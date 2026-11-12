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Απώλειες χρηματιστηριακής αξίας που αγγίζουν τα 600 δισ. δολάρια μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, βουτιά άνω του 8% στη μετοχή και αυξανόμενη αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα στη διοίκηση της Nvidia συνθέτουν την εικόνα της κρίσης που αντιμετωπίζει ο αμερικανικός κολοσσός των ημιαγωγών. Οι αποκαλύψεις για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ, εκ των οποίων η μία με γυναίκα ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, έχουν προκαλέσει αναταραχή στη Wall Street. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει την απομάκρυνσή του, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η εταιρεία αναζητεί ήδη πιθανούς διαδόχους.

Η μετοχή της Nvidia βρέθηκε στο επίκεντρο ισχυρών ρευστοποιήσεων στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Τετάρτης (11/11), καταγράφοντας πτώση μεγαλύτερη του 8%, κοντά στα 160 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 και πλέον μηνών.

Η νέα υποχώρηση ήρθε μετά το κλείσιμο της κανονικής συνεδρίασης, κατά την οποία ο τίτλος είχε ενισχυθεί κατά περίπου 2,9%, καθώς οι επενδυτές είχαν επιχειρήσει να αξιοποιήσουν την προηγούμενη διόρθωση.

Ωστόσο, οι πληροφορίες ότι το διοικητικό συμβούλιο προετοιμάζεται να εξετάσει την απομάκρυνση του Χουάνγκ ανέτρεψαν το κλίμα, επαναφέροντας στο προσκήνιο τον κίνδυνο μιας αιφνίδιας αλλαγής ηγεσίας.

Σύμφωνα με το Sky News, η συνολική απώλεια χρηματιστηριακής αξίας της Nvidia μέσα σε τρεις ημέρες υπολογίζεται σε περίπου 600 δισ. δολάρια (451 δισ. λίρες), αντανακλώντας την ανησυχία των επενδυτών για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κρίση στη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου των επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.

Το Reuters επιβεβαιώνει τη σημαντική πτώση της μετοχής και τις πληροφορίες περί πιθανής απομάκρυνσης του Χουάνγκ, σημειώνοντας ότι η αβεβαιότητα αφορά πλέον και την επιχειρηματική συνέχεια της Nvidia.

Ο κίνδυνος διαδοχής και η εξάρτηση από τον Χουάνγκ

Πέρα από το σκάνδαλο που έχει προκαλέσει την κρίση, το σημαντικότερο ζήτημα για τη Wall Street είναι ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον άνθρωπο που βρίσκεται στο τιμόνι της Nvidia από την ίδρυσή της.

Ο 63χρονος επιχειρηματίας θεωρείται βασικός αρχιτέκτονας της μεταμόρφωσης της εταιρείας από κατασκευαστή καρτών γραφικών σε κυρίαρχο προμηθευτή των επεξεργαστών που τροφοδοτούν την παγκόσμια ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η προσωπική εμπλοκή του Χουάνγκ στις στρατηγικές συνεργασίες, στις τεχνολογικές αποφάσεις και στις επενδύσεις της Nvidia έχει δημιουργήσει μια εξαιρετικά ισχυρή σύνδεση μεταξύ της επιχειρηματικής πορείας του ομίλου και της ηγεσίας του.

Η Nvidia δεν διαθέτει δημοσιοποιημένο σχέδιο διαδοχής, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανό κενό διοίκησης εάν ο Χουάνγκ υποχρεωθεί να αποχωρήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η εταιρεία συνεργάζεται με εξωτερικό σύμβουλο για τη διερεύνηση πιθανών αντικαταστατών του.

Μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται ως πιθανές επιλογές για την προσωρινή ανάληψη της ηγεσίας βρίσκεται η Κολέτ Κρες, οικονομική διευθύντρια της Nvidia για περισσότερο από μία δεκαετία.

Η Αρμίνα Ρόζενμπεργκ, συνιδρύτρια του αυστραλιανού hedge fund Minotaur Capital, εκτιμά ότι η Κρες αποτελεί μια φυσική επιλογή για την προσωρινή θέση της διευθύνουσας συμβούλου, καθώς διαθέτει σημαντική εμπειρία και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της αγοράς.

Όπως επισήμανε, το δυσκολότερο ζήτημα δεν αφορά την καθημερινή οικονομική διαχείριση, αλλά τη μακροπρόθεσμη τεχνολογική στρατηγική της εταιρείας.

