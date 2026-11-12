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Μια έκπτωση 40% τραβά το βλέμμα. Πόσο όμως κόστιζε το προϊόν πριν από την προσφορά; Πόσο το πουλούν αλλού; Και πόσα θα πληρώσετε τελικά μαζί με τα μεταφορικά;

Ενόψει της Black Friday, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή παρακολουθεί ήδη τη διαδικτυακή αγορά. Οι έλεγχοι της Αρχής εστιάζουν στις παραπλανητικές εκπτώσεις, στις χρεώσεις που δεν φαίνονται εξαρχής και στις πρακτικές που πιέζουν τον καταναλωτή να αγοράσει βιαστικά.

Για ασφαλέστερες αγορές, η ΑΑΕΑ&ΠΚ συστήνει:

Ξεκινήστε από όσα χρειάζεστε.

Πριν δείτε τις προσφορές, σημειώστε τι θέλετε να αγοράσετε και πόσα μπορείτε να διαθέσετε.

2. Δείτε από ποια τιμή υπολογίζεται η έκπτωση

Κατά κανόνα, όταν ένα κατάστημα ανακοινώνει μείωση τιμής, πρέπει να αναγράφει ως προηγούμενη τη χαμηλότερη τιμή στην οποία το ίδιο πωλούσε το προϊόν τις προηγούμενες 30 ημέρες. Η «προτεινόμενη λιανική τιμή» του κατασκευαστή δεν σας λέει πόσο το πωλούσε το κατάστημα.

Συγκρίνετε το ίδιο ακριβώς προϊόν

Δείτε πόσο κοστίζει και σε άλλα καταστήματα. Ελέγξτε τον κωδικό του μοντέλου, τη χωρητικότητα, τι περιλαμβάνει η συσκευασία και αν το προϊόν είναι καινούργιο ή ανακατασκευασμένο.

Πάρτε τον χρόνο σας

Πριν πατήσετε «αγορά» επειδή βλέπετε «τελευταία τεμάχια» ή ένα χρονόμετρο που μετρά αντίστροφα, ελέγξτε την τιμή και τη διαθεσιμότητα. Αν το χρονόμετρο μηδενίζει και ξαναρχίζει, έχετε έναν ακόμη λόγο να μη βιαστείτε.

Μάθετε ποιος είναι ο πωλητής

Αναζητήστε την επωνυμία, την έδρα και τα έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης. Μια ιστοσελίδα γραμμένη στα ελληνικά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το κατάστημα βρίσκεται στην Ελλάδα. Αν βρήκατε την προσφορά στα κοινωνικά δίκτυα (Instagram/Facebook/TikTok κλπ) και δεν μπορείτε να εξακριβώσετε ποιος πουλά το προϊόν ή πώς θα επικοινωνήσετε μαζί του, μην προχωρήσετε στην αγορά.

Μπείτε στο κατάστημα από τη δική του διεύθυνση

Αν μια εντυπωσιακή προσφορά σάς έρθει με SMS ή email, πληκτρολογήστε εσείς τη διεύθυνση του καταστήματος. Ένα γνώριμο λογότυπο αντιγράφεται εύκολα.

Δείτε τι θα πληρώσετε στο ταμείο

Ελέγξτε τα μεταφορικά και τυχόν άλλες χρεώσεις. Πριν ολοκληρώσετε την αγορά, βεβαιωθείτε ότι στο καλάθι δεν έχει προστεθεί ασφάλιση, συνδρομή ή υπηρεσία που δεν επιλέξατε.

Αν αγοράζετε με δόσεις ή αναβαλλόμενη πληρωμή, υπολογίστε το σύνολο

Δείτε πόσες είναι οι δόσεις, πότε λήγουν και πόσα θα έχετε πληρώσει στο τέλος, μαζί με τυχόν τόκους ή έξοδα.

Πριν εγκρίνετε την πληρωμή, ελέγξτε το ποσό και τον δικαιούχο

Μη δίνετε σε κανέναν τραπεζικούς κωδικούς ή κωδικούς μιας χρήσης. Αν ένα άγνωστο κατάστημα δέχεται μόνο τραπεζικό έμβασμα, ελέγξτε προσεκτικά τα στοιχεία του πριν στείλετε χρήματα. Αν υποψιάζεστε απάτη, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας. Αν εντοπίσετε χρέωση που δεν εγκρίνατε, ζητήστε οδηγίες για να την αμφισβητήσετε γραπτώς.

Δείτε πότε θα παραλάβετε και πού γίνεται η επιστροφή

Ελέγξτε από πού αποστέλλεται το προϊόν και ποιος πληρώνει τα έξοδα επιστροφής. Μια χαμηλότερη τιμή μπορεί να μη σας συμφέρει αν χρειαστεί να στείλετε το προϊόν πίσω στο εξωτερικό.

Ξεχωρίστε την αλλαγή γνώμης από το ελάττωμα

Στις περισσότερες διαδικτυακές αγορές από επαγγελματία έχετε 14 ημέρες από την παραλαβή για να δηλώσετε ότι υπαναχωρείτε, χωρίς να εξηγήσετε γιατί. Στις «συμβάσεις από απόσταση» ή «στις ηλεκτρονικές αγορές» έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης. Υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως τα προϊόντα που φτιάχτηκαν ειδικά για εσάς. Σε φυσικό κατάστημα, η επιστροφή λόγω αλλαγής γνώμης εξαρτάται από την πολιτική του. Αν όμως το προϊόν είναι ελαττωματικό, τα νόμιμα δικαιώματά σας ισχύουν ακόμη κι αν το αγοράσατε με έκπτωση.

Κρατήστε την προσφορά και την απόδειξη.

Φυλάξτε την απόδειξη και την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Κρατήστε και ένα στιγμιότυπο της προσφοράς όπου φαίνονται η τιμή και οι όροι της. Αν προκύψει πρόβλημα, επικοινωνήστε γραπτώς με τον πωλητή.

Η Αρχή υπενθυμίζει σε όλες τις επιχειρήσεις ότι οι ανακοινώσεις εκπτώσεων πρέπει να είναι πραγματικές, σαφείς, διαφανείς και ακριβείς. Οι εικονικές μειώσεις τιμών, η ψευδής δημιουργία επείγοντος και οι χρεώσεις χωρίς ρητή συναίνεση είναι αντίθετες με τις υποχρεώσεις προστασίας του καταναλωτή.

Για ηλεκτρονική καταγγελία επισκεφτείτε: kataggelies.mindev.gov.gr και 1520.gr.