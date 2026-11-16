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Συνέχιση της υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας έναντι της Ευρωζώνης, με κινητήρια δύναμη τις επενδύσεις, περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων προβλέπει η Morgan Stanley για την Ελλάδα στην τελευταία της έκθεση. Ωστόσο, ο αμερικανικός οίκος αναγνωρίζει ότι οι εκλογές του 2027 δημιουργούν πολιτική αβεβαιότητα, καθώς η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σημαντικό προβάδισμα, χωρίς όμως να συγκεντρώνει, με βάση τις σημερινές δημοσκοπήσεις, ποσοστό αυτοδυναμίας.

Στην έκθεσή της η Morgan Stanley προβλέπει ανάπτυξη 1,8% φέτος, 2% το 2027 και 1,8% το 2028. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της τριετίας διαμορφώνεται στο 1,9%, έναντι 1,1%, 1,2% και 1,1% αντίστοιχα για την Ευρωζώνη.

Ο οίκος εκτιμά ότι η χώρα έχει ακόμη περιθώρια να διατηρήσει την αναπτυξιακή της υπεροχή, παρά τις πιέσεις από τον πληθωρισμό και την επιβράδυνση της κατανάλωσης.

Επενδύσεις με αύξηση 90% από το 2019

Οι επενδύσεις παραμένουν ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 90% από το τέλος του 2019, αντανακλώντας τη διαδικασία αναπλήρωσης του επενδυτικού κενού της προηγούμενης δεκαετίας.

Ο οίκος προβλέπει αύξηση των επενδύσεων κατά 6,6% το 2026 και 6,5% το 2027, πριν επιβραδυνθούν στο 4,9% το 2028. Παρότι το Ταμείο Ανάκαμψης πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους δεν σταματά. Τα προγράμματα συνοχής και τα υπόλοιπα διαθέσιμα κονδύλια αναμένεται να συνεχίσουν να στηρίζουν την επενδυτική δραστηριότητα έως το 2028.

Η εγχώρια ζήτηση θα αποτελέσει ουσιαστικά τη μοναδική πηγή ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, καθώς η συμβολή των καθαρών εξαγωγών προβλέπεται αρνητική.

Πληθωρισμός 4,4% και μείωση της ανεργίας

Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,1% το 2026, από 1,9% το 2025, εξαιτίας των υψηλότερων τιμών. Στη συνέχεια προβλέπεται ανάκαμψη στο 1,5% το 2027 και ανάπτυξη 1,4% το 2028.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού, η ενίσχυση των αποδοχών ανά εργαζόμενο και οι συνθήκες στενότητας στην αγορά εργασίας αναμένεται να στηρίξουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται στο 4,4% φέτος, πριν περιοριστεί στο 3,5% το 2027 και στο 2,4% το 2028. Παράλληλα, η ανεργία αναμένεται να υποχωρήσει από 8,9% το 2025 σε 8,3% το 2026, 7,7% το 2027 και 7,3% το 2028.

Στο εξωτερικό εμπόριο, οι εξαγωγές εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 3% φέτος, 5,5% το 2027 και 5,7% το 2028, ενώ οι εισαγωγές κατά 4,1%, 4,8% και 5,3% αντίστοιχα.

Δημόσιο χρέος κοντά στο 120% το 2028

Ιδιαίτερα θετική είναι η αξιολόγηση για τα δημόσια οικονομικά. Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι το χρέος έχει μειωθεί από το υψηλό του 209% του ΑΕΠ κατά την πανδημία στο 145,4% το 2025.

Προβλέπει περαιτέρω υποχώρηση στο 135,1% το 2026, στο 126,6% το 2027 και στο 121,4% το 2028.

Παράλληλα, μετά το πρωτογενές πλεόνασμα 5,2% του ΑΕΠ το 2025, το υψηλότερο από τη δεκαετία του 1990, εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί στο 4,2% φέτος, 4% το 2027 και 3,7% το 2028.

Το συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα προβλέπεται στο 0,8%, 0,7% και 0,6% του ΑΕΠ αντίστοιχα. Αντίθετα, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών εκτιμάται στο 6,6% του ΑΕΠ φέτος, πριν περιοριστεί στο 6,1% και στο 5,5% τα επόμενα δύο χρόνια.

Εκλογές 2027 και σενάρια κυβέρνησης συνεργασίας

Στο πολιτικό σκέλος, η Morgan Stanley εκτιμά ότι οι εκλογές πιθανότατα θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, πριν από την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Ελλάδα τον Ιούλιο.

Η Νέα Δημοκρατία προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό περίπου 30%, χαμηλότερο από το περίπου 40% των εκλογών του 2023 και από το εκτιμώμενο όριο του 38% που απαιτείται για αυτοδυναμία υπό τις σημερινές συνθήκες.

Με αυτά τα δεδομένα, ο οίκος θεωρεί πιθανότερο τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι το περίπου 10% των αναποφάσιστων μπορεί να μεταβάλει τις ισορροπίες, ενώ δεν αποκλείει η Νέα Δημοκρατία να επιλέξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, επιδιώκοντας καλύτερο αποτέλεσμα.