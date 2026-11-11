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Σοβαρές δυσκολίες στην αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών αναγκών εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ελλάδα να παρουσιάζει τη δυσμενέστερη εικόνα μεταξύ των κρατών-μελών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat, το 29,2% του πληθυσμού της ΕΕ το 2025 δεν είχε τη δυνατότητα να καλύψει απρόβλεπτες οικονομικές δαπάνες, ποσοστό ελαφρώς μειωμένο σε σύγκριση με το 30% που είχε καταγραφεί το 2024.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην ΕΕ, καθώς το 50,5% του πληθυσμού δηλώνει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια έκτακτη οικονομική δαπάνη. Το ελληνικό ποσοστό υπερβαίνει κατά 21,3 ποσοστιαίες μονάδες τον μέσο όρο της ΕΕ, αποτυπώνοντας το ιδιαίτερα μεγάλο χάσμα στην οικονομική ανθεκτικότητα των νοικοκυριών.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Λετονία με 43,7%, ενώ τρίτη βρίσκεται η Βουλγαρία με 42,4%. Στον αντίποδα, η Ολλανδία εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόλις 15,3%. Ακολουθούν η Μάλτα και η Τσεχία, με ποσοστό 18,7% η καθεμία.

Η Eurostat επισημαίνει ότι η δυνατότητα αντιμετώπισης απρόβλεπτων γεγονότων συμβάλλει καθοριστικά στο αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και, κατ’ επέκταση, στην ποιότητα ζωής τους. Η οικονομική ασφάλεια δεν περιορίζεται μόνο στη δυνατότητα κάλυψης έκτακτων δαπανών, αλλά περιλαμβάνει και την ικανότητα των νοικοκυριών να ανταποκρίνονται στις τακτικές οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η απουσία επαρκών οικονομικών αποθεμάτων μπορεί να καταστήσει τα νοικοκυριά περισσότερο ευάλωτα σε απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως μια έκτακτη επισκευή ή μια ξαφνική οικονομική επιβάρυνση.

Πέρα από την οικονομική διάσταση, η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία εξετάζει και τη σωματική ασφάλεια, η οποία συνδέεται με την προστασία των πολιτών από την εγκληματικότητα και τη βία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2024, η Λιθουανία κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό ανθρωποκτονιών που καταγράφηκαν από την αστυνομία, με 2,63 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους.

Ωστόσο, η χώρα παρουσίασε και τη μεγαλύτερη βελτίωση στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, καθώς το σχετικό ποσοστό μειώθηκε περισσότερο από το μισό σε σύγκριση με το 2014. Ακολουθούν η Λετονία με 2,40 ανθρωποκτονίες ανά 100.000 κατοίκους και η Εσθονία με 1,82. Στον αντίποδα, το Λουξεμβούργο εμφάνισε το χαμηλότερο ποσοστό, με 0,30 ανθρωποκτονίες ανά 100.000 κατοίκους. Ακολουθούν η Ιταλία με 0,57 και η Τσεχία με 0,63.