκατοικίας για να είναι δυνατή η χρήση του για τις αιτήσεις των ενοίκων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν αλλάξει ο διαχειριστής μετά την 4η Δεκεμβρίου 2026, όπου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, ή έχουν εκδοθεί παραστατικά την τρέχουσα περίοδο στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή, τότε θα πρέπει να δηλωθεί ο ΑΦΜ του νέου διαχειριστή στο προφίλ της πολυκατοικίας. Η δήλωση αυτή αφορά αποκλειστικά την διασταύρωση των παραστατικών που θα εκδοθούν στον ΑΦΜ του νέου διαχειριστή για την τρέχουσα περίοδο (2026 – 2027). Γ ια την επόμενη χρονιά θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο προφίλ πολυκατοικίας από το νέο διαχειριστή.

18. Είμαι διαχειριστής πολυκατοικίας, πώς μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία που εμφανίζονται στην κατανομή ενοίκων και συγκεκριμένα τα πεδία Επώνυμο και Όνομα ενοίκου;

Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων της πολυκατοικίας εφόσον δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις για την πολυκατοικία κατά την τρέχουσα περίοδο. Αν έχει γίνει έστω και μία αίτηση την τρέχουσα περίοδο, αλλαγές είναι δυνατές μόνο για τα διαμερίσματα για τα οποία δεν έχει υποβληθεί ποτέ αίτηση για επίδομα θέρμανσης. Τα ονόματα είναι ενδεικτικά και δεν επηρεάζουν την αίτηση. Σε περίπτωση που στο προφίλ πολυκατοικίας εμφανίζονται τα ονόματα προηγούμενων ενοίκων, τότε ο διαχειριστής θα πρέπει να ενημερώσει τον νέο ένοικο (αν αυτός επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση) σχετικά με τον αριθμό του διαμερίσματος που θα πρέπει να επιλέξει στο προφίλ της πολυκατοικίας (ας αναγράφει το ονοματεπώνυμο του προηγούμενου ενοίκου).

19. Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην εφαρμογή «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» για τους διαχειριστές πολυκατοικιών;

Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Για νομικά πρόσωπα/εταιρείες διαχείρισης χρησιμοποιούνται οι προσωπικοί κωδικοί TAXISnet εξουσιοδοτημένου νόμιμου εκπροσώπου και στη συνέχεια να επιλεγεί το Νομικό Πρόσωπο από την Επιλογή «Επιλογή Δηλούντα».

20. Δεν υπάρχει διαχειριστής στην πολυκατοικία ή δεν υπάρχει αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος (μετρητής) στην πολυκατοικία. Τι πρέπει να δηλωθεί;

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστής, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες ποιος θα «αναλάβει» το ρόλο του διαχειριστή ώστε να δημιουργήσει μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, το προφίλ της πολυκατοικίας με τα διαμερίσματα, τα χιλιοστά θέρμανσης κ.λπ.. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες, ποιού ο αριθμός παροχής ρεύματος (συνήθως του διαχειριστή/εκπροσώπου) θα «παίξει» τον ρόλο της κοινόχρηστης παροχής ώστε να δηλωθεί στο προφίλ της πολυκατοικίας.

21. Στην πολυκατοικία μας το κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα. Πρέπει να τη δηλώσουμε ως πολυκατοικία ή ο κάθε ένοικος/ιδιοκτήτης να κάνει αίτηση ως κάτοικος μονοκατοικίας;

Θα κάνετε χωριστές αιτήσεις ο καθένας, ως κάτοικοι μονοκατοικίας και θα πρέπει να προμηθευτείτε το είδος καυσίμου θέρμανσης με διαφορετικά παραστατικά αγοράς.

22. Είμαστε διπλοκατοικία και διαθέτουμε μία παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Μπορούμε να αιτηθούμε και οι δύο το επίδομα θέρμανσης για τον ηλεκτρισμό;

Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από έναν δικαιούχο για το ίδιο χρονικό διάστημα.

23. Η εταιρία φυσικού αερίου χρειάζεται να προβεί σε κάποια ενέργεια προκειμένου να λάβω το επίδομα θέρμανσης;

Όχι.

24. Είμαι δικαιούχος Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ). Δικαιούμαι και επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό;

Εξαιρούνται οι δικαιούχοι του ΚΟΤ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων. Ο ΔΕΔΔΗΕ ελέγχει τα στοιχεία των δικαιούχων και εξαιρεί τους δικαιούχους του ΚΟΤ.

Υποστήριξη – Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

• Τηλεφωνικά: στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

• Ψηφιακά: μέσω της πλατφόρμας my1521 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα , επιλέγοντας:

[Επιδόματα και Ενισχύσεις Νοικοκυριών, Επιχειρήσεων και Αγροτών → Ενισχύσεις Νοικοκυριών → Επίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση → Αίτημα καταβολής επιδόματος θέρμανσης]