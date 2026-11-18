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Το κόστος για 1.000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης διαμορφώνεται σήμερα περίπου στα 1.446 ευρώ, με βάση τη μέση πανελλαδική τιμή, ενώ για μία παραγγελία 500 λίτρων ο λογαριασμός φτάνει τα 723 ευρώ. Η παράταση της ελάφρυνσης των 40 λεπτών ανά λίτρο έως τις 30 Νοεμβρίου συγκρατεί την επιβάρυνση των νοικοκυριών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς τιμές ενέργειας εξακολουθούν να παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, όπως συγκεντρώθηκαν στις 18 Νοεμβρίου, η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης με παράδοση κατ’ οίκον βρίσκεται στα 1,446 ευρώ ανά λίτρο. Στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 1,413 ευρώ και στη Θεσσαλονίκη στα 1,402 ευρώ, ενώ στις Κυκλάδες η μέση τιμή φτάνει τα 1,588 ευρώ.

Με βάση τη σημερινή πανελλαδική μέση τιμή των 1,446 ευρώ, το κόστος αγοράς διαμορφώνεται ως εξής:



*Οι υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, καθώς η τελική χρέωση εξαρτάται από την περιοχή, τον προμηθευτή, την παραγγελθείσα ποσότητα και τις συνθήκες παράδοσης.

Οι διαφορές δεν είναι αμελητέες. Για παράδειγμα, μια παραγγελία 1.000 λίτρων με τη μέση τιμή της Αθήνας κοστίζει περίπου 1.413 ευρώ, ενώ στη Θεσσαλονίκη περίπου 1.402 ευρώ. Στις Κυκλάδες, με βάση την αντίστοιχη μέση τιμή, το κόστος ανεβαίνει στα 1.588 ευρώ.

Πώς λειτουργεί η ελάφρυνση των 40 λεπτών

Με κοινή ανακοίνωσή τους στις 14 Νοεμβρίου, τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας γνωστοποίησαν την παράταση των παρεμβάσεων στα καύσιμα για το διάστημα από 16 έως 30 Νοεμβρίου.

Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, η συνολική ελάφρυνση ανέρχεται στα 40 λεπτά ανά λίτρο και προκύπτει από δύο διαφορετικές παρεμβάσεις: κρατική επιδότηση 20 λεπτών και πρόσθετη έκπτωση 20 λεπτών από τις εταιρείες διύλισης.

Αυτό σημαίνει ότι για 500 λίτρα η συνολική ελάφρυνση αντιστοιχεί σε 200 ευρώ, για 800 λίτρα σε 320 ευρώ και για 1.000 λίτρα σε 400 ευρώ, σε σύγκριση με το αντίστοιχο κόστος χωρίς τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, υπό την παραδοχή ότι όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες τιμολόγησης παραμένουν σταθεροί.

Προσοχή: Η ελάφρυνση έχει ήδη ενσωματωθεί στις τιμές πώλησης. Δεν πρόκειται για πρόσθετο ποσό που αφαιρεί ο καταναλωτής από την αναγραφόμενη τιμή ούτε για επιστροφή χρημάτων μετά την αγορά.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Πριν από την παραγγελία, οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν τιμές μέσω του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, επιλέγοντας την περιοχή τους και την κατηγορία πετρελαίου θέρμανσης με παράδοση κατ’ οίκον. Χρήσιμο είναι επίσης να ζητούν την τελική τιμή με ΦΠΑ, να επιβεβαιώνουν αν υπάρχει ελάχιστη ποσότητα παράδοσης και να διατηρούν το παραστατικό αγοράς με τα σωστά στοιχεία.

Παράλληλα, όσοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια μπορούν να αξιοποιήσουν και το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027. Πρόκειται για ξεχωριστή ενίσχυση, η οποία χορηγείται με αίτηση μέσω της ΑΑΔΕ και δεν πρέπει να συγχέεται με την οριζόντια ελάφρυνση στην τιμή του πετρελαίου.

Η κρατική παρέμβαση στην τιμή ισχύει, με τα σημερινά δεδομένα, έως τις 30 Νοεμβρίου. Το αν θα υπάρξει νέα παράταση θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις της κυβέρνησης και την εξέλιξη των τιμών στην ενεργειακή αγορά.