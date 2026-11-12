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Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου, με περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά να αναμένεται να δουν χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς έως τις 27 Νοεμβρίου. Η οικονομική ενίσχυση αφορά ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025 για κύρια ή φοιτητική κατοικία, ενώ ειδικό καθεστώς προβλέπεται για περίπου 50.000 δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στην περιφέρεια.

Ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου, η επιστροφή μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα ή δύο μηνιαία μισθώματα, με τα συνολικά ποσά να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τα 1.600 ευρώ, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ στα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων.

Ποιοι δικαιούνται επιστροφή έως δύο ενοικίων

Ειδική μέριμνα προβλέπεται για περισσότερους από 50.000 δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι εργάζονται στην περιφέρεια και αναγκάζονται να μισθώνουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, με εξαίρεση όσους υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη, προβλέπεται επιστροφή έως δύο μηνιαίων ενοικίων, χωρίς εισοδηματικούς ή περιουσιακούς περιορισμούς.

Το ανώτατο ετήσιο ποσό διαμορφώνεται στα 1.600 ευρώ, με προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί που δηλώνεται στον πίνακα 8.1 του εντύπου Ε1. Ενδεικτικά, εργαζόμενος που κατέβαλε το 2025 συνολικά 7.200 ευρώ για ενοίκιο, δηλαδή 600 ευρώ τον μήνα, δικαιούται επιστροφή 1.200 ευρώ. Αν το μηνιαίο μίσθωμα ανερχόταν σε 700 ευρώ, η ενίσχυση φτάνει τα 1.400 ευρώ.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, προσωπικό ειδικής εκπαίδευσης, γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι, επικουρικοί και αγροτικοί γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό και βοηθητικό προσωπικό, εργαζόμενοι σε δομές ψυχικής υγείας, καθώς και οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Η ενίσχυση μπορεί να αφορά κύρια ή δευτερεύουσα μισθωμένη κατοικία. Σε περίπτωση διαδοχικών μισθώσεων δευτερευουσών κατοικιών μέσα στο ίδιο έτος, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των ενοικίων που καταβλήθηκαν.

Έως 800 ευρώ για κύρια κατοικία και φοιτητικό ενοίκιο

Για περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, η επιστροφή για την κύρια κατοικία φτάνει έως τα 800 ευρώ, με πρόσθετη ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ξεχωριστά προβλέπεται επιστροφή έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητική κατοικία. Εφόσον περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά διαμένουν στο ίδιο ακίνητο, η ενίσχυση καταβάλλεται μόνο μία φορά.

Για παράδειγμα, οικογένεια με δύο παιδιά που πλήρωνε ενοίκιο 700 ευρώ μηνιαίως δικαιούται επιστροφή 800 ευρώ, καθώς στο βασικό ποσό προστίθενται 100 ευρώ για τα δύο παιδιά. Αντίστοιχα, οικογένεια με δύο φοιτητές, για τους οποίους καταβάλλει ξεχωριστά ενοίκια 400 ευρώ τον μήνα, μπορεί να λάβει συνολικά 800 ευρώ.

Για μισθωτή χωρίς παιδιά, με ετήσια δαπάνη ενοικίου 10.000 ευρώ, η επιστροφή περιορίζεται στο ανώτατο όριο των 800 ευρώ.

Δεν απαιτείται η μίσθωση να καλύπτει ολόκληρο το 2025. Εάν κάποιος νοίκιαζε κατοικία για οκτώ μήνες, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα ενοίκια που πράγματι καταβλήθηκαν κατά το συγκεκριμένο διάστημα.

Σε περιπτώσεις διαφορών μεταξύ του ποσού που δηλώνει ο ενοικιαστής, του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και των στοιχείων του ιδιοκτήτη, εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες διασταύρωσης. Για ανείσπρακτα μισθώματα λαμβάνονται υπόψη μόνο τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά εισπραχθέντα στο έντυπο Ε2.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για την κύρια κατοικία, το δικαίωμα επιστροφής συνδέεται με συγκεκριμένα οικονομικά όρια.

Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων φορολογούμενων, απαλλασσόμενων, πραγματικών και τεκμαρτών εισοδημάτων, δεν πρέπει να υπερβαίνει:

– 25.000 ευρώ για άγαμους.

– 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί.

– 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με ένα εξαρτώμενο παιδί, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε επόμενο.

Παράλληλα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΝΦΙΑ, δεν μπορεί να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για άγαμους, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τη φοιτητική κατοικία ισχύουν αποκλειστικά τα εισοδηματικά κριτήρια, ανεξάρτητα από το αν το ακίνητο δηλώνεται στη φορολογική δήλωση των γονέων ή του φοιτητή. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη.

Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή της δήλωσης μίσθωσης στην ΑΑΔΕ έως τις 15 Ιουλίου του έτους καταβολής. Επιπλέον, ο αριθμός του μισθωτηρίου πρέπει να έχει συμπληρωθεί στη φορολογική δήλωση Ε1. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί ο αριθμός της τελευταίας σχετικής δήλωσης. Η προσθήκη του αριθμού μπορούσε επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

Γιατροί, εκπαιδευτικοί και νοσηλευτικό προσωπικό που δεν λαμβάνουν την ενίσχυση εξαιτίας λανθασμένων στοιχείων για τον τόπο υπηρεσίας τους μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE.

Απαιτούνται αντίγραφο ενεργού μισθωτηρίου, αποδεικτικά πληρωμής ενοικίου και υπηρεσιακή βεβαίωση για την περιφερειακή ενότητα απασχόλησης. Η διαδικασία προβλέπει προθεσμίες υποβολής έως τις 20 Οκτωβρίου και, κατά περίπτωση, έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής.

Πρόστιμα και αποκλεισμός για ανακριβή στοιχεία

Αυστηρές κυρώσεις προβλέπονται για όσους δηλώσουν ανακριβή στοιχεία σχετικά με την κύρια ή τη φοιτητική κατοικία και εισπράξουν ενίσχυση που δεν δικαιούνται. Σε περίπτωση εντοπισμού αχρεώστητης καταβολής, θα απαιτείται επιστροφή ολόκληρης της ενίσχυσης με ετήσιο επιτόκιο 8,76%.

Παράλληλα, ο δικαιούχος θα αποκλείεται από τη συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η ορθότητα των δηλωμένων μισθωμάτων και των φορολογικών στοιχείων αποτελεί, επομένως, βασική προϋπόθεση για την καταβολή της επιστροφής χωρίς προβλήματα.