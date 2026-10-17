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Οι μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS δεν συνεπάγονται αυτομάτως φορολογική επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά. Αυτό που καθορίζει τη φορολογική αντιμετώπιση κάθε συναλλαγής είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο μεταφέρονται τα χρήματα και το εάν το ποσό αποτελεί εισόδημα, επιστροφή εξόδων, δωρεά ή γονική παροχή.

Με την ολοένα μεγαλύτερη χρήση των άμεσων ηλεκτρονικών πληρωμών στην καθημερινότητα, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η σωστή διάκριση μεταξύ των απλών μεταφορών χρημάτων και εκείνων που ενδέχεται να δημιουργούν φορολογικές υποχρεώσεις. Άλλωστε, δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο οι πληρωμές μεταξύ φίλων, οι οικονομικές ενισχύσεις από γονείς προς παιδιά και οι εισπράξεις από επαγγελματική δραστηριότητα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση δύο φίλων που πηγαίνουν σε μια ταβέρνα και ο ένας αναλαμβάνει να πληρώσει ολόκληρο τον λογαριασμό, ύψους 70 ευρώ. Εάν ο δεύτερος του μεταφέρει στη συνέχεια 35 ευρώ μέσω IRIS, προκειμένου να καλύψει το ποσό που του αναλογεί, η συναλλαγή αυτή αποτελεί επιστροφή χρημάτων για κοινά έξοδα.

Στην περίπτωση αυτή, τα 35 ευρώ δεν αποτελούν από μόνα τους φορολογητέο εισόδημα για τον παραλήπτη, καθώς δεν πρόκειται για αμοιβή ή οικονομικό όφελος, αλλά για διαμοιρασμό μιας δαπάνης που έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Για τέτοιου είδους συναλλαγές, είναι χρήσιμο να αναγράφεται στην αιτιολογία της μεταφοράς μια σαφής περιγραφή, όπως «διαμοιρασμός εξόδων», «συμμετοχή στον λογαριασμό» ή «επιστροφή χρημάτων για φαγητό».

Η περιγραφή θα πρέπει πάντοτε να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί ο σκοπός της συναλλαγής σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις. Η αναγραφή αιτιολογίας δεν εξασφαλίζει από μόνη της φορολογική απαλλαγή, αλλά μπορεί να συμβάλει στην αποσαφήνιση του λόγου της μεταφοράς.

Χαρτζιλίκι και οικονομική βοήθεια από γονείς: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οικογένειες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταφορές χρημάτων από γονείς προς τα παιδιά τους, οι οποίες πραγματοποιούνται συχνά για την κάλυψη καθημερινών αναγκών.

Πρόκειται για ποσά που μπορεί να προορίζονται για την πληρωμή ενοικίου, λογαριασμών, διατροφής, μετακινήσεων, σπουδών ή άλλων προσωπικών εξόδων.

Η αποστολή χρημάτων από έναν γονέα στο παιδί του δεν σημαίνει αυτομάτως ότι το ποσό αποτελεί φορολογητέο εισόδημα. Ωστόσο, η φορολογική αντιμετώπιση εξαρτάται από τον πραγματικό χαρακτήρα της οικονομικής ενίσχυσης και από τις σχετικές διατάξεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ertnews, όταν μια μεταφορά συνιστά χρηματική δωρεά ή γονική παροχή, πρέπει να εξετάζεται η εφαρμογή των αντίστοιχων φορολογικών κανόνων.

Ειδικότερα, για τις χρηματικές δωρεές και γονικές παροχές προς πρόσωπα της Α΄ κατηγορίας συγγένειας, στην οποία περιλαμβάνονται τα παιδιά, προβλέπεται αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία δήλωσης.

Το συγκεκριμένο όριο, επομένως, δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε μεταφορά χρημάτων μεταξύ γονέων και παιδιών απαλλάσσεται αυτομάτως από κάθε φορολογική υποχρέωση.

Καθοριστική σημασία έχουν η φύση της συναλλαγής, ο τρόπος πραγματοποίησής της και η τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών.

Συνεπώς, ο χαρακτηρισμός μιας μεταφοράς ως «χαρτζιλίκι» δεν αρκεί από μόνος του για να καθορίσει τη φορολογική της μεταχείριση, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού.

Πότε μια μεταφορά μέσω IRIS μπορεί να προκαλέσει φορολογικό έλεγχο

Ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους χρήστες του IRIS είναι εάν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ποσό πάνω από το οποίο μια μεταφορά χρημάτων θεωρείται ύποπτη ή φορολογητέα.

Δεν υφίσταται ένα ενιαίο φορολογικό όριο, όπως τα 1.000 ή τα 3.000 ευρώ, πέρα από το οποίο κάθε συναλλαγή μέσω IRIS χαρακτηρίζεται αυτομάτως ύποπτη ή υπόκειται σε φόρο.

