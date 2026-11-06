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Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, ανήλθε σε 24.492,1 εκατ. ευρώ, έναντι 24.863,7 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση 1,5%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 966,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,5%, και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 768,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,6%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, ανήλθε στο ποσό των 66.355,9 εκατ. ευρώ, έναντι 60.995,8 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 8,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.183,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,4%, και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.296,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,7%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, ανήλθε στο ποσό των 41.863,8 εκατ. ευρώ, έναντι 36.132,1 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 15,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 2.150,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,8%, και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 2.064,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,5%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025.

Η εικόνα του Σεπτεμβρίου

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, ανήλθε σε 3.317,5 εκατ. ευρώ, έναντι 2.726,3 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 21,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 37,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,5%, και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, παρουσίασε αύξηση κατά 14,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,6%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2025.

Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2026, ανήλθε στο ποσό των 8.081,1 εκατ. ευρώ, έναντι 6.993,9 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 15,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, παρουσίασε αύξηση κατά 323,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,8%, και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, παρουσίασε αύξηση κατά 324,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,8%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2026, ανήλθε στο ποσό των 4.763,6 εκατ. ευρώ, έναντι 4.267,6 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 11,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, παρουσίασε αύξηση κατά 361,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,7%, και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, παρουσίασε αύξηση κατά 310,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,0%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2025.