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Έως 3.000 ευρώ θα μπορούν να λάβουν οι πολίτες που αποκαλύπτουν φορολογικές παραβάσεις μέσω της εφαρμογής Appodixi. Η ΑΑΔΕ προετοιμάζει την ενεργοποίηση αυτοματοποιημένου μηχανισμού πληρωμών, με αυστηρές προϋποθέσεις επιβράβευσης.

Eιδικότερα, μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα χρηματικών ανταμοιβών για όσους πολίτες συμβάλλουν στον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων μέσω της εφαρμογής Appodixi. Τα ποσά θα κυμαίνονται από 100 έως 3.000 ευρώ, ανάλογα με την αξία της απόδειξης που αφορά η καταγγελία.

Παρότι η σχετική πρόβλεψη υπάρχει στη φορολογική νομοθεσία από τις 11 Δεκεμβρίου 2023, όταν δημοσιεύθηκε ο αντίστοιχος νόμος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η διαδικασία δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί. Η βασική εκκρεμότητα αφορούσε τη διασφάλιση της ανωνυμίας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών που προχωρούν σε επώνυμες αναφορές.

Ειδικότερα, έπρεπε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που θα αποκλείει την πρόσβαση των καταγγελλόμενων επιχειρήσεων στα στοιχεία των πολιτών, ακόμη και κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων ή μεταγενέστερων δικαστικών και διοικητικών διαδικασιών.

Πώς υπολογίζεται το «μπόνους»

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, το μπόνους αντιστοιχεί σε δεκαπλάσιο ποσό της αξίας της επίμαχης απόδειξης, μαζί με τον ΦΠΑ. Ωστόσο, υπάρχει κατώτατο όριο 100 ευρώ και ανώτατο όριο 3.000 ευρώ.

Εάν η αναφορά αφορά περισσότερες αποδείξεις της ίδιας επιχείρησης, ο υπολογισμός γίνεται με βάση εκείνη που έχει τη μεγαλύτερη αξία.

Η ανταμοιβή είναι αφορολόγητη και δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή άλλες εισφορές. Παράλληλα, προστατεύεται από κατασχέσεις και συμψηφισμούς με οφειλές προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα, ενώ δεν προσμετράται στα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων.

Πάντως, η υποβολή μιας καταγγελίας δεν συνεπάγεται αυτόματα και την καταβολή χρημάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επιβεβαιωθεί η φορολογική παράβαση, να διαπιστωθεί παρέμβαση ή παραποίηση στη λειτουργία των φορολογικών μηχανισμών ή των συστημάτων ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών και να επιβληθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Πώς λειτουργεί η εφαρμογή Appodixi

Η διαδικασία ξεκινά με τη σάρωση του QR Code που αναγράφεται στην απόδειξη, μέσω της εφαρμογής Appodixi της ΑΑΔΕ. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν για συσκευές Android και iOS, μέσω των αντίστοιχων ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Με αυτόν τον τρόπο, ο καταναλωτής μπορεί να ελέγξει εάν τα στοιχεία της απόδειξης είναι έγκυρα και εάν έχουν διαβιβαστεί σωστά στα συστήματα της ΑΑΔΕ.

Εφόσον εντοπιστεί κάποια ασυμφωνία ή ένδειξη παρατυπίας, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποστείλει σχετική αναφορά στην Αρχή, προκειμένου να εξεταστεί η υπόθεση.

Η ενεργοποίηση του μηχανισμού επιβράβευσης αναμένεται να ενισχύσει τη συμμετοχή των καταναλωτών στην προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής, σε μια περίοδο κατά την οποία η ΑΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις της για την αποκάλυψη οργανωμένων κυκλωμάτων οικονομικής απάτης.