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Σχεδόν 1.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής στη δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, με τις μειώσεις να διαμορφώνονται κατά μέσο όρο στο 7,1% επί της βασικής τιμής ραφιού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς, στη δράση για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2026 συμμετέχουν συνολικά 994 κωδικοί προϊόντων, ενώ ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα.

Από το σύνολο των προϊόντων που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία, 628 είναι επώνυμα, με τη μέση μείωση της τιμής τους να φτάνει το 6,7%.

Μεγαλύτερη είναι η μέση μείωση στα 307 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όπου το ποσοστό διαμορφώνεται στο 8%.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης 59 κωδικοί προϊόντων κρέατος, για τους οποίους η μέση μείωση της βασικής τιμής ανέρχεται στο 7,3%.

Ανοιχτή η λίστα για περισσότερα προϊόντα

Η διαδικασία ένταξης νέων κωδικών συνεχίζεται, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με προμηθευτές και αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με στόχο τη διεύρυνση της πρωτοβουλίας.

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων έχει εθελοντικό χαρακτήρα, ενώ κάθε εταιρεία αποφασίζει ανεξάρτητα ποια προϊόντα θα συμπεριλάβει και πόσο θα μειώσει τις τιμές τους.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα εφαρμογής πρόσθετων προσφορών πάνω στις ήδη μειωμένες βασικές τιμές, ώστε το τελικό όφελος για τους καταναλωτές να μπορεί να είναι μεγαλύτερο.

Πού μπορούν να δουν τις μειωμένες τιμές οι καταναλωτές

Οι κωδικοί των προϊόντων που συμμετέχουν στη δράση είναι διαθέσιμοι από τις 4 Νοεμβρίου 2026 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα posokanei.gov.gr.

Μέσω της πλατφόρμας, οι καταναλωτές μπορούν να αναζητούν τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία και να ενημερώνονται για τις αντίστοιχες τιμές.

Η λίστα θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται με νέες συμμετοχές, καθώς προχωρούν οι συνεννοήσεις με τις επιχειρήσεις του κλάδου.