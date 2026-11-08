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Δεσμευμένοι παραμένουν τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία προσώπων και επιχειρήσεων που ερευνώνται για συμμετοχή σε εκτεταμένη απάτη με τον ΦΠΑ, με εκτιμώμενη απώλεια φορολογικών εσόδων άνω των 40,7 εκατ. ευρώ. Τη συνέχιση των μέτρων προβλέπει νέο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης παραμένει ανοιχτή, σύμφωνα με το protothema.gr.

Το βούλευμα 4293/2026, που διαβιβάστηκε προς άμεση εκτέλεση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στις 4 Νοεμβρίου 2026, αφορά ένα σύνθετο πλέγμα εταιρειών και εμπορικών συναλλαγών. Στον πυρήνα της έρευνας βρίσκονται προϊόντα κινεζικής προέλευσης, τα οποία έφταναν στον Πειραιά και εμφανίζονταν στα παραστατικά να ακολουθούν διαδρομή μέσω Βουλγαρίας προς την Ιταλία και την Ισπανία.

Οι διασταυρώσεις, ωστόσο, ανέδειξαν σοβαρές αναντιστοιχίες: επιχειρήσεις που καταγράφονταν ως τελικοί αγοραστές αρνήθηκαν ότι είχαν παραγγείλει ή παραλάβει τα συγκεκριμένα εμπορεύματα. Τα ευρήματα αυτά ενίσχυσαν την εκτίμηση των ερευνητικών αρχών ότι πίσω από τις δηλωμένες αγοραπωλησίες λειτουργούσε μηχανισμός εικονικών συναλλαγών και παράνομων επιστροφών ΦΠΑ.

Η παράταση των δεσμεύσεων

Τα πρώτα μέτρα δέσμευσης είχαν επιβληθεί στις 8 Μαΐου 2025, με διάταξη της Ευρωπαϊκής Εντεταλμένης Εισαγγελέως. Καθώς η προκαταρκτική εξέταση συνεχίζεται και η διάρκεια ισχύος των προηγούμενων μέτρων πλησίαζε στο τέλος της, κρίθηκε αναγκαία η διατήρησή τους.

Η νέα δικαστική απόφαση καλύπτει, πέρα από καταθέσεις και ακίνητα, κινητές αξίες, επενδυτικά προϊόντα και περιουσιακά στοιχεία μέσα σε τραπεζικές θυρίδες. Η συνέχιση των δεσμεύσεων συνδέεται με την εκκρεμή έρευνα για τον ρόλο των εμπλεκομένων και το εύρος των συναλλαγών.

Οι δύο διαδρομές του ΦΠΑ

Ο φερόμενος μηχανισμός στηριζόταν στη συνεργασία ελληνικών και βουλγαρικών εταιρειών. Οι ελληνικές επιχειρήσεις εισήγαν εμπορεύματα από την Κίνα, ενώ οι βουλγαρικές εμφανίζονταν ως ενδιάμεσοι αγοραστές, πριν από την υποτιθέμενη μεταπώληση των προϊόντων σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Για τις εισαγωγές φέρεται να αξιοποιούνταν δύο τελωνειακές διαδικασίες, τα «καθεστώτα 40 και 42», με διαφορετικό τρόπο φορολογικής μεταχείρισης.

Στο καθεστώς 40, ο ΦΠΑ καταβαλλόταν κατά την εισαγωγή στην Ελλάδα. Ακολούθως, οι επιχειρήσεις φέρονται να παρουσίαζαν εικονικές πωλήσεις προς κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεκδικώντας και λαμβάνοντας επιστροφές του φόρου χωρίς να τις δικαιούνται.

Στο καθεστώς 42, η εισαγωγή γινόταν χωρίς πληρωμή ΦΠΑ στο ελληνικό τελωνείο, καθώς δηλωνόταν ότι τα προϊόντα θα κατευθύνονταν σε άλλο κράτος-μέλος, όπου θα φορολογούνταν. Η έρευνα, όμως, εντόπισε ενδείξεις ότι πολλές από τις συναλλαγές δεν εξελίσσονταν όπως αποτυπώνονταν στα έγγραφα.

