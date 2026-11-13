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Μια τελευταία ευκαιρία να δηλώσουν τα πραγματικά στοιχεία των ακινήτων τους και να διορθώσουν ανακρίβειες χωρίς αναδρομικούς φόρους και πρόστιμα, θα έχουν χιλιάδες ιδιοκτήτες, όπως προβλέπει νομοτεχνική ρύθμιση που κατέθεσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα μέτρα ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος, το οποίο ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.

Ωστόσο μπαίνουν και εξαιρέσεις. Η δυνατότητα απαλλαγής από κυρώσεις προσφέρεται ενόψει της επικείμενης έναρξης λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ). Αφορά ιδιοκτήτες οι οποίοι είχαν δηλώσει μεν το ακίνητό τους, αλλά τα δηλωμένα τετραγωνικά μέτρα ήταν λιγότερα από τα πραγματικά.

Για αυτή την κατηγορία, για τους πρώτους 4 μήνες αφού ξεκινήσει η λειτουργία του ΜΙΔΑ, προβλέπεται ότι θα μπορούν να διορθώσουν την εικόνα των ακινήτων τους, χωρίς αναδρομικούς φόρους ΕΝΦΙΑ, αλλά και χωρίς να τους επιβάλλονται πρόστιμα ή προσαυξήσεις, για τις συγκεκριμένα λάθη και αποκλίσεις.

Ποιοι δεν απαλλάσσονται από αναδρομικούς φόρους

Ωστόσο η πλήρης απόκρυψη ακινήτου θα αντιμετωπίζεται διαφορετικά, από μια ανακριβή δήλωση της επιφάνειάς του ή άλλων στοιχείων του.

Για όσους δεν είχαν δηλώσει ποτέ κάποιο ακίνητο, προβλέπεται ότι θα κληθούν να πληρώσουν αναδρομικά τους φόρους που τους αναλογούν (έως δέκα έτη) και απέφευγαν να καταβάλλουν ως τώρα. Θα απαλλάσσονται μόνο από τις προσαυξήσεις οι οποίες θα τους επιβάλλονταν, καθώς άργησαν να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ για το ακίνητο που «ξεχνούσαν» να δηλώσουν.

Όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης «άλλο είναι να δηλώσει κάποιος το ακίνητό του με λιγότερα τετραγωνικά και άλλο να έχει αποκρύψει πλήρως την ύπαρξή του»!

Καμία απαλλαγή για τράπεζες, funds και servicers

Παράλληλα, σύμφωνα με την τελική διάταξη την οποία προανήγγειλε εχθές στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εξαιρούνται πλήρως από τη ρύθμιση και δεν θα απαλλάσσονται ούτε από φόρους ούτε από προσαυξήσεις, τα τραπεζικά ιδρύματα και οι διαχειριστές απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ακόμα και αν προβούν στη διόρθωση των στοιχείων των ακινήτων που κατέχουν στο Ε9, όταν ξεκινήσει το ΜΙΔΑ.

Τι αλλάζει με τις διασταυρώσεις

Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη διάταξη δίνει μεν απαλλαγή από πρόστιμα για αποκλίσεις στα τετραγωνικά, δεν διαγράφει όμως κάθε ενδεχόμενη φορολογική υποχρέωση που προκύπτει και θα πρέπει να καταβάλλεται στο μέλλον, εάν ως τώρα δηλώνονταν από τους ιδιοκτήτες λιγότερα τετραγωνικά από τα πραγματικά.

Στόχος της κυβέρνησης είναι, το νέο Μητρώο Ακινήτων να εξελιχθεί σε μηχανισμό καταγραφής και διασταύρωσης των πραγματικών στοιχείων ακινήτων της χώρας, εντοπίζοντας αποκλίσεις που μέχρι σήμερα διέφευγαν, καθώς τα στοιχεία βρίσκονται διάσπαρτα σε διαφορετικά μητρώα (Ε9, Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολόγιο κλπ) περιέχουν ανακρίβειες και αποκλίσεις.

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε την παρέμβαση «τελευταία ευκαιρία» και δήλωσε ότι δεν θα ακολουθήσει άλλη περίοδος χάριτος. Η διαδικασία διόρθωσης θεσπίζεται ενόψει έναρξης του νέου μητρώου, καθώς η εφαρμογή του ΜΙΔΑ δεν αποσκοπεί στην επιβολή αναδρομικών προστίμων, αλλά στην αποκάλυψη της ακριβούς εικόνας κάθε ακινήτου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του, την χρήση του και τα δηλωθέντα στοιχεία, ώστε να μπορεί να γίνει χάραξη νέας φορολογικής και στεγαστικής πολιτικής για τα ακίνητα και τη στέγαση.