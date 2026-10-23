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Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, εντάχθηκε στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων οικισμού Ακρινής», προϋπολογισμού 2,3 εκατ. ευρώ.

Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων δημοτικών κτιρίων της Δ.Κ. Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, τα οποία περιλαμβάνουν ένα σχολικό συγκρότημα τριών κτιρίων (νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) και ενός κτιρίου πολλαπλών χρήσεων.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μια από τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο του συνολικότερου σχεδιασμού με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση και την προώθηση του μετασχηματισμού της Ακρινής σε Πρότυπο Πράσινο Οικισμό.