Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και σημαντικό δημοσιονομικό πλεόνασμα καταγράφουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης να αυξάνονται ταχύτερα από τις δαπάνες.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 140,8% του ΑΕΠ, ενώ το δημοσιονομικό πλεόνασμα αντιστοιχούσε στο 4,8% του ΑΕΠ.

Σε απόλυτους αριθμούς, το δημόσιο χρέος υποχώρησε στα 358,65 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, από 360,12 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου και 362,99 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025. Αυτό μεταφράζεται σε μείωση περίπου 1,48 δισ. ευρώ μέσα σε ένα τρίμηνο και 4,35 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέλος της προηγούμενης χρονιάς.

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, όταν το δημόσιο χρέος ανερχόταν σε 368,61 δισ. ευρώ, η μείωση προσεγγίζει τα 10 δισ. ευρώ.

Στο δημοσιονομικό σκέλος, η Γενική Κυβέρνηση εμφάνισε πλεόνασμα 3,116 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι πλεονάσματος 1,915 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Η βελτίωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος φτάνει τα 1,2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Ακόμη υψηλότερο ήταν το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο διαμορφώθηκε στα 5,228 δισ. ευρώ, από 3,92 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Το συγκεκριμένο μέγεθος αποτυπώνει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα χωρίς την επιβάρυνση από τις δαπάνες τόκων. Οι τόκοι της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 2,112 δισ. ευρώ, έναντι 2,005 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Ισχυρή αύξηση παρουσίασαν τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 33,897 δισ. ευρώ, από 31,626 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Η αύξηση ανέρχεται σε περίπου 2,27 δισ. ευρώ, ή 7,2%.

Σημαντική ήταν η συμβολή των φορολογικών εσόδων. Ειδικότερα, οι φόροι στην παραγωγή και στις εισαγωγές ανήλθαν σε 10,983 δισ. ευρώ, έναντι 10,438 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία αυξήθηκαν στα 8,618 δισ. ευρώ, από 7,753 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας άνοδο περίπου 865 εκατ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από κοινωνικές εισφορές διαμορφώθηκαν στα 8,054 δισ. ευρώ, έναντι 8,021 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Παράλληλα, τα λοιπά τρέχοντα έσοδα ανήλθαν σε 4,413 δισ. ευρώ, ενώ οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις διαμορφώθηκαν σε 1,829 δισ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με τα έσοδα. Οι συνολικές δαπάνες ανήλθαν σε 30,781 δισ. ευρώ, από 29,711 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 1,07 δισ. ευρώ, ή 3,6%. Οι πρωτογενείς δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 28,669 δισ. ευρώ, έναντι 27,706 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των κοινωνικών παροχών, οι οποίες αυξήθηκαν στα 12,823 δισ. ευρώ, από 11,772 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανήλθαν σε 6,672 δισ. ευρώ, έναντι 6,234 δισ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες διαμορφώθηκαν σε 3,771 δισ. ευρώ. Αντίθετα, οι επιδοτήσεις περιορίστηκαν στα 853 εκατ. ευρώ, από 1 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Η μείωση του συνολικού χρέους συνοδεύτηκε από μεταβολές στη σύνθεσή του. Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026, το χρέος από δάνεια διαμορφώθηκε στα 250,393 δισ. ευρώ, από 255,090 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου. Αντίθετα, η αξία των χρεογράφων αυξήθηκε στα 100,66 δισ. ευρώ, από 97,491 δισ. ευρώ τρεις μήνες νωρίτερα.

Από τα χρεόγραφα, τα 94,005 δισ. ευρώ αφορούσαν μακροπρόθεσμους τίτλους και τα 6,655 δισ. ευρώ βραχυπρόθεσμους. Οι υποχρεώσεις στην κατηγορία νομίσματος και καταθέσεων ανήλθαν σε 7,594 δισ. ευρώ.

Αναθεωρήθηκε στο 2% του ΑΕΠ το πλεόνασμα του 2025

Επί τα βελτίω αναθεωρήθηκαν τα δημοσιονομικά στοιχεία της Ελλάδας για το 2025, με το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης να διαμορφώνεται τελικά στο 2% του ΑΕΠ, έναντι 1,7% που είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Απρίλιο.

Παράλληλα, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αναθεωρήθηκε στο 145,4%, από 146,1% στην προηγούμενη κοινοποίηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο της δεύτερης κοινοποίησης της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος για το 2026. Τα αναθεωρημένα στοιχεία έχουν υποβληθεί στη Eurostat, βάσει των κανόνων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών ESA 2010.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε το 2025 σε 4,935 δισ. ευρώ, έναντι 3,326 δισ. ευρώ το 2024. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το πλεόνασμα ενισχύθηκε στο 2%, από 1,4% το προηγούμενο έτος.

Η μεταβολή αυτή έρχεται σε συνέχεια της βελτίωσης της δημοσιονομικής εικόνας κατά την τελευταία τετραετία, καθώς η Ελλάδα είχε καταγράψει έλλειμμα 2,7% του ΑΕΠ το 2022 και 1,5% το 2023, πριν επιστρέψει σε πλεονασματικό αποτέλεσμα το 2024.

Ακόμη υψηλότερο ήταν το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο διαμορφώθηκε στα 12,777 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 5,1% του ΑΕΠ. Το 2024, το πρωτογενές αποτέλεσμα είχε ανέλθει σε 11,551 δισ. ευρώ, ή 4,9% του ΑΕΠ. Συνεπώς, το πρωτογενές πλεόνασμα αυξήθηκε κατά περίπου 1,23 δισ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο.

Στο μέτωπο του δημόσιου χρέους, τα νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο τέλος του 2025 σε 362,995 δισ. ευρώ, έναντι 364,960 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024. Η μείωση σε ονομαστικούς όρους ανήλθε σε περίπου 1,97 δισ. ευρώ.

Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το χρέος περιορίστηκε στο 145,4%, από 153,5% το 2024, καταγράφοντας πτώση 8,1 ποσοστιαίων μονάδων. Η υποχώρηση είναι ακόμη μεγαλύτερη σε σύγκριση με το 2022, όταν ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ βρισκόταν στο 177,8%.

Η νέα εκτίμηση για το 2025 είναι επίσης χαμηλότερη κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες από το 146,1% που είχε ανακοινωθεί στην προηγούμενη κοινοποίηση της ΕΛΣΤΑΤ, τον Απρίλιο του 2026.

Από τα αναλυτικά δημοσιονομικά στοιχεία προκύπτει ότι τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκαν το 2025 στα 124,282 δισ. ευρώ, έναντι 117,062 δισ. ευρώ το 2024. Η αύξηση ξεπέρασε τα 7,2 δισ. ευρώ, με τα έσοδα να αντιστοιχούν πλέον στο 49,77% του ΑΕΠ, από 49,25% το προηγούμενο έτος.

Οι συνολικές δαπάνες ανήλθαν σε 119,347 δισ. ευρώ, από 113,736 δισ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 5,61 δισ. ευρώ. Ωστόσο, ως ποσοστό του ΑΕΠ οι δαπάνες μειώθηκαν οριακά στο 47,79%, από 47,85% το προηγούμενο έτος.

Αξιοσημείωτη ήταν και η αύξηση των δαπανών για ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 11,885 δισ. ευρώ, έναντι 10,068 δισ. ευρώ το 2024. Οι ενοποιημένες δαπάνες για τόκους ανήλθαν σε 7,842 δισ. ευρώ, μειωμένες σε σχέση με τα 8,225 δισ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.

Από την ανάλυση του συνολικού δημοσιονομικού αποτελέσματος προκύπτει ότι η Κεντρική Κυβέρνηση εμφάνισε πλεόνασμα 2,925 δισ. ευρώ το 2025, από 2,210 δισ. ευρώ το 2024. Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης κατέγραψαν πλεόνασμα 1,784 δισ. ευρώ, έναντι 1,101 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Θετικό αποτέλεσμα παρουσίασαν και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με πλεόνασμα 226 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 15 εκατ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, η επίπτωση της κρατικής υποστήριξης προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο δημοσιονομικό ισοζύγιο ήταν αρνητική κατά 667 εκατ. ευρώ, έναντι 1,164 δισ. ευρώ το 2024.

Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει ότι οι αναθεωρήσεις των δημοσιονομικών μεγεθών για την περίοδο 2022–2025 οφείλονται κυρίως σε επικαιροποιημένα στοιχεία, μεθοδολογικές αλλαγές και την ταξινόμηση συγκεκριμένων συναλλαγών.

Σε σύγκριση με την κοινοποίηση του Απριλίου 2026, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2025 βελτιώθηκε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος αναθεωρήθηκε χαμηλότερα κατά 0,7 μονάδες.

Αναθεωρήσεις καταγράφηκαν και για τα προηγούμενα έτη. Το δημοσιονομικό πλεόνασμα του 2024 αυξήθηκε στο 1,4% από 1,3% του ΑΕΠ, ενώ το χρέος αναθεωρήθηκε στο 153,5% από 154,2%. Για το 2023, το δημοσιονομικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 1,5% του ΑΕΠ, έναντι 1,4% προηγουμένως.