Αντίστοιχα, ο Μπρους Ζάρο, διευθυντής της Granite Wealth Management, σημείωσε ότι ο Χουάνγκ ήταν εκείνος που οδήγησε τη Nvidia στην εντυπωσιακή άνοδό της, θέτοντας το ερώτημα εάν υπάρχει στέλεχος που θα μπορούσε να αναλάβει αποτελεσματικά σε περίπτωση παραίτησης ή απομάκρυνσής του.

Οι δύο σχέσεις που πυροδότησαν την κρίση

Η κρίση ξεκίνησε μετά τις πληροφορίες ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της Megaspeed International, εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα των κέντρων δεδομένων.

Η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για πιθανές διασυνδέσεις με την κινεζική κατασκοπεία και με υποθέσεις μεταφοράς προηγμένων αμερικανικών επεξεργαστών στην Κίνα.

Ο επικεφαλής της Nvidia παραδέχθηκε ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του και τους εργαζομένους της εταιρείας.

Ακολούθησε νέο δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο Χουάνγκ φέρεται να είχε επίσης σχέση με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο της Nvidia στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η οποία αναφέρεται απευθείας στον ίδιο.

Οι πληροφορίες αυτές δημιούργησαν πρόσθετα ερωτήματα για την εταιρική διακυβέρνηση και την τήρηση του εσωτερικού κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος προβλέπει την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων που μπορεί να προκύψουν από προσωπικές σχέσεις.

Το διοικητικό συμβούλιο έχει ήδη αναθέσει ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν ο Χουάνγκ αποτέλεσε στόχο ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, διευκρινίζοντας ότι δεν διαθέτει στοιχεία που να αποδεικνύουν παραβίαση εταιρικών μυστικών ή απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Η Wall Street επανεξετάζει τους κινδύνους της Nvidia

Οι εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά αξιολογεί ήδη τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η Baird υποβάθμισε τη σύστασή της για τη μετοχή της Nvidia σε «neutral», επικαλούμενη μεταξύ άλλων την περιορισμένη ορατότητα για τις δαπάνες των κέντρων δεδομένων το 2027, το ενδεχόμενο επιβράδυνσης της ζήτησης και την αβεβαιότητα γύρω από την παραμονή του Χουάνγκ στην εταιρεία.

Παράλληλα, η Morgan Stanley αφαίρεσε τη Nvidia από τη λίστα των κορυφαίων επενδυτικών επιλογών της.

Οι κινήσεις αυτές δείχνουν ότι η ανησυχία των επενδυτών δεν περιορίζεται στην προσωπική υπόθεση του διευθύνοντος συμβούλου, αλλά συνδέεται με ευρύτερα ερωτήματα για τις προοπτικές ανάπτυξης, τις αποτιμήσεις και τη διοικητική σταθερότητα του ομίλου.

Οι επιπτώσεις στον τεχνολογικό κλάδο και στις ασιατικές αγορές

Η αναταραχή στη Nvidia επηρέασε και το κλίμα στον τεχνολογικό κλάδο, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 να υποχωρούν περίπου 1% και τη μετοχή της Nvidia να εξακολουθεί να καταγράφει απώλειες σχεδόν 8% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές.

Στην Ασία, πάντως, η αντίδραση ήταν συγκρατημένη. Ο νοτιοκορεατικός Kospi ενισχυόταν έως 0,3% στο άνοιγμα, ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωνε άνοδο 0,2%, ενώ ο ευρύτερος MSCI Asia Pacific κατέγραφε επίσης κέρδη περίπου 0,2%.

Η σημασία της κρίσης ξεπερνά τα όρια των χρηματιστηριακών αγορών, καθώς ο Χουάνγκ έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις συνεργασίες της Nvidia με μεγάλες βιομηχανίες και τεχνολογικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο.

Στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, έχει αναπτύξει προσωπικές σχέσεις με σημαντικούς κατασκευαστές βιομηχανικών ρομπότ, όπως οι Fanuc, Kawasaki Heavy Industries και Yaskawa Electric, προωθώντας την ενσωμάτωση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανική παραγωγή.

Αντίστοιχα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η Nvidia έχει υποστηρίξει την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής προηγμένων ημιαγωγών, συμβάλλοντας στην προώθηση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, όπως οι δεσμεύσεις της TSMC για επενδύσεις ύψους 265 δισ. δολαρίων.

Για τους επενδυτές, η κρίση δεν αφορά πλέον μόνο το ενδεχόμενο αποχώρησης ενός ισχυρού διευθύνοντος συμβούλου, αλλά τη δυνατότητα της Nvidia να διατηρήσει τη στρατηγική της συνέχεια σε μια περίοδο καθοριστική για την παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης.