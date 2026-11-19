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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ στους συνταξιούχους, με την πληρωμή να προβλέπεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Το ποσό είναι αυξημένο σε σχέση με πέρυσι και πλέον χορηγείται σε όλους τους συνταξιούχους που πληρούν το προβλεπόμενο ηλικιακό κριτήριο, ανεξάρτητα από το ύψος της σύνταξης, του εισοδήματος ή της ακίνητης περιουσίας τους.

Ωστόσο, υπάρχει μία σημαντική λεπτομέρεια που μπορεί να αφήσει εκτός πληρωμής ακόμη και ανθρώπους που σήμερα έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για την ενίσχυση του Νοεμβρίου 2026 το όριο ηλικίας εξετάζεται με βάση την 31η Δεκεμβρίου 2025. Επομένως, ένας συνταξιούχος που έκλεισε τα 65 μέσα στο 2026 δεν εντάσσεται αυτομάτως στους δικαιούχους λόγω ηλικίας.

Η συγκεκριμένη προϋπόθεση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η αύξηση της ενίσχυσης και η κατάργηση των εισοδηματικών περιορισμών έχουν δημιουργήσει την εντύπωση ότι το ποσό θα δοθεί ανεξαιρέτως σε όλους τους συνταξιούχους.

Ποιοι δικαιούνται τα 400 ευρώ

Η οικονομική ενίσχυση διευρύνεται φέτος σημαντικά, καθώς καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ίσχυαν για τις συντάξεις γήρατος και θανάτου.

Στην κατηγορία των δικαιούχων περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι που είχαν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και έλαβαν κύρια σύνταξη γήρατος κατά τον Σεπτέμβριο 2026.

Αντίστοιχα, εντάσσονται και όσοι λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Για τους δικαιούχους που λαμβάνουν μόνο σύνταξη θανάτου προβλέπεται ειδικό ηλικιακό όριο 60 ετών, το οποίο επίσης εξετάζεται με βάση το τέλος του προηγούμενου έτους. Η ενίσχυση καταβάλλεται επίσης στους δικαιούχους κύριας σύνταξης αναπηρίας και στις προβλεπόμενες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία, χωρίς να εφαρμόζεται σε αυτούς το γενικό ηλικιακό όριο των συντάξεων γήρατος.

Δικαιούχοι είναι ακόμη οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν τις σχετικές παροχές του ΟΠΕΚΑ, καθώς και άλλες κατηγορίες που καθορίζονται από τη νομοθεσία.

Ποιοι μένουν εκτός πληρωμής

Η σημαντικότερη κατηγορία που χρειάζεται να προσέξει είναι οι συνταξιούχοι γήρατος οι οποίοι συμπλήρωσαν τα 65 μέσα στο 2026. Για παράδειγμα, κάποιος που γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1961 είναι σήμερα 65 ετών. Ωστόσο, στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ήταν ακόμη 64 ετών. Συνεπώς, δεν πληροί το ηλικιακό κριτήριο για την ενίσχυση του 2026, εκτός εάν υπάγεται σε κάποια άλλη ειδική κατηγορία δικαιούχων.

Αντίθετα, ένας συνταξιούχος που γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1960 είχε συμπληρώσει τα 65 έως το τέλος του 2025 και καλύπτει την ηλικιακή προϋπόθεση. Εκτός της πληρωμής ενδέχεται επίσης να βρεθούν πρόσωπα των οποίων η πρώτη κύρια σύνταξη γήρατος άρχισε να καταβάλλεται μετά τον Σεπτέμβριο 2026, εφόσον δεν εμπίπτουν σε άλλη προβλεπόμενη κατηγορία.

Καθοριστικό στοιχείο δεν είναι μόνο η ηλικία, αλλά και η σύνταξη που καταβλήθηκε κατά τον μήνα αναφοράς.

Χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Η μεγαλύτερη αλλαγή για το 2026 αφορά την επέκταση της ενίσχυσης και σε συνταξιούχους που μέχρι πέρυσι δεν μπορούσαν να λάβουν το βοήθημα λόγω εισοδήματος ή περιουσίας. Αυτό σημαίνει ότι ένας συνταξιούχος που καλύπτει το ηλικιακό και ασφαλιστικό κριτήριο δεν αποκλείεται επειδή λαμβάνει υψηλότερη σύνταξη, διαθέτει αποταμιεύσεις ή έχει ακίνητη περιουσία.

Η κατάργηση αυτών των περιορισμών αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης, η ετήσια οικονομική ενίσχυση αναμένεται να καταβληθεί σε περίπου 2,2 εκατομμύρια πολίτες, με συνολικό δημοσιονομικό κόστος 879 εκατ. ευρώ.

Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται συνταξιούχοι, δικαιούχοι αναπηρικών παροχών και ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Πότε θα γίνει η πληρωμή και αν χρειάζεται αίτηση

Η νομοθεσία προβλέπει ότι η ετήσια ενίσχυση καταβάλλεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους. Η καταβολή πραγματοποιείται μέσω των αρμόδιων ασφαλιστικών και προνοιακών φορέων, βάσει των στοιχείων των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή αίτηση από τους συνταξιούχους.

Το ποσό των 400 ευρώ είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Επίσης, δεν υπόκειται σε κρατήσεις και δεν μπορεί να καταβληθεί περισσότερες από μία φορές στο ίδιο πρόσωπο επειδή αυτό ανήκει σε διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων.

Τι αλλάζει σε σχέση με πέρυσι

Η ενίσχυση των 400 ευρώ αποτελεί ξεχωριστή παροχή από τις μηνιαίες συντάξεις και τις αυξήσεις που αναμένονται από τον Ιανουάριο 2027.

Για τον φετινό Νοέμβριο, οι βασικές αλλαγές είναι η αύξηση του ποσού στα 400 ευρώ και η επέκταση της ενίσχυσης στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών που καλύπτουν τη νομοθετική προϋπόθεση. Το κρίσιμο στοιχείο, επομένως, για όσους περιμένουν την πληρωμή είναι να ελέγξουν όχι μόνο την ηλικία τους σήμερα, αλλά και το πότε τη συμπλήρωσαν, καθώς και αν λάμβαναν την προβλεπόμενη σύνταξη τον Σεπτέμβριο.