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Η 60ή κλήρωση της φορολοταρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα από την ΑΑΔΕ και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με χιλιάδες φορολογούμενους να διεκδικούν χρηματικά έπαθλα.

Η κλήρωση αφορά όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα κατά τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Σεπτέμβριο. Τα ποσά των επάθλων κυμαίνονται από 1.000 έως και 50.000 ευρώ.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των δημόσιων κληρώσεων λαμβάνονται υπόψη όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. Στις συναλλαγές αυτές περιλαμβάνονται οι αγορές αγαθών, καθώς και η λήψη υπηρεσιών.

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