Καθοριστικές ήταν οι απαντήσεις από επιχειρήσεις στην Ιταλία και στην Ισπανία. Παρότι εμφανίζονταν ως παραλήπτες, δήλωσαν στις αρμόδιες υπηρεσίες ότι δεν γνώριζαν τις επίμαχες παραγγελίες και δεν είχαν παραλάβει τα προϊόντα. Έτσι ενισχύθηκαν οι υπόνοιες ότι τα εμπορεύματα κατέληγαν στη μαύρη αγορά, χωρίς την απόδοση των αναλογούντων φόρων.

Στην Ισπανία βρίσκεται παράλληλα σε εξέλιξη έρευνα με την κωδική ονομασία «FETA», για οργανωμένο δίκτυο απάτης ΦΠΑ μέσω ενδοκοινοτικών εμπορικών συναλλαγών.

Τα ποσά και οι ενδείξεις υποτιμολόγησης

Στη δικογραφία καταγράφονται επιστροφές ΦΠΑ ύψους 8.703.622 ευρώ, τις οποίες οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις φέρονται να εξασφάλισαν εμφανίζοντας εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα ως εμπορεύματα που μεταπωλήθηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Για τις εισαγωγές μέσω του καθεστώτος 42, το ποσό ΦΠΑ που φέρεται να μην αποδόθηκε υπολογίζεται σε τουλάχιστον 40.006.214,04 ευρώ. Στο δικαστικό έγγραφο η συνολική απώλεια εσόδων από ΦΠΑ προσδιορίζεται σε ποσό μεγαλύτερο των 40.709.836 ευρώ.

Το τελικό ύψος της ζημίας παραμένει υπό διερεύνηση. Παράλληλα με τις συναλλαγές ΦΠΑ, εξετάζονται ενδείξεις ότι η δηλωμένη αξία ορισμένων εισαγωγών ήταν σημαντικά χαμηλότερη από την πραγματική.

Η υποτιμολόγηση των εμπορευμάτων φέρεται να περιόριζε τους καταβαλλόμενους δασμούς. Σε άλλες περιπτώσεις ερευνάται η καταχώριση προϊόντων σε λανθασμένες κατηγορίες, με στόχο χαμηλότερες επιβαρύνσεις.

Οι διαχειριστές με τα ελάχιστα εισοδήματα

Ξεχωριστό σκέλος της έρευνας αφορά τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες, εταίροι ή διαχειριστές των εταιρειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συμμετοχή τους σε δεκάδες επιχειρήσεις δεν συμβάδιζε με τα πολύ χαμηλά ή μηδενικά εισοδήματα που δήλωναν.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση προσώπου με ατομική επιχείρηση εκμετάλλευσης ταξί, το οποίο εμφανιζόταν παράλληλα να έχει εταιρικούς ή διαχειριστικούς ρόλους σε πολυάριθμες επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης και υπηρεσιών. Οι εταιρείες με τις οποίες συνδεόταν δραστηριοποιούνταν στη Μύκονο, στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές.

Οι έρευνες στην Αττική και η ευρωπαϊκή συνεργασία

Η διερεύνηση εκτείνεται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, με τουλάχιστον 15 αιτήματα διασυνοριακής έρευνας. Μεταξύ των κρατών προς τα οποία έχουν απευθυνθεί οι αρμόδιες αρχές περιλαμβάνονται η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Σλοβακία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Γερμανία.

Στις 25 Ιουνίου 2025, ύστερα από παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση σε 20 στόχους στην Αττική. Ελέγχθηκαν εταιρικές εγκαταστάσεις, καθώς και το 3ο Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά, στο Νέο Ικόνιο.

Οι έρευνες αποσκοπούσαν στη συγκέντρωση παραστατικών, εγγράφων και ηλεκτρονικών αρχείων, ώστε να εξακριβωθεί η πραγματική πορεία των προϊόντων και να διερευνηθούν ενδεχόμενες παράνομες συνεννοήσεις με τελωνειακούς υπαλλήλους.

Τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν εξακολουθούν να εξετάζονται. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει την έρευνα, προκειμένου να προσδιοριστούν οι επιμέρους ρόλοι και να χαρτογραφηθεί το σύνολο των ερευνώμενων παράνομων συναλλαγών.