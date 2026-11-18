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Τέσσερις πληρωμές περιμένουν εκατομμύρια πολίτες από τα τέλη Νοεμβρίου έως το τέλος του χρόνου, με το συνολικό κόστος των μέτρων να υπολογίζεται σε 2,1 δισ. ευρώ. Πρώτοι πάνε ταμείο περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι της ενίσχυσης των 400 ευρώ και πάνω από ένα εκατομμύριο ενοικιαστές. Και οι δύο πληρωμές αναμένονται έως τις 30 Νοεμβρίου χωρίς αίτηση. Στη θέρμανση, οι αιτήσεις κλείνουν στις 4 Δεκεμβρίου και η προκαταβολή πληρώνεται έως τις 23. Στα τέλη Δεκεμβρίου μπαίνουν οι συντάξεις Ιανουαρίου, με την αύξηση του 2027 να εκτιμάται στο 2,8%.

Οι δικαιούχοι έχουν δύο πράγματα να προσέξουν. Οσοι περιμένουν επιστροφή ενοικίου χρειάζονται δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό στο myAADE. Οσοι διεκδικούν επίδομα θέρμανσης πρέπει να κάνουν αίτηση έως τις 4 Δεκεμβρίου. Η πίστωση των 400 ευρώ θα γίνει αυτόματα.

Ποιοι παίρνουν τα 400 ευρώ και ποιοι μένουν εκτός

Η ετήσια ενίσχυση αναμένεται έως τις 30 Νοεμβρίου χωρίς αίτηση. Η διάταξη που βρίσκεται στη Βουλή ανεβάζει το ποσό στα 400 ευρώ και καταργεί τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια για τους συνταξιούχους που καλύπτει. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές. Κάθε δικαιούχος πληρώνεται μία φορά. Αν πληρούν τις προϋποθέσεις και οι δύο σύζυγοι, το ζευγάρι λαμβάνει συνολικά 800 ευρώ.

Για τους συνταξιούχους γήρατος μετρούν δύο ημερομηνίες. Πρέπει να είχαν κλείσει τα 65 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και να είχαν λάβει κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2026. Οσοι έκλεισαν τα 65 μέσα στο 2026 μένουν εκτός της φετινής πληρωμής ως συνταξιούχοι γήρατος. Μπορούν να ενταχθούν τον Νοέμβριο του 2027, εφόσον πληρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις. Για όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας, το όριο είναι τα 60, επίσης με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2025. Οσοι λαμβάνουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος κρίνονται με τους όρους της γενικής κατηγορίας. Χωριστά καλύπτονται, χωρίς ηλικιακό όριο, οι δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων, ενώ στην ενίσχυση περιλαμβάνονται και οι δικαιούχοι της παροχής ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Επιστροφή ενοικίου στις 30 Νοεμβρίου με νέα όρια

Η πληρωμή που έχει ανακοινωθεί για τις 30 Νοεμβρίου αφορά τα ενοίκια του 2025 για κύρια και φοιτητική κατοικία. Η ΑΑΔΕ υπολογίζει αυτόματα την επιστροφή διασταυρώνοντας τα ποσά του Ε1 με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια και τις δηλώσεις των ιδιοκτητών. Τυχόν διαφορές στα δηλωμένα ποσά μπορούν να επηρεάσουν την πίστωση.

Το εισοδηματικό όριο ανεβαίνει στα 25.000 ευρώ για τον άγαμο και στα 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι 39.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέρα από το πρώτο.

Για την κύρια κατοικία εξετάζεται και η αξία της ακίνητης περιουσίας με βάση τον ΕΝΦΙΑ. Το όριο ξεκινά από τις 120.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τη φοιτητική κατοικία ισχύει μόνο εισοδηματικό κριτήριο.

Η επιστροφή ισούται με το 1/12 του ετήσιου ενοικίου. Οποιος πλήρωνε 600 ευρώ τον μήνα για επτά μήνες μπορεί να λάβει 350 ευρώ. Αν άλλαξε σπίτι μέσα στο 2025, στον υπολογισμό μπαίνουν τα ενοίκια όλων των διαδοχικών μισθώσεων. Το ανώτατο ποσό για την κύρια κατοικία είναι 800 ευρώ, συν 50 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί. Ετσι, οικογένεια με δύο παιδιά που πλήρωνε 1.000 ευρώ τον μήνα όλο το 2025 μπορεί να πάρει έως 900 ευρώ. Για τη φοιτητική στέγη το όριο είναι 800 ευρώ ανά κατοικία.

Αν δύο αδέλφια μοιράζονται το ίδιο φοιτητικό σπίτι, η επιστροφή δίνεται μία φορά. Δύο ενοίκια προβλέπονται για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση για την περιφέρεια, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Υπό προϋποθέσεις καλύπτεται και δευτερεύουσα κατοικία στην περιφέρεια όπου υπηρετούσαν. Το συνολικό ετήσιο πλαφόν της γενικής και της ειδικής ενίσχυσης είναι 1.600 ευρώ. Από την ειδική ρύθμιση εξαιρούνται η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και η Αττική, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Επίδομα θέρμανσης: Αιτήσεις και πληρωμές

Στο myΘέρμανση οι αιτήσεις είναι ανοιχτές έως τις 4 Δεκεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν την κύρια κατοικία, τον αριθμό παροχής ρεύματος και το είδος θέρμανσης. Κάθε δικαιούχος επιδοτείται για ένα είδος θέρμανσης, είτε κατοικεί σε ιδιόκτητο, μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρημένο σπίτι. Οσοι δηλώνονται ως φιλοξενούμενοι ή εξαρτώμενα μέλη εξαιρούνται.

Το εισοδηματικό όριο είναι 16.000 ευρώ για τον άγαμο, 24.000 ευρώ για το ζευγάρι συν 5.000 ευρώ ανά παιδί και 29.000 ευρώ για τη μονογονεϊκή οικογένεια συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Τα βασικά περιουσιακά όρια είναι 200.000 ευρώ για τον άγαμο και 260.000 ευρώ για ζευγάρια και μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί.

Η συνολική ενίσχυση αυξάνεται φέτος κατά 30%. Το ανώτατο ποσό των 1.560 ευρώ αφορά ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο και νοικοκυριά που θερμαίνονται με ρεύμα στους ψυχρότερους οικισμούς. Εως τις 23 Δεκεμβρίου καταβάλλεται η προκαταβολή, με ελάχιστο ποσό 80 ευρώ. Για την πλήρη ενίσχυση απαιτούνται επιλέξιμες δαπάνες τουλάχιστον διπλάσιες από το επίδομα. Η επόμενη βασική πληρωμή προβλέπεται έως τις 28 Μαΐου 2027.

Τον Δεκέμβριο οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου

Η αύξηση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2027 και θα φανεί στην πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου, στα τέλη Δεκεμβρίου. Το ποσοστό εκτιμάται στο 2,8% και απομένει να οριστικοποιηθεί. Με αυτή την εκτίμηση, μία κύρια σύνταξη 800 ευρώ αυξάνεται κατά 22,40 ευρώ μεικτά τον μήνα, μία σύνταξη 1.000 ευρώ κατά 28 ευρώ και μία σύνταξη 1.200 ευρώ κατά 33,60 ευρώ. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει την καταβολή ολόκληρης της αύξησης και στους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά χωρίς συμψηφισμό.