Η αξιολόγηση μιας μεταφοράς βασίζεται σε περισσότερα κριτήρια και κυρίως στην πραγματική αιτία της συναλλαγής, τη συχνότητα με την οποία πραγματοποιούνται αντίστοιχες πληρωμές, τη σχέση μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη, καθώς και τη δυνατότητα τεκμηρίωσης της προέλευσης των χρημάτων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διάκριση ανάμεσα σε μια συνηθισμένη επιστροφή χρημάτων και σε μια συναλλαγή που θα μπορούσε να συνδέεται με αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας του παραλήπτη.

Για παράδειγμα, μια μεμονωμένη μεταφορά μεταξύ φίλων για την κάλυψη κοινών εξόδων έχει διαφορετικό χαρακτήρα από τις επαναλαμβανόμενες εισπράξεις που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ή την πώληση προϊόντων.

Εάν ένα πρόσωπο λαμβάνει συστηματικά χρήματα ως αντάλλαγμα για επαγγελματική δραστηριότητα, τα ποσά αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις που ισχύουν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν η πληρωμή γίνεται μέσω IRIS, τραπεζικής μεταφοράς ή άλλου μέσου.

Επομένως, το ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών δεν αλλάζει τη φορολογική φύση των χρημάτων. Εκείνο που έχει σημασία είναι εάν πρόκειται για πραγματική οικονομική συναλλαγή που δημιουργεί εισόδημα ή για μεταφορά που εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό.

Μεταφορές μεταξύ αδελφών: Γιατί δεν ισχύει το ίδιο αφορολόγητο

Μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις μεταφοράς σημαντικών χρηματικών ποσών μεταξύ αδελφών ή άλλων συγγενικών προσώπων.

Η ύπαρξη συγγενικής σχέσης δεν σημαίνει ότι κάθε χρηματική μεταφορά απαλλάσσεται αυτομάτως από τη φορολογία, καθώς οι δωρεές μεταξύ αδελφών υπάγονται σε διαφορετικό φορολογικό καθεστώς από τις γονικές παροχές προς παιδιά.

Εάν, για παράδειγμα, ένας αδελφός μεταφέρει χρήματα στον άλλο, θα πρέπει να είναι σαφές εάν πρόκειται για επιστροφή παλαιότερης οφειλής, συμμετοχή σε κοινή δαπάνη ή χρηματική δωρεά.

Η διάκριση αυτή είναι ουσιαστική, καθώς κάθε περίπτωση μπορεί να έχει διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση.

Μια επιστροφή χρημάτων που είχαν δοθεί προηγουμένως για συγκεκριμένο σκοπό δεν έχει απαραίτητα τον ίδιο χαρακτήρα με τη μεταβίβαση ενός ποσού χωρίς αντάλλαγμα.

Αντίστοιχα, όταν πρόκειται για πραγματική δωρεά, εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τη συγκεκριμένη κατηγορία συγγένειας και όχι αυτομάτως οι ευνοϊκότεροι κανόνες που ισχύουν για τις γονικές παροχές.

Για τον λόγο αυτό, η τεκμηρίωση της πραγματικής αιτίας της μεταφοράς αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κυρίως όταν πρόκειται για μεγαλύτερα ποσά ή για επαναλαμβανόμενες συναλλαγές.

Τι συμβαίνει όταν τα χρήματα περνούν μέσω τρίτου προσώπου

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η μεταφορά χρημάτων δεν πραγματοποιείται απευθείας μεταξύ των δύο ενδιαφερομένων, αλλά παρεμβάλλεται ένα τρίτο πρόσωπο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση όπου ένας αδελφός μεταφέρει χρήματα στη μητέρα του και εκείνη, στη συνέχεια, αποστέλλει το ίδιο ποσό στον άλλο αδελφό.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η παρεμβολή της μητέρας ως ενδιάμεσου προσώπου δεν μεταβάλλει αυτομάτως τη φορολογική φύση της αρχικής συναλλαγής.

Αντίθετα, πρέπει να μπορεί να εξηγηθεί τόσο η πραγματική αιτία της μεταφοράς όσο και η διαδρομή που ακολούθησαν τα χρήματα μέχρι να καταλήξουν στον τελικό παραλήπτη.

Το γεγονός ότι μια συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω προσώπου που ανήκει σε διαφορετική κατηγορία συγγένειας δεν αρκεί για να θεωρηθεί ότι εφαρμόζεται διαφορετικό ή ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς.

Η ουσία της συναλλαγής παραμένει το καθοριστικό στοιχείο για την αξιολόγησή της, ενώ η ύπαρξη ενδιάμεσου προσώπου μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετη ανάγκη τεκμηρίωσης.

Συνολικά, το IRIS αποτελεί απλώς το μέσο με το οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά χρημάτων και όχι αυτοτελή λόγο φορολόγησης. Η πραγματική προέλευση των ποσών, ο σκοπός της συναλλαγής και η δυνατότητα απόδειξής τους είναι εκείνα που καθορίζουν την ενδεχόμενη φορολογική αντιμετώπιση.

Για τους χρήστες, η σαφής και ακριβής αναγραφή της αιτιολογίας, σε συνδυασμό με τη διατήρηση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων όπου χρειάζεται, μπορεί να διευκολύνει την τεκμηρίωση των συναλλαγών και να περιορίσει τις πιθανότητες παρερμηνειών σε ενδεχόμενο έλεγχο.