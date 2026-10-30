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Αύξηση 6,1% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Αύγουστο του 2026, καθώς ο τζίρος μειώθηκε μόνο σε δύο από τις επιμέρους κατηγορίες των καταστημάτων.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν σε: Έπιπλα- Ηλεκτρικά είδη-Οικιακό εξοπλισμό (9,9%), Φαρμακευτικά- Καλλυντικά (8,4%), Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (7,3%), Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (4,3%), Τρόφιμα- Ποτά- Καπνό (3,1%) και Βιβλία- Χαρτικά- Λοιπά είδη (0,9%). Στον αντίποδα, μειώθηκαν σε: Πολυκαταστήματα (1,3%) και Ένδυση- Υπόδηση (0,1%).

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση 6,1% τον Αύγουστο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2026 σημείωσε αύξηση 2,5%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,9% τον Αύγουστο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2026.

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε αύξηση 8,2% τον Αύγουστο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2026 σημείωσε αύξηση 2,3%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,4% τον Αύγουστο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2026.