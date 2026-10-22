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Τέσσερα νέα έργα, συνολικής δημόσιας δαπάνης 7.710.135,39 ευρώ, για την προώθηση της αγροτεχνολογίας- αγροδιατροφής, της ψηφιακής υδροπονίας, της καινοτομίας και του πολιτισμού, μέσα από τη δημιουργία και τη λειτουργία καινοτόμων Ζωντανών Εργαστηρίων (Living Labs), εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021–2027» με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η περαιτέρω αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχών της Πελοποννήσου που επλήγησαν από την ενεργειακή μετάβαση, η σύνδεση παραγωγών και επιχειρήσεων με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και η δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης.

Ειδικότερα, τα τέσσερα έργα που χρηματοδοτούνται είναι:

1. Εργαστήριο Αγροτεχνολογίας- Βιομηχανικής Επεξεργασίας Πρωτογενούς Παραγωγής (AgroTech Living Lab) – 1.842.531,62 ευρώ

Δημιουργείται ένα σύγχρονο εργαστήριο αγροτεχνολογίας, με αντικείμενο την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Το εργαστήριο θα λειτουργεί ως μέσο συνδημιουργίας και συντονισμού μεταξύ ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσα από εφαρμογές της Βιομηχανίας 4.0, την έρευνα, τις πιλοτικές δοκιμές και τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Στόχος είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής επιχειρηματικότητας και η δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. H στρατηγική χωροθέτηση του εργαστηρίου στην περιοχή της Μεγαλόπολης είναι καθοριστική, καθώς επιτρέπει την πλήρη συμπληρωματική λειτουργία του με τα υπόλοιπα εξειδικευμένα εργαστήρια του Κόμβου Βιοοικονομίας.

2. Πρότυπο Εργαστήριο Φυσικών Προϊόντων (MegaNatPro) – 1.979.440 ευρώ

Δημιουργείται πρότυπο εργαστήριο φυσικών προϊόντων στη Μεγαλόπολη, με στόχο την αξιοποίηση της φυτικής βιοποικιλότητας της ευρύτερης περιοχής, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη σύνδεση της τοπικής παραγωγής με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, τη φαρμακοβιομηχανία, τη βιομηχανία τροφίμων και καλλυντικών, ανοίγοντας νέες προοπτικές επιχειρηματικής αξιοποίησης της τοπικής παραγωγής και τη δημιουργία νέων επαγγελματικών ευκαιριών.

3. Πρότυπο Εργαστήριο Ψηφιακής Υδροπονίας (Smart Agro Lab) – 1.980.797,10 ευρώ

Δημιουργείται ένα πρότυπο εργαστήριο ψηφιακής υδροπονίας, με κατασκευή θερμοκηπιακής μονάδας 1.000 τ.μ. σε ιδιόκτητη έκταση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Προβλέπεται η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, αισθητήρων και αυτοματισμών, προκειμένου να αναπτύσσονται και να δοκιμάζονται σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές για την εξοικονόμηση νερού, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την προσαρμογή της γεωργίας στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις. Στόχος επίσης, είναι η συνεχής υποστήριξη και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και επιθυμούν να στραφούν σε νέες υπηρεσίες και προϊόντα.

4. Εργαστήρια Αγροτεχνολογικής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Πολιτισμού (AgroDigi Lab & Maria Kallas – CCI Lab) – 1.907.366,67 ευρώ

Στον Δήμο Οιχαλίας χρηματοδοτείται η δημιουργία δύο εργαστηρίων που συνδυάζουν την τεχνολογική καινοτομία με τον πολιτισμό. Το AgroDigi Lab θα υποστηρίζει την ψηφιακή γεωργία και τις σύγχρονες θερμοκηπιακές καλλιέργειες, αλλά και τη μεταφορά τεχνολογίας σε παραγωγικές δραστηριότητες. Ενώ το Maria Kallas – CCI Lab θα προωθεί την επιχειρηματικότητα στους δημιουργικούς και πολιτιστικούς κλάδους. Στο έργο περιλαμβάνεται και η αποπεράτωση της πατρογονικής οικίας της Μαρίας Κάλλας, με στόχο την αξιοποίησή της ως χώρου ειδικών εκδηλώσεων δημιουργίας, συνεργασίας και καινοτομίας.

Με τις συγκεκριμένες εντάξεις ενισχύεται η δημιουργία ενός συνεργατικού δικτύου καινοτομίας, συνδεδεμένου με τον Κόμβο Βιοοικονομίας Μεγαλόπολης, το οποίο θα προσφέρει σε υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις πρόσβαση σε σύγχρονες υποδομές, επιστημονική γνώση, τεχνολογικές εφαρμογές και δυνατότητες ανάπτυξης νέων προϊόντων. Παράλληλα, δημιουργούνται προϋποθέσεις για την προσέλκυση νέων επιστημόνων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας στη σταδιακή διαμόρφωση μιας πιο διαφοροποιημένης, ανταγωνιστικής και βιώσιμης οικονομίας.