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Στους 1.109 ανέρχονται πλέον οι κωδικοί προϊόντων που έχουν ενταχθεί στη δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, η οποία ολοκληρώνεται στο τέλος του 2026, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης για το μέτωπο της ακρίβειας.

Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, υπογράμμισε ότι οι μειώσεις κυμαίνονται από 5% έως 34%, με τη μέση μείωση της βασικής τιμής ραφιού να διαμορφώνεται στο 7,1%.

Περισσότεροι από 600 κωδικοί αφορούν σε επώνυμα προϊόντα, ενώ στην πρωτοβουλία συμμετέχουν επίσης προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και δεκάδες κωδικοί νωπού κρέατος.

Στη λίστα περιλαμβάνονται βασικά είδη καθημερινής κατανάλωσης, όπως γαλακτοκομικά, αλλαντικά, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, βρεφικά προϊόντα, αναψυκτικά και νωπό κρέας.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τα προϊόντα και τις τιμές μέσω της πλατφόρμας posokanei.gov.gr, ενώ στα σούπερ μάρκετ υπάρχει ειδική σήμανση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η λίστα παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να διευρυνθεί, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή συνεχίζει τις επαφές με προμηθευτές και αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Παράλληλα, επικαλέστηκε τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία ο πληθωρισμός στην Ελλάδα στην κατηγορία τροφίμων, αλκοόλ και καπνού διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στο 1,4%, έναντι 1,6% στην Ευρωζώνη.