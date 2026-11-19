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Ένας υπάλληλος ζητά φακελάκι για να προχωρήσει μια άδεια. Μια αίτηση μένει για μήνες στο συρτάρι και ο πολίτης γυρίζει από γραφείο σε γραφείο χωρίς απάντηση. Για τέτοιες περιπτώσεις, η νέα πλατφόρμα που προβλέπεται να λειτουργήσει μέσω του gov.gr θα δίνει σε πολίτες και επιχειρήσεις τη δυνατότητα να υποβάλλουν επώνυμη καταγγελία και να βλέπουν τι απέγινε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εφαρμογή αναμένεται να ανοίξει έως το τέλος Νοεμβρίου. Κάθε αναφορά θα παίρνει δικό της αριθμό και θα περνά στον Σύμβουλο Ακεραιότητας του αρμόδιου φορέα.

Το πόσο βάρος μπορεί να έχει μια πληροφορία που φτάνει στις Αρχές φάνηκε στις έρευνες για τις υποθέσεις της Pizza Fan και του «Χωριάτικου». Η ΑΑΔΕ έβαλε στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο να είχαν διαρρεύσει πληροφορίες για επικείμενους ελέγχους. Ειδικά στην υπόθεση της Pizza Fan, ένα από τα σενάρια που εξετάστηκαν ήταν αν η αρχική πληροφορία προήλθε από άνθρωπο μέσα από την επιχείρηση.

Κοινή υπουργική απόφαση ορίζει πώς θα λειτουργεί η νέα εφαρμογή. Εκτός από περιστατικά διαφθοράς, καλύπτει και περιπτώσεις κακοδιοίκησης, όπως υπέρμετρες καθυστερήσεις στην εξέταση αιτημάτων, κακή εξυπηρέτηση ή ανάρμοστη συμπεριφορά υπαλλήλων. Η απόφαση αφορά στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που διαθέτουν Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας. Για αυτοτελείς υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς χωρίς δικό τους Γραφείο, ο νόμος ορίζει αρμόδιο το αντίστοιχο Γραφείο του φορέα που τους εποπτεύει.

Τι γράφει ο πολίτης στην καταγγελία

Οι πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας θα συνδέονται μέσω του gov.gr με τους προσωπικούς τους κωδικούς και ένα δεύτερο βήμα ταυτοποίησης. Για τις επιχειρήσεις, την καταγγελία θα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος με τους κωδικούς του νομικού προσώπου. Ο καταγγέλλων θα δηλώνει την υπηρεσία και το τμήμα που αφορά η αναφορά, την ημερομηνία του περιστατικού και τι ακριβώς συνέβη. Το όνομα του υπαλλήλου θα συμπληρώνεται εφόσον είναι γνωστό.

Αν η υπόθεση αφορά μια αίτηση που έχει κολλήσει, χρήσιμα στοιχεία είναι η ημερομηνία κατάθεσης, ο αριθμός πρωτοκόλλου και τυχόν έγγραφα ή μηνύματα από την υπηρεσία. Τα σχετικά αρχεία θα μπορούν να επισυνάπτονται σε μη επεξεργάσιμη μορφή. Η εφαρμογή θα επιτρέπει και προσωρινή αποθήκευση, ώστε ο ενδιαφερόμενος να συμπληρώσει την αναφορά πριν την υποβάλει οριστικά.

Με την υποβολή, η εφαρμογή θα καταγράφει την ημερομηνία και την ώρα και θα εκδίδει τον αριθμό της καταγγελίας. Ο πολίτης που έχει δώσει το όνομά του και τον Προσωπικό του Αριθμό θα μπορεί να ενημερώνεται για την πορεία της εξέτασης και να λαμβάνει αιτιολογημένη απάντηση μέσα από την εφαρμογή. Αν το επιλέξει, θα μπορεί να λαμβάνει ενημέρωση και στο email που έχει δηλώσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Ο νόμος προβλέπει ότι ο υπάλληλος τον οποίο αφορά η αναφορά μπορεί να ζητήσει τα στοιχεία του καταγγέλλοντος για να ασκήσει νόμιμο δικαίωμά του.

Πότε η υπόθεση φτάνει στον εισαγγελέα

Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας παραλαμβάνει την καταγγελία και παρακολουθεί την εξέτασή της. Μπορεί να αρχειοθετήσει αιτιολογημένα μια εμφανώς αόριστη αναφορά ή μια καταγγελία που επαναλαμβάνεται καταχρηστικά. Όταν καταγγέλλεται πειθαρχικό παράπτωμα, διαβιβάζει την αναφορά αμέσως στον αρμόδιο πειθαρχικό προϊστάμενο. Όταν καταγγέλλεται ποινικό αδίκημα, τη διαβιβάζει αμέσως στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ο νόμος προβλέπει διαβίβαση και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη να απευθύνονται στο αρμόδιο Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας, αναζητώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του φορέα. Η απόφαση προβλέπει ότι ο Σύμβουλος θα καταχωρίζει στην εφαρμογή και τις αναφορές που υποβάλλονται με άλλον τρόπο.

Τι δείχνουν οι έλεγχοι στην ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ διαθέτει ήδη τη δική της πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών», που δέχεται επώνυμες και ανώνυμες αναφορές. Το 2025 υποβλήθηκαν εκεί 16.970 καταγγελίες συνολικά, για θέματα που εκτείνονται από τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο έως τη διαφθορά ή άλλες παραβιάσεις που αφορούν υπαλλήλους και υπηρεσίες της Αρχής.

Στον απολογισμό της ίδιας χρονιάς, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων καταγράφει 95 ελέγχους για ποινικά αδικήματα ή πειθαρχικά παραπτώματα. Σε 25 από αυτούς προέκυψαν ευρήματα που αφορούσαν συνολικά 58 υπαλλήλους και οι υποθέσεις διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες αρχές. Σε άλλους 69 ελέγχους, που αφορούσαν την περιουσιακή κατάσταση προϊσταμένων και υπαλλήλων, η ΑΑΔΕ έκρινε ότι σε δύο περιπτώσεις η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων δεν δικαιολογούνταν. Οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάστηκαν για τις προβλεπόμενες ενέργειες.