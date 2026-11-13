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Ετήσια αύξηση 18,7% κατέγραψε ο δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον περασμένο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Σεπτεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 18,7% έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη Αυγούστου 2026, παρουσίασε αύξηση 4,1% έναντι μείωσης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

Ετήσιες μεταβολές

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 18,7%, τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, οφείλεται:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 31,2%.

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 2,8%.

Στην αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 18,7% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

Μηνιαίες μεταβολές

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 4,1%, τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2026, οφείλεται:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 6,2%.

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,9%.

Στην αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 4,1%, συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής: