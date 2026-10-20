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Αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι αγρότες προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης φέρνει η ενεργοποίηση της νέας ψηφιακής εφαρμογής myDiesel, καθώς από την 1η Νοεμβρίου 2026 η φορολογική ελάφρυνση θα εφαρμόζεται απευθείας κατά την αγορά του καυσίμου, χωρίς να απαιτείται από τους δικαιούχους να περιμένουν τη μεταγενέστερη επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Το νέο σύστημα προβλέπει την προμήθεια πετρελαίου diesel με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τον αναλογούντα ΦΠΑ επί του ΕΦΚ, απευθείας στην αντλία, απλοποιώντας τη διαδικασία για τους παραγωγούς και αλλάζοντας παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο αποζημιώνονται τα πρατήρια καυσίμων.

Η εφαρμογή του νέου μηχανισμού καθορίζεται με την Κοινή Απόφαση Α.1224/2026, που υπογράφηκε από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η βασική αλλαγή αφορά τη μετάβαση από το υφιστάμενο καθεστώς, στο οποίο ο ΕΦΚ επιστρεφόταν εκ των υστέρων, σε μια διαδικασία κατά την οποία η απαλλαγή χορηγείται κατά τη στιγμή της αγοράς του αγροτικού πετρελαίου.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δικαιούχοι δεν θα χρειάζεται να καταβάλλουν αρχικά το ποσό του φόρου που καλύπτεται από την απαλλαγή και να αναμένουν στη συνέχεια την επιστροφή του.

Υποχρεωτική εγγραφή των πρατηρίων από τις 22 Οκτωβρίου

Για να μπορούν να διαθέτουν πετρέλαιο κίνησης στους δικαιούχους αγρότες με το νέο καθεστώς από την 1η Νοεμβρίου, τα πρατήρια υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης θα πρέπει προηγουμένως να εγγραφούν στην εφαρμογή myDiesel.

Η σχετική ψηφιακή υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 μέσω της πύλης myAADE, στη διεύθυνση myaade.gov.gr.

Παράλληλα, προβλέπεται η διάθεση της εφαρμογής και σε κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ μέσα στις επόμενες ημέρες, διευκολύνοντας τη χρήση της από τους επαγγελματίες του κλάδου.

Βασική προϋπόθεση για την πρόσβαση στο νέο σύστημα είναι η επικαιροποίηση των στοιχείων των πρατηρίων στο Μητρώο Πρατηρίων Δημόσιας Χρήσης της ΑΑΔΕ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει ήδη προχωρήσει σε σχετική ενημέρωση των επιχειρήσεων που εμφανίζουν εκκρεμότητες.

Ειδικότερα, την προηγούμενη εβδομάδα απεστάλη ενημερωτικό μήνυμα σε περίπου 450 πρατήρια καυσίμων στα οποία είχαν εντοπιστεί ελλείψεις στα καταχωρισμένα στοιχεία τους.

Σχεδόν τα μισά από αυτά έχουν ήδη πραγματοποιήσει τις απαραίτητες διορθώσεις, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τη νέα εφαρμογή όταν τεθεί σε λειτουργία.

Αυτόματη επιστροφή του φόρου στους πρατηριούχους

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και για τη διαδικασία επιστροφής των ποσών στα πρατήρια που θα πραγματοποιούν πωλήσεις αγροτικού πετρελαίου με απαλλαγή.

Ο μηχανισμός θα λειτουργεί αυτοματοποιημένα, με την επιστροφή του ΕΦΚ να πραγματοποιείται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Η επαλήθευση των συναλλαγών θα γίνεται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα μέσω των myDATA ή eSend, με βάση τα παραστατικά πώλησης που έχουν εκδοθεί.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν θα απαιτείται πρόσθετη ενέργεια από τον πρατηριούχο, καθώς η διασταύρωση των στοιχείων και η επιστροφή των ποσών θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά.

Η αυτοματοποίηση αποσκοπεί στον περιορισμό των διοικητικών διαδικασιών και στην ταχύτερη εκκαθάριση των ποσών που αντιστοιχούν στις πωλήσεις αγροτικού πετρελαίου.

Επιστροφή ΦΠΑ και προστασία των ποσών από κατασχέσεις

Παράλληλα με την ενεργοποίηση του myDiesel, προωθείται και πρόσθετη νομοθετική ρύθμιση για τον τρόπο επιστροφής των ποσών στους πρατηριούχους.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση της ΑΑΔΕ, έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση διάταξη, την οποία πρόκειται να καταθέσει προς ψήφιση.

Η ρύθμιση προβλέπει ότι στους πρατηριούχους θα επιστρέφεται όχι μόνο ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης αλλά και ο ΦΠΑ που αναλογεί στο ποσό του συγκεκριμένου φόρου.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι τα ποσά της επιστροφής, τόσο για τον ΕΦΚ όσο και για τον αναλογούντα ΦΠΑ, θα είναι ακατάσχετα και ασυμψήφιστα.

Πρόκειται για ρύθμιση που αφορά άμεσα τη λειτουργία των πρατηρίων, καθώς αποσκοπεί στην προστασία των επιστρεφόμενων ποσών από κατασχέσεις ή συμψηφισμούς με άλλες οφειλές.

Παρουσίαση του myDiesel και σύνδεση με τα συστήματα των πρατηρίων

Οι δυνατότητες και οι λειτουργίες της εφαρμογής, τόσο στη διαδικτυακή της έκδοση όσο και στην έκδοση για κινητές συσκευές, θα παρουσιαστούν δημόσια την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026.

Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων έχει ήδη διατεθεί ειδικό δοκιμαστικό περιβάλλον διαλειτουργικότητας (API), προκειμένου οι εταιρείες λογισμικού να μπορούν να ενσωματώσουν τις λειτουργίες του myDiesel στα εμπορικά προγράμματα ERP των πρατηρίων καυσίμων.

Το σχετικό περιβάλλον είναι προσβάσιμο από την ψηφιακή πύλη myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή:

Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → myDiesel

Η μετάβαση στο νέο σύστημα σηματοδοτεί ουσιαστική αλλαγή στη διαχείριση της φορολογικής απαλλαγής του αγροτικού πετρελαίου, καθώς μεταφέρει το όφελος απευθείας στην αγορά του καυσίμου, ενώ παράλληλα θεσπίζει αυτοματοποιημένη διαδικασία επιστροφής των αντίστοιχων ποσών στους πρατηριούχους.